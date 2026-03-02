Războiul se extinde în Orientul Mijlociu
Veridica.ro, 2 martie 2026 10:50
Israelul a bombardat ținte Hezbollah din Liban
Iranul a atacat Ciprul iar Tratatul UE obligă statele membre, inclusiv România să răspundă militar la această agresiune, pretinde europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.
România și bizara participare a președintelui la Consiliul pentru Pace - [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.ro
Cum arată arhitectura de pace a Consiliului pentru Pace, cine face parte din ea și cum funcționează de fapt politica externă a Administrației Trump. Este participarea României la o astfel de construcție controversată un semn al faptului că dorește să folosească Washingtonul pentru a se apropia de Moscova?
Ieri, Londra a răspuns pozitiv solicitării SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri „defensive” asupra unor ţinte iraniene.
05:30
Forţele de apărare israeliene au lansat mai multe atacuri către ţinte Hezbollah din Liban.
Peste 360 de români vor reveni în țară, mâine, pe ruta Cairo - București.
Centrul de securitate maritimă din Oman a anunțat că un petrolier a fost atacat în largul coastei Musandam, Strâmtoarea Ormuz, patru persoane fiind rănite, iar cei 20 de membrii ai echipajului au fost evacuați.
Armata Română se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia „pe toate palierele”.
Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a anunțat primele victime în rândul forțelor SUA.
Președintele României dă asigurări că țara noastră „este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”.
Uciderea lui Khamenei poate împinge Iranul spre așa-numita „opțiune nucleară” – sabotarea piețelor energetice, război regional la scară largă, campanie teroristă globală și chiar producția unei bombe nucleare. Nu e clar însă dacă Teheranul are capacitatea de a pune în practică vreunul din aceste scenarii și/sau disponibilitatea de a-și asuma consecințele.
Macron spune că europenii sunt hotărâţi să-i taie Moscovei sursele de finanţare a războiului din Ucraina
Clericul conservator era șeful Seminariilor Teologice iraniene, responsabil de întregul sistem de educație religioasă.
Proteste după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, au fost înregistrate și în Maroc sau Kashmirul indian.
Secretarul general al ONU a cerut un armistiţiu imediat şi a avertizat asupra răspândirii necontrolate a acţiunilor militare
Statele Unite afirmă că dețin informații potrivit cărora Teheranul plănuia un atac cu rachete împotriva trupelor americane și a aliaților săi din regiune.
Mâine, comisarii europeni se întrunesc pentru un consiliu de securitate extraordinar.
Celula de criză a încheiat o şedinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din Orientul Mijlociu.
Este pentru a treia oară, în mai puţin de un an, când regimul de la Teheran recurge la o astfel de măsură.
O fotografie cu cadavrul ayatollahului ar fi fost arătată președintelui american Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în regiune și nu numai, sâmbătă, afectând milioane de călători aerieni din regiune.
Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare evoluția situației din Orientul Mijlociu și reafirmă angajamentul Uniunii pentru stabilitate și securitate în regiune.
MAE a ridicat alerta de călătorie în Iran la 9/9 - „părăsiți imediat țara!”
Forțele israeliene, în coordonare cu Statele Unite, au lansat astăzi un atac la scară largă asupra Iranului.
În timp ce Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului, explozii se aud în nordul și estul Teheranului, precum și în Isfahan, Karaj și Kermanshah, relatează Times of Israel.
Mugur Isărescu și secretul crypto-sarmalei - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 58
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe premierul slovac, Robert Fico, să viziteze Ucraina pentru a discuta „toate problemele” după escaladarea disputei privind conducta Drujba.
Fostul președinte Bill Clinton va fi interogat vineri de membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, fiind astfel primul președinte în exercițiu sau fost președinte care depune mărturie în fața membrilor Congresului în peste 40 de ani.
Departamentul de Stat al SUA a autorizat vineri personalul care nu este de urgență și membrii familiilor celor staționați în Israel să părăsească țara din cauza „riscurilor de siguranță”, ambasadorul american Mike Huckabee spunându-le personalului ambasadei că, dacă doresc să părăsească Israelul, „ar trebui să o facă ASTĂZI”.
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus.
Havana susţine că a prevenit o infiltrare cu scopuri teroriste, în timp ce Washingtonul promite o investigaţie atentă
Generalii se laudă la Putin că au cucerit orașe pe care, de fapt, le controlează armata ucraineană, apoi sacrifică militarii în asalturi disperate ca să își transforme poveștile în realitate, scrie presa independentă rusă. Tot acolo, povestea unei prostituate ruse recrutate de FSB ca să se infiltreze printre opozanți ruși și analiști din Statele Unite.
Ministrul educaţiei spune că se observă un declin al competenţei intelectuale a tinerilor
Forţele pakistaneze au bombardat în premieră obiective talibane din principalele oraşe
Partidul premierului Starmer a pierdut alegerile într-o circumscripţie pe care o domină de decenii.
Săptămâna trecută, CCR a declarat actul normativ constituțional.
Este al patrulea mesaj de acest fel, transmis de autorități începând de miercuri seara.
Veniturile statului român au depășit cheltuielile cu aproximativ 850 de milioane de lei, adică 0,04% din PIB.
O dronă rusească s-a apropiat joi de portavionul nuclear francez Charles de Gaulle în portul suedez Malmö, înainte de a fi bruiată de forțele suedeze, au declarat oficialii.
Serviciul de informații interne al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere deocamdată la Alternativa pentru Germania (AfD) drept formațiune de extremă de dreapta, a decis joi tribunalul administrativ din Köln, un impuls pentru partid înainte de cinci alegeri regionale din acest an.
Comisia Europeană l-a trimis pe politicianul britanic căzut în dizgrație Peter Mandelson în fața anchetatorilor pentru fraude din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
O declarație a serviciul rus de informații externe susține că Ucraina ar căuta o armă nucleară sau o bombă murdară cu ajutor de la Paris sau Londra
Discuțiile, o a treia rundă de negocieri indirecte, au loc după ce Trump și-a prezentat cel mai clar argument de până acum pentru un posibil atac, în contextul în care SUA au masat trupe fără precedent în regiune.
Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului au intervenit echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
Ofițeri britanici de imigrare neagă că au furat bani de la migranții sosiți cu bărcile în țară # Veridica.ro
Procurorii îi acuză de furtul unor sume importante și de spălare de bani.
Dosarul defunctul infractor sexual american zguduie elite și familii regale din Europa
Premierul Frederiksen spune că danezii trebuie să rămână uniți, iar relația cu Statele Unite trebuie definită.
Politicile lui Viktor Orbán de apropiere de Rusia și China și transformare a Ungariei într-un model pentru „democrațiille iliberale”, au izolat Budapesta la nivel european și au costat-o economic. Principalul contracandidat al lui Orbán, Péter Magyar, împărtășește o parte din viziunile acestuia, dar promite să repare relațiile cu Bruxellesul.
Zelenski anunță distrugeri în opt regiuni
