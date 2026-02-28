„Doamnă” din Predeal – beată și fără permis de conducere – a ajuns cu mașina în șanț, la Cheia (Bran), în această dimineață

16:00

Primăriile pot aproba sau interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le administrează, conform unei ordonanțe adoptate acum două zile de Guvern. Până acum, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permiteau operatorilor să își desfășoare activitatea pe întreg teritoriul României fără alte aprobări sau taxe locale. Primăriile erau [...]