Keukenhof, grădina Europei. O evadare parfumată, printre șapte milioane de flori, plănuită ca la carte

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că e în legătură cu aproximativ 1.000 de români blocați în Dubai. Oamenii nu știu cum vor reuși să iasă din oraș, pentru că situația este extrem de fragilă. Toate zborurile sunt oprite, iar noaptea trecută o parte a aeroportului a fost lovită de o dronă.