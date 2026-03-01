Avionul oficial al guvernului israelian, „Wing of Zion”, relocat într-o ţară europeană, din motive de securitate
Adevarul.ro, 1 martie 2026 21:30
Israelul şi-a trimis avionul oficial pentru a fi parcat într-o ţară europeană, pe fondul intensificării conflictului regional declanşat după atacurile americano-israeliene soldate cu moartea liderului suprem iranian.
21:30
Au început primele zboruri civile în Golful Persic, după 36 de ore de suspendare. Tensiunea rămâne ridicată # Adevarul.ro
După aproape 36 de ore de la suspendarea traficului aerian în țările din zona Golfului Persic, au început să apară primele mișcări ale avioanelor civile, însă situația rămâne tensionată din cauza atacurilor cu drone și rachete, notează publicația BoardingPass.
21:30
Avionul oficial al guvernului israelian, „Wing of Zion”, relocat într-o ţară europeană, din motive de securitate # Adevarul.ro
Israelul şi-a trimis avionul oficial pentru a fi parcat într-o ţară europeană, pe fondul intensificării conflictului regional declanşat după atacurile americano-israeliene soldate cu moartea liderului suprem iranian.
21:30
Oana Țoiu anunță resurse suplimentare și planuri de evacuare în contextul escaladării conflictului Israel-Iran # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a declarat duminică că autoritățile române au alocat resurse suplimentare atât la Call Center-ul central, cât și la nivelul misiunilor diplomatice din regiune, pentru a sprijini românii blocați în contextul escaladării conflictului din Iran.
21:15
„Zburăm aproape liberi și nestingheriți deasupra Teheranului. Acesta este doar începutul”. Israelul anunţă că domină spaţiul aerian al Iranului # Adevarul.ro
Forțele aeriene israeliene anunţă că au preluat controlul asupra spațiului aerian de deasupra Teheranului, lovind lansatoare de rachete, centre de comandă și sisteme de apărare ale Iranului.
21:15
173 de pasageri întorși de urgență din Dubai. Haos pe Otopeni: „Am stat fără mâncare și apă peste 12 ore” # Adevarul.ro
Zeci de curse spre Orientul Mijlociu au fost afectate de tensiunile regionale, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine extremă. Duminică, 36 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate, iar sâmbătă, unele aeronave care decolaseră au fost redirecționate sau au revenit în România
21:15
În tradiția populară, primele nouă zile ale lunii martie sunt cunoscute ca „Babele”: zile capricioase, cu vreme schimbătoare, care simbolizează lupta dintre iarnă și primăvară.
21:00
„Mania lalelelor“. Povestea florilor venite din Imperiul Otoman tranzacționate la cotații maxime la bursă # Adevarul.ro
Cu mult înainte ca laleaua să devină simbol naţional al Țărilor de Jos sau metaforă pentru excesele pieţei, ea aparţinea unei alte lumi, sigure de sine: Imperiul Otoman al secolului XVI. Acolo, florile nu erau simple ornamente, ci purtătoare de sens politic, social şi cultural.
21:00
Cum a ajuns Iranul țară islamică. În ce credeau de fapt iranienii și prăbușirea imperiului care a schimbat destinul Orientului Mijlociu # Adevarul.ro
Islamizarea Persiei, în secolul al VII-lea, a reprezentat un punct de cotitură care a rescris destinul Orientului Mijlociu și al viitorului stat iranian. Înainte de acest moment, spațiul persan găzduia o religie monoteistă remarcabilă, unică în peisajul asiatic de la acea vreme.
20:45
Trump anunță că SUA au scufundat nouă nave iraniene. „Ne îndreptăm acum împotriva celorlalte. În curând vor pluti și ele pe fundul mării!” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că forțele SUA au distrus nouă nave ale marinei iraniene, unele dintre ele considerate importante, și au avariat grav cartierul general naval al Iranului.
20:30
Posibile represalii ale „celulelor adormite” iraniene în Europa după moartea lui Khamenei. Avertismentul unui înalt oficial german # Adevarul.ro
Preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, avertizează că „celule adormite” iraniene din Europa ar putea comite acte de represalii după atacurile americano-israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei,
20:30
Becali și-a dus echipa-n gard. FCSB ratează în premieră play-off-ul, sub comanda patronului-antrenor # Adevarul.ro
Campioana se va bate pentru locul 7 în Superliga.
