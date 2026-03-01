Misiune de salvare la În Neamț: persoană prinsă sub un copac, trunchiul căzut peste o țeavă de gaz. Victima, transportată la spital
Adevarul.ro, 1 martie 2026 19:45
Pompierii din județul Neamț au intervenit, duminică seară, pentru salvarea unui tânăr prins sub un copac, pe o stradă din municipiul Roman. Trunchiul tăiat al arborelui căzuse peste victimă și peste o țeavă de gaz. Bărbatul, rănit la un picior, a fost transportat la spital.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
20:00
Keukenhof, grădina Europei. O evadare parfumată, printre șapte milioane de flori, plănuită ca la carte # Adevarul.ro
Dacă visezi la un garden-break printre șapte milioane de flori, Keukenhof te așteaptă cu un spectacol care îți va satura toate simțurile. Și, între două fotografii perfecte, vei descoperi cum această floare fragilă a declanșat una dintre cele mai mari febre financiare din istorie.
Acum 30 minute
19:45
Misiune de salvare la În Neamț: persoană prinsă sub un copac, trunchiul căzut peste o țeavă de gaz. Victima, transportată la spital # Adevarul.ro
Pompierii din județul Neamț au intervenit, duminică seară, pentru salvarea unui tânăr prins sub un copac, pe o stradă din municipiul Roman. Trunchiul tăiat al arborelui căzuse peste victimă și peste o țeavă de gaz. Bărbatul, rănit la un picior, a fost transportat la spital.
Acum o oră
19:30
Englezii nu-l au la inimă pe Radu Drăgușin. Nemulțumiți de român, după ce a contribuit la înfrângerea suferită de Tottenham. „Are dificultăți constante” # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a fost titular în eșecul lui Tottenham cu Fulham, iar evoluția sa a stârnit reacții în presa engleză.
19:30
Mărturia Soprana Irina Baianț, surprinsă de război în Qatar: „Au fost în jur de o sută de rachete și drone. Fiecare interceptare însemna încă o respirație liniștită” # Adevarul.ro
Soprana Irina Baianț, blocată în Qatar, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea spațiului aerian, a relatat momentele tensionate trăite la Doha, descriind experiența ca una care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții.
19:15
Liderii iranieni vor să discute cu SUA după eliminarea lui Khamenei. Trump: „Ar fi trebuit să o facă mai devreme” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să poarte discuții cu liderii iranieni, în ciuda intensificării operațiunilor militare americane în regiune, pe care le-a descris drept „foarte pozitive” și „înaintea programului”.
Acum 2 ore
19:00
Secretarul general al Consiliului Europei cere un cadru legal comun pentru a răspunde conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Alain Berset, secretarul general al Council of Europe, a făcut duminică un apel la o acțiune europeană coordonată pentru a răspunde escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și la consolidarea unui cadru legal comun la nivelul celor 46 de state membre.
18:45
Iranul repetă greșelile strategice ale lui Saddam Hussein, atacând vecinii din Golf. Expert: „A fost cea mai proastă decizie” # Adevarul.ro
În ultimele 36 de ore, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor state din Golf – Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Oman – în contextul escaladării conflictului cu SUA și Israelul.
18:45
Sistemul de apărare antirachetă al NATO este în stare de alertă, pe măsură ce atacurile Iranului, vizând un număr fără precedent de locații militare americane și alte obiective din Orientul Mijlociu, testează capacitatea de reacție a apărării aeriene americane și a partenerilor din regiune.
18:45
Teheranul se află în cea mai fragilă situație de la Revoluția Islamică din 1979. Va destabiliza războiul de data aceasta regimul iranian? # Adevarul.ro
Loviturile lansate de Israel și Statele Unite pot slăbi elita de securitate a țării, însă rămâne incert dacă acestea sunt suficiente pentru a submina controlul regimului asupra puterii.
18:45
Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu” # Adevarul.ro
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, este privită ca un moment de cotitură de către nepotul său și opozant declarat, medicul Mahmoud Moradkhani.
