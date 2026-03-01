MApN: România nu se află sub nicio amenințare directă în contextul crizei din Iran
Adevarul.ro, 1 martie 2026 18:15
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică că, în urma evaluării situației de securitate generate de evenimentele din Iran, România nu se confruntă cu o amenințare militară directă.
SUA au adoptat tactica atacurilor cu drone din Ucraina: aceasta a fost folosită pentru prima dată pentru a ataca Iranul # Adevarul.ro
Într-o mișcare surprinzătoare, Statele Unite au preluat tactica de atac cu drone a Ucrainei în cadrul operațiunii militare din Iran.
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei” # Adevarul.ro
Aleksandr Dughin filosoful considerat ideolog-cheie al „lumii ruse”, a avertizat că Rusia ar putea urma soarta Iranului după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Dughin a publicat mai multe mesaje alarmante pe Telegram.
Şofer străin, grav rănit după ce s-a răsturnat cu TIR-ul în Vâlcea. Traficul pe DN 7 spre Sibiu, blocat pe ambele sensuri # Adevarul.ro
Accident grav în Vâlcea, unde un TIR a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un șanț în localitatea Proieni, județul Vâlcea. Șoferul, inconștient, a fost extras de echipele de descarcerare și transportat la spital, iar traficul pe DN 7 este complet blocat.
Primul bilanţ oficial al pierderilor SUA în cadrul operaţiunii contra Iranului: trei soldaţi morți și cinci răniți # Adevarul.ro
Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunii desfășurate împotriva Iranului, în timp ce armata americană a scufundat o navă militară iraniană și le-a cerut forțelor inamice să depună armele.
Veşti bune pentru românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite vor plăti cheltuielile cauzate de anularea zborurilor, inclusiv cazarea şi mesele # Adevarul.ro
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi cazarea, mesele și reprogramarea zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de perturbările din aviație și închiderea spațiului aerian.
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Adevarul.ro
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA. Ahmadinejad, în vârstă de 69 de ani, a murit împreună cu garda sa de corp, în locuința sa din estul capitalei iraniene.
Gelozia a dus la tragedie. Atlet ucis în propria locuință de către parteneră. L-a înjunghiat de mai mult ori cu cuțitul # Adevarul.ro
Un tânăr atlet a murit într-un incident violent, iar autoritățile investighează cazul.
Fugar cu mandat european pentru trafic de droguri, prins în Târgoviște după o urmărire spectaculoasă # Adevarul.ro
Un bărbat de 35 de ani, vizat de un mandat european de arestare emis de judecătorii din Galați pentru trafic de droguri, a fost prins de polițiștii din Târgoviște după o urmărire ca în filme, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.
Polițiștii au deschis o anchetă după ce trupul unui bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost descoperit într-o locuință din localitatea Pechea, județul Galați, în urma unui apel la 112 care semnala fum dens în apartament.
Garda Revoluționară din Iran susține că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului USS Abraham Lincoln # Adevarul.ro
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a susținut duminică faptul că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln (CVN-72) – o afirmație care, dacă ar fi confirmată, ar marca primul atac direct asupra unui portavion american din ultimele decenii, scrie t
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran # Adevarul.ro
În 1989, Ali Khamenei își începea ascensiunea internațională cu o vizită la București, iar Nicolae Ceaușescu efectua, în decembrie, ultima sa deplasare externă, la Teheran, fiind împuşcat cinci zile mai târziu, de Crăciun.
Nicușor Dan: „România este în siguranță, MAE monitorizează românii din Orientul Mijlociu” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Retrageri în lanț de la Indian Wells 2026! Nu mai puțin de 11 jucători și-au luat adio de la competiție, iar lista s-ar putea mări # Adevarul.ro
Numeroase retrageri de ultim moment au dat peste cap organizarea turneului din deșert.
100 de ani pe țărmul descoperirilor. Viața, ruina și renașterea Stațiunii Marine de la Agigea, care avea la început plajă, cherhana și acvarii # Adevarul.ro
Visul lui Ioan Borcea, cel care a făcut primele studii de oceanografie în România, a supraviețuit unui război mondial, Magistralei Albastre, dar era să dispară din peisaj din cauza nepăsării românilor.
A doua zi de război în Orientul Mijlociu: nouă morți în Israel după atacuri iraniene. Gardienii Revoluției anunță noi valuri de rachete # Adevarul.ro
Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului.
Culisele eliminării liderului suprem iranian: Rolul decisiv al CIA în localizarea ayatollahului. Informația care a schimbat ora atacului # Adevarul.ro
Eliminarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și a mai multor oficiali de rang înalt nu a fost rezultatul unui moment de oportunitate accidental, ci al unei colaborări strânse și îndelung pregătite între Washington și Ierusalim, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea.
Educația, fără ministru la început de primăvară. Rectorul UBB: „Nu putem controla vremurile, dar putem controla cum reacționăm” # Adevarul.ro
România traversează o perioadă de incertitudine în domeniul educației, după ce funcția de ministru al Educației a rămas vacantă, în urma expirării mandatului interimar exercitat de premierul Ilie Bolojan.