20:30
O țară din Europa produce „primul caviar organic” din lume și îl vinde cu 8.000 de euro/kg: „Doar icre și sare, fără aditivi” # Adevarul.ro
O fermă din sudul Spania produce ceea ce este considerat primul caviar certificat organic din lume, comercializat la un preț care ajunge la 8.000 de euro pe kilogram. Produsul, realizat exclusiv din icre de sturion și sare, fără aditivi, ajunge pe mesele gurmanzilor din Japonia, Franța, Regatul Unit
20:15
Aproximativ 300 de cetățeni români vor părăsi Israelul, cu destinaţia Egipt. MAE a primit peste 1.000 de solicitări de ajutor consular # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerulu Afacerilor Externe a transmis că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel urmează să fie evacuați cu un avion către Egip, în contextul în care s-au înregistrat peste 1.000 de solicitări de ajutor consular.
20:00
Keukenhof, grădina Europei. O evadare parfumată, printre șapte milioane de flori, plănuită ca la carte # Adevarul.ro
Dacă visezi la un garden-break printre șapte milioane de flori, Keukenhof te așteaptă cu un spectacol care îți va satura toate simțurile. Și, între două fotografii perfecte, vei descoperi cum această floare fragilă a declanșat una dintre cele mai mari febre financiare din istorie.
19:45
Misiune de salvare la În Neamț: persoană prinsă sub un copac, trunchiul căzut peste o țeavă de gaz. Victima, transportată la spital # Adevarul.ro
Pompierii din județul Neamț au intervenit, duminică seară, pentru salvarea unui tânăr prins sub un copac, pe o stradă din municipiul Roman. Trunchiul tăiat al arborelui căzuse peste victimă și peste o țeavă de gaz. Bărbatul, rănit la un picior, a fost transportat la spital.
19:30
Englezii nu-l au la inimă pe Radu Drăgușin. Nemulțumiți de român, după ce a contribuit la înfrângerea suferită de Tottenham. „Are dificultăți constante” # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a fost titular în eșecul lui Tottenham cu Fulham, iar evoluția sa a stârnit reacții în presa engleză.
19:30
Mărturia Soprana Irina Baianț, surprinsă de război în Qatar: „Au fost în jur de o sută de rachete și drone. Fiecare interceptare însemna încă o respirație liniștită” # Adevarul.ro
Soprana Irina Baianț, blocată în Qatar, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea spațiului aerian, a relatat momentele tensionate trăite la Doha, descriind experiența ca una care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții.
19:15
Liderii iranieni vor să discute cu SUA după eliminarea lui Khamenei. Trump: „Ar fi trebuit să o facă mai devreme” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să poarte discuții cu liderii iranieni, în ciuda intensificării operațiunilor militare americane în regiune, pe care le-a descris drept „foarte pozitive” și „înaintea programului”.
19:00
Secretarul general al Consiliului Europei cere un cadru legal comun pentru a răspunde conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Alain Berset, secretarul general al Council of Europe, a făcut duminică un apel la o acțiune europeană coordonată pentru a răspunde escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și la consolidarea unui cadru legal comun la nivelul celor 46 de state membre.
18:45
Iranul repetă greșelile strategice ale lui Saddam Hussein, atacând vecinii din Golf. Expert: „A fost cea mai proastă decizie” # Adevarul.ro
În ultimele 36 de ore, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor state din Golf – Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Oman – în contextul escaladării conflictului cu SUA și Israelul.
18:45
Sistemul de apărare antirachetă al NATO este în stare de alertă, pe măsură ce atacurile Iranului, vizând un număr fără precedent de locații militare americane și alte obiective din Orientul Mijlociu, testează capacitatea de reacție a apărării aeriene americane și a partenerilor din regiune.
18:45
Teheranul se află în cea mai fragilă situație de la Revoluția Islamică din 1979. Va destabiliza războiul de data aceasta regimul iranian? # Adevarul.ro
Loviturile lansate de Israel și Statele Unite pot slăbi elita de securitate a țării, însă rămâne incert dacă acestea sunt suficiente pentru a submina controlul regimului asupra puterii.