18:15
SUA au adoptat tactica atacurilor cu drone din Ucraina: aceasta a fost folosită pentru prima dată pentru a ataca Iranul # Adevarul.ro
Într-o mișcare surprinzătoare, Statele Unite au preluat tactica de atac cu drone a Ucrainei în cadrul operațiunii militare din Iran.
18:15
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică că, în urma evaluării situației de securitate generate de evenimentele din Iran, România nu se confruntă cu o amenințare militară directă.
Acum 4 ore
18:00
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei” # Adevarul.ro
Aleksandr Dughin filosoful considerat ideolog-cheie al „lumii ruse”, a avertizat că Rusia ar putea urma soarta Iranului după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Dughin a publicat mai multe mesaje alarmante pe Telegram.
18:00
Şofer străin, grav rănit după ce s-a răsturnat cu TIR-ul în Vâlcea. Traficul pe DN 7 spre Sibiu, blocat pe ambele sensuri # Adevarul.ro
Accident grav în Vâlcea, unde un TIR a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un șanț în localitatea Proieni, județul Vâlcea. Șoferul, inconștient, a fost extras de echipele de descarcerare și transportat la spital, iar traficul pe DN 7 este complet blocat.
17:45
Primul bilanţ oficial al pierderilor SUA în cadrul operaţiunii contra Iranului: trei soldaţi morți și cinci răniți # Adevarul.ro
Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunii desfășurate împotriva Iranului, în timp ce armata americană a scufundat o navă militară iraniană și le-a cerut forțelor inamice să depună armele.
17:30
Veşti bune pentru românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite vor plăti cheltuielile cauzate de anularea zborurilor, inclusiv cazarea şi mesele # Adevarul.ro
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi cazarea, mesele și reprogramarea zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de perturbările din aviație și închiderea spațiului aerian.
17:30
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Adevarul.ro
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA. Ahmadinejad, în vârstă de 69 de ani, a murit împreună cu garda sa de corp, în locuința sa din estul capitalei iraniene.
17:15
Gelozia a dus la tragedie. Atlet ucis în propria locuință de către parteneră. L-a înjunghiat de mai mult ori cu cuțitul # Adevarul.ro
Un tânăr atlet a murit într-un incident violent, iar autoritățile investighează cazul.
17:15
Fugar cu mandat european pentru trafic de droguri, prins în Târgoviște după o urmărire spectaculoasă # Adevarul.ro
Un bărbat de 35 de ani, vizat de un mandat european de arestare emis de judecătorii din Galați pentru trafic de droguri, a fost prins de polițiștii din Târgoviște după o urmărire ca în filme, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.
16:45
Polițiștii au deschis o anchetă după ce trupul unui bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost descoperit într-o locuință din localitatea Pechea, județul Galați, în urma unui apel la 112 care semnala fum dens în apartament.
16:30
Garda Revoluționară din Iran susține că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului USS Abraham Lincoln # Adevarul.ro
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a susținut duminică faptul că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln (CVN-72) – o afirmație care, dacă ar fi confirmată, ar marca primul atac direct asupra unui portavion american din ultimele decenii, scrie t
16:30
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran # Adevarul.ro
În 1989, Ali Khamenei își începea ascensiunea internațională cu o vizită la București, iar Nicolae Ceaușescu efectua, în decembrie, ultima sa deplasare externă, la Teheran, fiind împuşcat cinci zile mai târziu, de Crăciun.
16:15
Nicușor Dan: „România este în siguranță, MAE monitorizează românii din Orientul Mijlociu” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
16:00
Retrageri în lanț de la Indian Wells 2026! Nu mai puțin de 11 jucători și-au luat adio de la competiție, iar lista s-ar putea mări # Adevarul.ro
Numeroase retrageri de ultim moment au dat peste cap organizarea turneului din deșert.
16:00
100 de ani pe țărmul descoperirilor. Viața, ruina și renașterea Stațiunii Marine de la Agigea, care avea la început plajă, cherhana și acvarii # Adevarul.ro
Visul lui Ioan Borcea, cel care a făcut primele studii de oceanografie în România, a supraviețuit unui război mondial, Magistralei Albastre, dar era să dispară din peisaj din cauza nepăsării românilor.