Iranul, în genunchi. Cum au reușit Israelul și SUA să lovească în inima regimului iranian. Superioritatea informațională, cheia operațiunii # Adevarul.ro
Când vor ieși la lumină toate detaliile eliminării liderului suprem iranian, reacția va fi, cel mai probabil, una de stupefacție. Nu doar pentru ținta în sine, ci pentru modul în care a fost realizată operațiunea: nivelul de infiltrare, precizia informațiilor, sincronizarea și îndrăzneala execuției,
Elijah Blue Allman, fiul legendarei artiste Cher, a fost arestat după ce ar fi provocat un scandal într-o școală privată de elită din New Hampshire, unde a pătruns ilegal.
Israelul anunță un nou val de atacuri în „inima Teheranului”. Coloane uriașe de fum deasupra capitalei iraniene # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat duminică lansarea unui nou val de atacuri asupra unor obiective ale „regimului terorist iranian în inima Teheranului” și a difuzat imagini cu bombardamentele la scară largă din capitala Iranului.
Culisele celebrului scandal al dinamoviștilor la cazino. S-a aflat cine a fost capul răutăților: „Îl dau în gât! A zis că-l mănâncă palma, să mergem la păcănele” # Adevarul.ro
Dan Nistor a atins o bornă importantă în carieră, în timp ce foștii săi coechipieri și-au continuat parcursurile fotbalistice în țară și în străinătate.
Soarta copiilor din căminele-spital din comunism. Istoric IICCMER: Când mureau, erau băgați în cutii de lemn și îngropați în locuri nemarcate # Adevarul.ro
În perioada comunistă, copiii considerați a fi nerecuperabili erau ascunși în căminele-spital care funcționau în mai multe județe din țară. Mulți dintre ei mureau din cauza condițiilor în care trăiau, a malnutriției grave și a lipsei asistenței medicale.
Autoritățile din Oman au anunțat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, a fost atacat, iar patru membri ai echipajului au fost răniți.
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, după o altercație violentă: „Sincer, a fi beat de Mardi Gras nu este o crimă” # Adevarul.ro
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, sâmbătă, în urma unui incident violent petrecut într-un bar din Cartierului Francez din New Orleans. Avocata sa susține că actorul nu ar trebui tratat mai dur doar pentru că este o persoană publică.
Iranul are un lider suprem interimar după moartea lui Ali Khamenei. Alireza Arafi îi preia temporar atribuțiile # Adevarul.ro
Iranul are un nou lider suprem interimar, după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat membru al consiliului de conducere provizoriu, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar.
Comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat un atac public neobișnuit la adresa președintelui Donald Trump, calificând drept „absolut dezgustător și malefic” atacul militar al Statelor Unite asupra Iranului.
De ce Washingtonul și Tel Avivul văd atacarea Iranului o oportunitate ce nu trebuie ratată. Un moment periculos în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Decizia Statelor Unite și a Israelului de a deschide un nou front de război împotriva Iranului marchează un moment de maximă tensiune, cu consecințe greu de anticipat.
Scenariile pentru viitorul Iranului. „Sperăm la o revoluție, dar nimeni nu știe ce urmează”, spune un fost șef al spionajului israelian # Adevarul.ro
Conflictul dintre Israel și Iran ar putea continua „atât timp cât va fi nevoie pentru a răsturna regimul”, avertizează fostul șef al serviciilor de informații militare israeliene, Yossi Kuperwasser, într-un moment în care regiunea se confruntă cu o escaladare rapidă a ostilităților.
„O crimă cinică”. Putin transmite condoleanţe după uciderea lui Ali Khamenei: „Va fi amintit ca un om de stat remarcabil” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian și a familiei sale, calificând-o drept „cinică” și contrară normelor morale și dreptului internațional, şi a transmis condoleanţe omologului său.
„Dictatorul vânător de dictatori”. CTP, noi critici la adresa lui Trump: „A anihilat doi dictatori scăldați în sânge” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat duminică pe Facebook o serie de comentarii virulente în care compară regimul de la Teheran cu regimul nazist și îl atacă dur pe președintele american Donald Trump pentru modul în care gestionează situația din Orientul Mijlociu.
Talismanul primăverii. Tudor Arghezi: „mărţişorul a pus, pe tot ce de obicei nu străluceşte, scântei de galantar şi beteală“ # Adevarul.ro
De aur sau tinichea, trifoi sau coșar, floare sau libelulă, legat cu un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu, fără el nu poate începe primăvara. Toate fetele îl poartă la mână, în piept, la gât sau în suflet an de an, apoi îl dăruiesc naturii.
Aplicație iraniană de rugăciune, piratată cu mesaje anti-regim: „Alăturați-vă forțelor eliberării” # Adevarul.ro
O aplicație iraniană de rugăciune ar fi fost piratată sâmbătă pentru a afișa mesaje anti-regim, potrivit relatărilor utilizatorilor din mediul online, înainte ca autoritățile să impună restricții asupra internetului.
