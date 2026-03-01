Iranul confirmă uciderea lui Shamkhani și Pakpour, comandantul IRGC

17:00

Aproximativ cinci explozii s-au auzit deasupra Dubaiului, potrivit media. Urme ale operațiunilor de apărare aeriană au fost observate […] The post Rachete iraniene doborâte deasupra Dubaiului; Se pare că una dintre rachete a fost doborâtă deasupra hotelului de lux Atlantis The Royal, situat pe insula artificială Palm Jumeirah; Burj Khalifa evacuat appeared first on Financial Intelligence.