16:00
A doua zi de război în Orientul Mijlociu: nouă morți în Israel după atacuri iraniene. Gardienii Revoluției anunță noi valuri de rachete # Adevarul.ro
Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului.
15:45
Culisele eliminării liderului suprem iranian: Rolul decisiv al CIA în localizarea ayatollahului. Informația care a schimbat ora atacului # Adevarul.ro
Eliminarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și a mai multor oficiali de rang înalt nu a fost rezultatul unui moment de oportunitate accidental, ci al unei colaborări strânse și îndelung pregătite între Washington și Ierusalim, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea.
15:15
Educația, fără ministru la început de primăvară. Rectorul UBB: „Nu putem controla vremurile, dar putem controla cum reacționăm” # Adevarul.ro
România traversează o perioadă de incertitudine în domeniul educației, după ce funcția de ministru al Educației a rămas vacantă, în urma expirării mandatului interimar exercitat de premierul Ilie Bolojan.
15:00
Iranul, în genunchi. Cum au reușit Israelul și SUA să lovească în inima regimului iranian. Superioritatea informațională, cheia operațiunii # Adevarul.ro
Când vor ieși la lumină toate detaliile eliminării liderului suprem iranian, reacția va fi, cel mai probabil, una de stupefacție. Nu doar pentru ținta în sine, ci pentru modul în care a fost realizată operațiunea: nivelul de infiltrare, precizia informațiilor, sincronizarea și îndrăzneala execuției,
15:00
Elijah Blue Allman, fiul legendarei artiste Cher, a fost arestat după ce ar fi provocat un scandal într-o școală privată de elită din New Hampshire, unde a pătruns ilegal.
14:45
Israelul anunță un nou val de atacuri în „inima Teheranului”. Coloane uriașe de fum deasupra capitalei iraniene # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat duminică lansarea unui nou val de atacuri asupra unor obiective ale „regimului terorist iranian în inima Teheranului” și a difuzat imagini cu bombardamentele la scară largă din capitala Iranului.
14:15
Culisele celebrului scandal al dinamoviștilor la cazino. S-a aflat cine a fost capul răutăților: „Îl dau în gât! A zis că-l mănâncă palma, să mergem la păcănele” # Adevarul.ro
Dan Nistor a atins o bornă importantă în carieră, în timp ce foștii săi coechipieri și-au continuat parcursurile fotbalistice în țară și în străinătate.
14:15
Soarta copiilor din căminele-spital din comunism. Istoric IICCMER: Când mureau, erau băgați în cutii de lemn și îngropați în locuri nemarcate # Adevarul.ro
În perioada comunistă, copiii considerați a fi nerecuperabili erau ascunși în căminele-spital care funcționau în mai multe județe din țară. Mulți dintre ei mureau din cauza condițiilor în care trăiau, a malnutriției grave și a lipsei asistenței medicale.
14:15
Autoritățile din Oman au anunțat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, a fost atacat, iar patru membri ai echipajului au fost răniți.
Acum 8 ore
14:00
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, după o altercație violentă: „Sincer, a fi beat de Mardi Gras nu este o crimă” # Adevarul.ro
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, sâmbătă, în urma unui incident violent petrecut într-un bar din Cartierului Francez din New Orleans. Avocata sa susține că actorul nu ar trebui tratat mai dur doar pentru că este o persoană publică.
14:00
Iranul are un lider suprem interimar după moartea lui Ali Khamenei. Alireza Arafi îi preia temporar atribuțiile # Adevarul.ro
Iranul are un nou lider suprem interimar, după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat membru al consiliului de conducere provizoriu, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar.
13:45
Comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat un atac public neobișnuit la adresa președintelui Donald Trump, calificând drept „absolut dezgustător și malefic” atacul militar al Statelor Unite asupra Iranului.
