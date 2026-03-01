SUA „au comis o mare greșeală”, deoarece Khamenei „este acum un martir” (Al Jazeera)

Financial Intelligence, 1 martie 2026 06:10

Harlan Ullman, președintele grupului strategic Killowen Group și consilier al think tank-ului Atlantic Council din Washington DC, a […]

Acum 15 minute
06:30
Administraţia SUA justifică atacul asupra Iranului prin aceea că a vrut să împiedice Teheranul să atace primul Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost […]
06:30
Un grup pro-iranian a atacat baza americană din Erbil, Irak — Fars Financial Intelligence
Un grup pro-iranian a atacat baza americană situată în orașul Erbil din Irak, a declarat agenția de știri […]
Acum 30 minute
06:20
Khamenei a fost ucis – ce se va întâmpla în continuare cu Iranul? Financial Intelligence
Televiziunea de stat iraniană a confirmat duminică dimineața că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis, marcând cea […]
06:20
O persoană a murit și șapte au fost rănite după ce resturi de la o dronă au căzut pe Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi Financial Intelligence
Aeroporturile din Abu Dhabi au anunțat că autoritățile competente din Emiratul Abu Dhabi au gestionat un incident rezultat […]
Acum o oră
06:10
06:10
Iranul confirmă uciderea lui Shamkhani și Pakpour, comandantul IRGC Financial Intelligence
Agenția oficială de știri IRNA raportează că Ali Shamkani, consilierul politic principal al lui Khamenei și secretarul Consiliului […]
06:10
Șeful apărării SUA promite să „distrugă” marina iraniană Financial Intelligence
Șeful apărării SUA Pete Hegseth a declarat că „marina iraniană va fi distrusă", adăugând că forțele militare americane […]
06:00
Autoritățile din Dubai: O dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe fațada exterioară a Burj Al Arab Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai confirmă că o dronă a fost interceptată, iar resturile au provocat un incendiu minor pe […]
05:50
Aeroportul din Dubai avariat și personal rănit în urma atacului cu drone iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite Financial Intelligence
O sală a Aeroportului Internațional din Dubai (DXB) a suferit „daune minore" duminică dimineața. „Patru membri ai personalului […]
05:50
Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene, în timp ce SUA și Israelul au lansat atacuri – Presa de stat iraniană Financial Intelligence
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, a confirmat presa de stat, după ce Statele […]
Acum 8 ore
23:50
Trump: Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort Financial Intelligence
Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort, anunţă Donald Trump pe Social Truth. Acesta […]
23:40
Aeroportul din Dubai a fost bombardat (Antena 3); EAU interceptează noi valuri de rachete iraniene: Tot ce trebuie să știți Financial Intelligence
Aeroportul din Dubai a fost bombardat, iar oamenii au fost evacuaţi, potrivit Antena 3.  Ministerul Apărării din EAU […]
23:30
Prețul petrolului va depăși 100 de dolari pe baril — Kirill Dmitriev, Șeful Fondului Rus de Investiții Directe Financial Intelligence
Reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine și șeful Fondului Rus de […]
23:20
Cine este liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și de ce este el o posibilă țintă? (Al Jazeera) Financial Intelligence
Statele Unite și Israelul au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, deraiind din nou negocierile privind […]
23:10
Explozii și sirenele au fost auzite în Doha, Dubai și Tel Aviv Financial Intelligence
Echipele CNN din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Israel aud, din nou, explozii de bombe și sirene de […]
23:10
Confuzie totală privind soarta lui Ali Khamenei: declarații contradictorii între Iran, Israel și Donald Trump Financial Intelligence
Informaţii diferite au apărut în presă legate de starea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Trump despre […]
23:00
OPEC+ va analiza o creştere agresivă a producţiei de petrol după atacul SUA-Israel asupra Iranului Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare […]
23:00
Ambasada SUA în Bahrain: Clădirile înalte sunt nesigure în contextul unor potențiale atacuri Financial Intelligence
Într-o declarație publicată pe X, Ambasada SUA în Bahrain a afirmat că „există rapoarte confirmate conform cărora clădiri […]
22:50
Trump afirmă că SUA consideră că „mulți” dintre liderii iranieni au fost uciși; Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene afirmă că șapte oficiali iranieni de rang înalt au fost uciși Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a declarat pentru ABC News că consideră că „mulți" dintre liderii iranieni au fost […]
Acum 12 ore
21:00
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă "determinarea" Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran […]
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunţat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare […]
20:50
MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment Financial Intelligence
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, […]
20:50
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a […]
20:50
Ministrul Afacerilor Externe: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile […]
20:40
Iranul solicită o reuniune extraordinară urgentă a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică Financial Intelligence
Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a solicitat sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) […]
20:40
Macron: Franţa nu a fost informată în avans şi nici nu a fost implicată în atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului Financial Intelligence