18:45
Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu” # Adevarul.ro
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, este privită ca un moment de cotitură de către nepotul său și opozant declarat, medicul Mahmoud Moradkhani.
18:15
SUA au adoptat tactica atacurilor cu drone din Ucraina: aceasta a fost folosită pentru prima dată pentru a ataca Iranul # Adevarul.ro
Într-o mișcare surprinzătoare, Statele Unite au preluat tactica de atac cu drone a Ucrainei în cadrul operațiunii militare din Iran.
18:15
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică că, în urma evaluării situației de securitate generate de evenimentele din Iran, România nu se confruntă cu o amenințare militară directă.
18:00
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei” # Adevarul.ro
Aleksandr Dughin filosoful considerat ideolog-cheie al „lumii ruse”, a avertizat că Rusia ar putea urma soarta Iranului după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Dughin a publicat mai multe mesaje alarmante pe Telegram.
18:00
Şofer străin, grav rănit după ce s-a răsturnat cu TIR-ul în Vâlcea. Traficul pe DN 7 spre Sibiu, blocat pe ambele sensuri # Adevarul.ro
Accident grav în Vâlcea, unde un TIR a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un șanț în localitatea Proieni, județul Vâlcea. Șoferul, inconștient, a fost extras de echipele de descarcerare și transportat la spital, iar traficul pe DN 7 este complet blocat.
17:45
Primul bilanţ oficial al pierderilor SUA în cadrul operaţiunii contra Iranului: trei soldaţi morți și cinci răniți # Adevarul.ro
Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunii desfășurate împotriva Iranului, în timp ce armata americană a scufundat o navă militară iraniană și le-a cerut forțelor inamice să depună armele.
17:30
Veşti bune pentru românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite vor plăti cheltuielile cauzate de anularea zborurilor, inclusiv cazarea şi mesele # Adevarul.ro
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi cazarea, mesele și reprogramarea zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de perturbările din aviație și închiderea spațiului aerian.
17:30
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Adevarul.ro
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA. Ahmadinejad, în vârstă de 69 de ani, a murit împreună cu garda sa de corp, în locuința sa din estul capitalei iraniene.
17:15
Gelozia a dus la tragedie. Atlet ucis în propria locuință de către parteneră. L-a înjunghiat de mai mult ori cu cuțitul # Adevarul.ro
Un tânăr atlet a murit într-un incident violent, iar autoritățile investighează cazul.
17:15
Fugar cu mandat european pentru trafic de droguri, prins în Târgoviște după o urmărire spectaculoasă # Adevarul.ro
Un bărbat de 35 de ani, vizat de un mandat european de arestare emis de judecătorii din Galați pentru trafic de droguri, a fost prins de polițiștii din Târgoviște după o urmărire ca în filme, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.
16:45
Polițiștii au deschis o anchetă după ce trupul unui bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost descoperit într-o locuință din localitatea Pechea, județul Galați, în urma unui apel la 112 care semnala fum dens în apartament.
16:30
Garda Revoluționară din Iran susține că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului USS Abraham Lincoln # Adevarul.ro
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a susținut duminică faptul că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln (CVN-72) – o afirmație care, dacă ar fi confirmată, ar marca primul atac direct asupra unui portavion american din ultimele decenii, scrie t
16:30
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran # Adevarul.ro
În 1989, Ali Khamenei își începea ascensiunea internațională cu o vizită la București, iar Nicolae Ceaușescu efectua, în decembrie, ultima sa deplasare externă, la Teheran, fiind împuşcat cinci zile mai târziu, de Crăciun.
16:15
Nicușor Dan: „România este în siguranță, MAE monitorizează românii din Orientul Mijlociu” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
16:00
Retrageri în lanț de la Indian Wells 2026! Nu mai puțin de 11 jucători și-au luat adio de la competiție, iar lista s-ar putea mări # Adevarul.ro
Numeroase retrageri de ultim moment au dat peste cap organizarea turneului din deșert.