13:45
De ce Washingtonul și Tel Avivul văd atacarea Iranului o oportunitate ce nu trebuie ratată. Un moment periculos în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Decizia Statelor Unite și a Israelului de a deschide un nou front de război împotriva Iranului marchează un moment de maximă tensiune, cu consecințe greu de anticipat.
13:30
Scenariile pentru viitorul Iranului. „Sperăm la o revoluție, dar nimeni nu știe ce urmează”, spune un fost șef al spionajului israelian # Adevarul.ro
Conflictul dintre Israel și Iran ar putea continua „atât timp cât va fi nevoie pentru a răsturna regimul”, avertizează fostul șef al serviciilor de informații militare israeliene, Yossi Kuperwasser, într-un moment în care regiunea se confruntă cu o escaladare rapidă a ostilităților.
13:30
„O crimă cinică”. Putin transmite condoleanţe după uciderea lui Ali Khamenei: „Va fi amintit ca un om de stat remarcabil” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian și a familiei sale, calificând-o drept „cinică” și contrară normelor morale și dreptului internațional, şi a transmis condoleanţe omologului său.
13:30
„Dictatorul vânător de dictatori”. CTP, noi critici la adresa lui Trump: „A anihilat doi dictatori scăldați în sânge” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat duminică pe Facebook o serie de comentarii virulente în care compară regimul de la Teheran cu regimul nazist și îl atacă dur pe președintele american Donald Trump pentru modul în care gestionează situația din Orientul Mijlociu.
13:15
Talismanul primăverii. Tudor Arghezi: „mărţişorul a pus, pe tot ce de obicei nu străluceşte, scântei de galantar şi beteală“ # Adevarul.ro
De aur sau tinichea, trifoi sau coșar, floare sau libelulă, legat cu un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu, fără el nu poate începe primăvara. Toate fetele îl poartă la mână, în piept, la gât sau în suflet an de an, apoi îl dăruiesc naturii.
13:15
Aplicație iraniană de rugăciune, piratată cu mesaje anti-regim: „Alăturați-vă forțelor eliberării” # Adevarul.ro
O aplicație iraniană de rugăciune ar fi fost piratată sâmbătă pentru a afișa mesaje anti-regim, potrivit relatărilor utilizatorilor din mediul online, înainte ca autoritățile să impună restricții asupra internetului.
12:45
Loteria Română organizează noi trageri duminică, 1 martie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 26 februarie, s-au câştigat premii în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
12:30
Cum ar putea conflictul din Orientul Mijlociu să afecteze prețurile petrolului. Primele reacții ale pieței # Adevarul.ro
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai serioase șocuri din ultimele decenii, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și riposta cu rachete a Teheranului în statele din Golf.
12:30
Prizonieri în vacanță: 28 de copii din Vrancea, printre cei 1.000 de români blocați în Dubai din cauza conflictului militar # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că e în legătură cu aproximativ 1.000 de români blocați în Dubai. Oamenii nu știu cum vor reuși să iasă din oraș, pentru că situația este extrem de fragilă. Toate zborurile sunt oprite, iar noaptea trecută o parte a aeroportului a fost lovită de o dronă.
12:15
Două rachete lansate de Iran au fost observate în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice folosite și de forțe americane. Ministrul britanic al Apărării, a subliniat că situația arată caracterul nediscriminatoriu al ripostei iraniene.
Acum 12 ore
12:00
Un înalt responsabil din Emiratele Arabe Unite a transmis, duminică, un avertisment ferm Iranului, subliniind că loviturile iraniene în Golful Persic izolează Republica Islamică și riscă escaladarea tensiunilor regionale.
11:45
Marius Lăcătuș, oripilat de statul român. Pensiile de merit, inechitabile: „Primește Ienei, după decesul lui Duckadam. Trebuie să aștepți să moară cineva!” # Adevarul.ro
Emeric Ienei și Helmut Duckadam, figuri marcante ale Stelei, au încetat din viață la vârste de 88, respectiv 65 de ani.
11:45
O navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, au anunţat duminică autorităţile de la Bruxelles, potrivit AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.