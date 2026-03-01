Horoscop luni, 2 martie 2026. O zodie se bucură de experiențe noi, iar o alta primește vești bune de la locul de muncă

21:15

Zeci de curse spre Orientul Mijlociu au fost afectate de tensiunile regionale, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine extremă. Duminică, 36 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate, iar sâmbătă, unele aeronave care decolaseră au fost redirecționate sau au revenit în România