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă, la începutul unei reuniuni a Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională […]
20:30
Liderul Houthi condamnă atacurile și afirmă că Iranul are dreptul să lovească bazele americane din regiune Financial Intelligence
Abdul Malik al-Houthi, liderul grupului rebel yemenit, a calificat atacurile americane și israeliene asupra Iranului drept „crude, flagrante, […]
20:00
Impactul conflictului actual dintre Israel-SUA și Iran asupra tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz (Flavius CABA – MARIA) Financial Intelligence
Autor: Flavius CABA – MARIA, preşedintele MEPEI (Institutul Politic și Economic pentru Orientul Mijlociu) De fiecare dată când […]
19:50
Înainte de atacuri, CIA a evaluat că Ali Khamenei ar fi înlocuit de elemente radicale din IRGC dacă ar fi ucis Financial Intelligence
În perioada premergătoare atacurilor SUA și Israelului de sâmbătă, Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat că, […]
19:40
IDF publică imagini cu avioane care decolează pentru a ataca Iranul Financial Intelligence
Imaginile publicate de armata israeliană arată avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene decolând în această dimineață pentru […]
19:20
Kuweitul raportează 12 răniți, dar niciun deces în urma atacurilor iraniene Financial Intelligence
Ministerul Sănătății din Kuweit anunţă că 12 persoane au fost rănite „în contextul evoluțiilor regionale", dar că toate […]
19:10
Grindeanu: Niciun partid nu rămâne la guvernare din inerţie; e momentul să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost Financial Intelligence
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din […]
19:10
Washingtonul recomandă navelor comerciale să se îndepărteze de Golful Persic Financial Intelligence
Ministerul american al Transporturilor face apel la navele comerciale să rămână la distanţă de Golf din cauza "activităţilor […]
19:00
Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului arată intenția de schimbare a regimului, negocierile fiind probabil o „acoperire”; atacurile aeriene vor fi probabil principalul obiectiv în etapa actuală: experți chinezi Financial Intelligence
SUA și Israelul au început o serie de atacuri împotriva Iranului sâmbătă dimineață, iar Iranul a ripostat împotriva […]
18:50
Toate bazele și activele americane și israeliene din regiune sunt ținte militare legitime, declară Iranul la ONU Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a trimis o scrisoare secretarului general al Organizației Națiunilor Unite și […]
18:40
Analist CNN: „Nu există argumente serioase” care să susțină legalitatea atacurilor SUA Financial Intelligence
Nu este clar ce justificare legală va prezenta Casa Albă pentru atacurile asupra Iranului, dar experții sunt deja […]
18:30
IRGC din Iran avertizează navele că „nu au voie” să treacă prin Strâmtoarea Hormuz (UE) Financial Intelligence
Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat sâmbătă că navele au primit transmisii VHF […]
18:30
Piețele din Emiratele Arabe Unite sunt stabile, stocurile alimentare sunt sigure în ciuda tensiunilor; Ministerul asigură că nu vor exista întreruperi în aprovizionare și îndeamnă publicul să nu cumpere în panică Financial Intelligence
Având în vedere evoluțiile geopolitice din regiune, Ministerul Economiei și Turismului a afirmat reziliența și stabilitatea piețelor din […]
18:30
„Până în prezent nu există dovezi ale unui impact radiologic”: AIEA Financial Intelligence
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că „monitorizează îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și îndeamnă la […]
18:20
Patru răniți în „incidentul” din Dubai: Biroul de presă Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai au confirmat că a avut loc un incident într-o clădire din zona Palm Jumeirah, care […]
18:20
Arabia Saudită își rezervă dreptul de a riposta după atacurile Iranului asupra Riadului și estului țării Financial Intelligence
Arabia Saudită a confirmat sâmbătă că Iranul a lovit Riadul și regiunea sa estică cu atacuri, avertizând că […]
18:00
Atacurile asupra Iranului/ Canada asigură SUA de sprijinul său Financial Intelligence
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operațiuni militare […]
18:00
NATO “urmărește îndeaproape” evenimentele din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri […]
17:50
Guvernul iranian le cere prin SMS locuitorilor Teheranului să părăsească oraşul Financial Intelligence
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi "să-şi păstreze totodată calmul", în urma […]
17:50
Turcia condamnă “provocările” în conflictul dintre SUA şi Iranul Financial Intelligence
Guvernul Turciei a condamnat sâmbătă "provocările care pot intensifica violenţa" în conflictul declanşat de atacurile americane asupra Iranului […]
Acum 24 ore
17:40
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului în Iran Financial Intelligence
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP, […]
17:40
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în Orientul Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor […]
17:40
Preşedintele rus a convocat Consiliul de Securitate al ţării după atacul SUA şi Israelului asupra Iranului Financial Intelligence
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre […]
17:10
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene – surse Financial Intelligence
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri […]
17:00
Rachete iraniene doborâte deasupra Dubaiului; Se pare că una dintre rachete a fost doborâtă deasupra hotelului de lux Atlantis The Royal, situat pe insula artificială Palm Jumeirah; Burj Khalifa evacuat Financial Intelligence
Aproximativ cinci explozii s-au auzit deasupra Dubaiului, potrivit media. Urme ale operațiunilor de apărare aeriană au fost observate […]