16:00
100 de ani pe țărmul descoperirilor. Viața, ruina și renașterea Stațiunii Marine de la Agigea, care avea la început plajă, cherhana și acvarii # Adevarul.ro
Visul lui Ioan Borcea, cel care a făcut primele studii de oceanografie în România, a supraviețuit unui război mondial, Magistralei Albastre, dar era să dispară din peisaj din cauza nepăsării românilor.
16:00
A doua zi de război în Orientul Mijlociu: nouă morți în Israel după atacuri iraniene. Gardienii Revoluției anunță noi valuri de rachete # Adevarul.ro
Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului.
15:45
Culisele eliminării liderului suprem iranian: Rolul decisiv al CIA în localizarea ayatollahului. Informația care a schimbat ora atacului # Adevarul.ro
Eliminarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și a mai multor oficiali de rang înalt nu a fost rezultatul unui moment de oportunitate accidental, ci al unei colaborări strânse și îndelung pregătite între Washington și Ierusalim, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea.
15:15
Educația, fără ministru la început de primăvară. Rectorul UBB: „Nu putem controla vremurile, dar putem controla cum reacționăm” # Adevarul.ro
România traversează o perioadă de incertitudine în domeniul educației, după ce funcția de ministru al Educației a rămas vacantă, în urma expirării mandatului interimar exercitat de premierul Ilie Bolojan.
15:00
Iranul, în genunchi. Cum au reușit Israelul și SUA să lovească în inima regimului iranian. Superioritatea informațională, cheia operațiunii # Adevarul.ro
Când vor ieși la lumină toate detaliile eliminării liderului suprem iranian, reacția va fi, cel mai probabil, una de stupefacție. Nu doar pentru ținta în sine, ci pentru modul în care a fost realizată operațiunea: nivelul de infiltrare, precizia informațiilor, sincronizarea și îndrăzneala execuției,
15:00
Elijah Blue Allman, fiul legendarei artiste Cher, a fost arestat după ce ar fi provocat un scandal într-o școală privată de elită din New Hampshire, unde a pătruns ilegal.
14:45
Israelul anunță un nou val de atacuri în „inima Teheranului”. Coloane uriașe de fum deasupra capitalei iraniene # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat duminică lansarea unui nou val de atacuri asupra unor obiective ale „regimului terorist iranian în inima Teheranului” și a difuzat imagini cu bombardamentele la scară largă din capitala Iranului.
14:15
Culisele celebrului scandal al dinamoviștilor la cazino. S-a aflat cine a fost capul răutăților: „Îl dau în gât! A zis că-l mănâncă palma, să mergem la păcănele” # Adevarul.ro
Dan Nistor a atins o bornă importantă în carieră, în timp ce foștii săi coechipieri și-au continuat parcursurile fotbalistice în țară și în străinătate.
14:15
Soarta copiilor din căminele-spital din comunism. Istoric IICCMER: Când mureau, erau băgați în cutii de lemn și îngropați în locuri nemarcate # Adevarul.ro
În perioada comunistă, copiii considerați a fi nerecuperabili erau ascunși în căminele-spital care funcționau în mai multe județe din țară. Mulți dintre ei mureau din cauza condițiilor în care trăiau, a malnutriției grave și a lipsei asistenței medicale.
14:15
Autoritățile din Oman au anunțat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, a fost atacat, iar patru membri ai echipajului au fost răniți.
14:00
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, după o altercație violentă: „Sincer, a fi beat de Mardi Gras nu este o crimă” # Adevarul.ro
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, sâmbătă, în urma unui incident violent petrecut într-un bar din Cartierului Francez din New Orleans. Avocata sa susține că actorul nu ar trebui tratat mai dur doar pentru că este o persoană publică.
14:00
Iranul are un lider suprem interimar după moartea lui Ali Khamenei. Alireza Arafi îi preia temporar atribuțiile # Adevarul.ro
Iranul are un nou lider suprem interimar, după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat membru al consiliului de conducere provizoriu, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar.
13:45
Comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat un atac public neobișnuit la adresa președintelui Donald Trump, calificând drept „absolut dezgustător și malefic” atacul militar al Statelor Unite asupra Iranului.