Loteria Română organizează noi trageri duminică, 1 martie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 26 februarie, s-au câştigat premii în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
Cum ar putea conflictul din Orientul Mijlociu să afecteze prețurile petrolului. Primele reacții ale pieței # Adevarul.ro
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai serioase șocuri din ultimele decenii, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și riposta cu rachete a Teheranului în statele din Golf.
Prizonieri în vacanță: 28 de copii din Vrancea, printre cei 1.000 de români blocați în Dubai din cauza conflictului militar # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că e în legătură cu aproximativ 1.000 de români blocați în Dubai. Oamenii nu știu cum vor reuși să iasă din oraș, pentru că situația este extrem de fragilă. Toate zborurile sunt oprite, iar noaptea trecută o parte a aeroportului a fost lovită de o dronă.
Două rachete lansate de Iran au fost observate în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice folosite și de forțe americane. Ministrul britanic al Apărării, a subliniat că situația arată caracterul nediscriminatoriu al ripostei iraniene.
Un înalt responsabil din Emiratele Arabe Unite a transmis, duminică, un avertisment ferm Iranului, subliniind că loviturile iraniene în Golful Persic izolează Republica Islamică și riscă escaladarea tensiunilor regionale.
Marius Lăcătuș, oripilat de statul român. Pensiile de merit, inechitabile: „Primește Ienei, după decesul lui Duckadam. Trebuie să aștepți să moară cineva!” # Adevarul.ro
Emeric Ienei și Helmut Duckadam, figuri marcante ale Stelei, au încetat din viață la vârste de 88, respectiv 65 de ani.
O navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, au anunţat duminică autorităţile de la Bruxelles, potrivit AFP.
Celulă de criză la MAE „în regim permanent” pentru românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunţat consituirea unei celule de criză pentru pentru a monitoriza situaţia românilor aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
Explozie puternică în capitala Iranului şi proteste violente în Pakistan, în faţa consulatului SUA. Cel puţin 6 persoane au fost ucise # Adevarul.ro
O explozie puternică a zguduit duminică Teheranul, în timp ce proteste masive și violente sunt în desfăşurare în Pakistan și Kashmir, ca reacție la moartea liderului suprem iranian, ayatollah Ali Khamenei, ucis în atacul coordonat de Statele Unite și Israel.
Ce poate urma în Iran? „Acordurile Cirus” și nostalgia după imperiul al lui Cirus cel Mare # Adevarul.ro
În timp ce bombardamentele americane și israeliene continuă și Iranul răspunde lovind ținte din mai multe țări arabe, în spatele cortinei au început negocieri frenetice pentru stabilirea coordonatelor în care se va desfășura procesul de reconstrucție, stabilizare și normalizare post-conflict.
Republica Islamică este construită să reziste chiar și asasinării Ayatollahului. Va trece și de data asta testul? Lecțiile istoriei # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite și cea a Israelului a urmărit, sâmbătă, eliminarea conducereii Iranului, inclusiv uciderea ayatollahului Ali Khamenei. și le-a ieșit. Însă o astfel de strategie ar putea, paradoxal, să întărească statul iranian, nu să îl slăbească, potrivit Foreign Policy.
Portul comercial Duqm a fost lovit duminică de două drone, rănind un muncitor străin, a anunțat agenția de știri de stat din Oman, preluată de Reuters.
Niciun weekend fără un atac cu rachete, niciun anotimp fără un nou război, aceasta pare a fi motto-ul preferat al perioadei. După gust, poate fi asezonat și cu diferite straturi de negocieri de pace, în formate diverse, în locații de vacanță. Război și siestă, la pachet.
Irakul declară trei zile de doliu naţional după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei # Adevarul.ro
Irakul a decretat duminică trei zile de doliu naţional, ca urmare a morţii liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în urma atacurilor israeliene şi americane asupra Iranului.
Lupta pentru putere izbucnește în Iran, clericii radicali și liderii militari luptând pentru control după moartea ayatollahului. Scenariul înfiorător care ar putea face Iranul și mai periculos # Adevarul.ro
Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, după ce Israelul ar fi aruncat 30 de bombe asupra complexului său fortificat, zguduie din temelii Republica Islamică.
Preşedintele Parlamentului European, despre situaţia din Iran: „După 47 de ani, a venit momentul libertății” # Adevarul.ro
Roberta Metosla, preşedintele Parlamentului European, a subliniat că moartea liderului suprem iranian marchează un moment de cotitură, care deschide calea pentru libertate, drepturi fundamentale și protecția civililor în Orientul Mijlociu.
Aplicaţie populară de rugăciuni din Iran, spartă de hackeri pentru a transmite îndemnuri către militari de a dezerta din armată # Adevarul.ro
Una dintre cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, BadeSaba Calendar, cu peste cinci milioane de descărcări pe Android şi iPhone, a fost spartă, iar accesul a fost folosit pentru a transmite mesaje care încurajau personalul militar să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului.
