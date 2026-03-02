Se reiau parțial zborurile din Dubai și Abu Dhabi
Veridica.ro, 2 martie 2026 17:40
Companiile aeriene Etihad și Emirates încep zboruri limitate după ce le-au oprit din cauza războiului.
Acum 5 minute
18:00
Opoziția suveranistă i-a reproșat lui Andras Demeter lipsa de responsabilitate în gestionarea domeniul cultural.
18:00
Pete Hegseth a prezentat într-o conferință de presă obiectivele operațiunii Furia Epică.
Acum 15 minute
17:50
Cele opt propuneri vor fi transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru obţinerea avizului.
Acum 30 minute
17:40
Acum o oră
17:20
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va mări numărul de focoase nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, spunând că „pentru a fi liberi trebuie să ne fie teamă”.
Acum 2 ore
16:50
Trei avioane F-15E Strike Eagles americane care erau în misiune în cadrul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident generat, aparent, de foc prietenos.
16:50
Protest diplomatic al Ungariei care acuză Ucraina de recrutarea forțată etnicilor maghiari # Veridica.ro
Budapesta susține că tinerii sunt vânați pe străzi în sprijinul războiului.
16:10
Kremlinul spune că răboiul din Iran n-ar trebui să afecteze negocierile
Acum 4 ore
15:10
Dronele rusești lovesc cel puțin trei orașe din Ucraina
15:00
Situația din regiune este în escaladare, iar autoritățile române colaborează pentru a le oferi românilor sprijinul necesar.
Acum 6 ore
13:30
Franța, Germania și Marea Britanie vor să se implice în apărarea aliaților din Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Cele trei puteri europene condamnă atacurile iraniene asupra intereselor lor din regiune.
12:50
România va activa mecanismul civil european pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Autorităţile vor colabora şi cu operatori de turism şi companii aeriene, pentru aducerea cât mai rapidă în ţară a românilor blocaţi în zona de conflict.
12:10
Organizaţia ecologistă protestează faţă de continuarea relațiilor comerciale franceze cu Rusia, în domeniul nuclear.
Acum 8 ore
11:20
Iranul a atacat Ciprul iar Tratatul UE obligă statele membre, inclusiv România să răspundă militar la această agresiune, pretinde europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.
10:50
Israelul a bombardat ținte Hezbollah din Liban
10:20
România și bizara participare a președintelui la Consiliul pentru Pace - [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.ro
Cum arată arhitectura de pace a Consiliului pentru Pace, cine face parte din ea și cum funcționează de fapt politica externă a Administrației Trump. Este participarea României la o astfel de construcție controversată un semn al faptului că dorește să folosească Washingtonul pentru a se apropia de Moscova?
Acum 12 ore
06:40
Ieri, Londra a răspuns pozitiv solicitării SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri „defensive” asupra unor ţinte iraniene.
05:30
Forţele de apărare israeliene au lansat mai multe atacuri către ţinte Hezbollah din Liban.
Acum 24 ore
20:50
Peste 360 de români vor reveni în țară, mâine, pe ruta Cairo - București.
20:40
Centrul de securitate maritimă din Oman a anunțat că un petrolier a fost atacat în largul coastei Musandam, Strâmtoarea Ormuz, patru persoane fiind rănite, iar cei 20 de membrii ai echipajului au fost evacuați.
20:20
Armata Română se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia „pe toate palierele”.
20:00
Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a anunțat primele victime în rândul forțelor SUA.
Ieri
16:30
Președintele României dă asigurări că țara noastră „este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”.
15:50
Uciderea lui Khamenei poate împinge Iranul spre așa-numita „opțiune nucleară” – sabotarea piețelor energetice, război regional la scară largă, campanie teroristă globală și chiar producția unei bombe nucleare. Nu e clar însă dacă Teheranul are capacitatea de a pune în practică vreunul din aceste scenarii și/sau disponibilitatea de a-și asuma consecințele.
13:30
Macron spune că europenii sunt hotărâţi să-i taie Moscovei sursele de finanţare a războiului din Ucraina
12:50
Clericul conservator era șeful Seminariilor Teologice iraniene, responsabil de întregul sistem de educație religioasă.
12:10
Proteste după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, au fost înregistrate și în Maroc sau Kashmirul indian.
11:00
Secretarul general al ONU a cerut un armistiţiu imediat şi a avertizat asupra răspândirii necontrolate a acţiunilor militare
01:00
Statele Unite afirmă că dețin informații potrivit cărora Teheranul plănuia un atac cu rachete împotriva trupelor americane și a aliaților săi din regiune.
00:10
Mâine, comisarii europeni se întrunesc pentru un consiliu de securitate extraordinar.
00:10
Celula de criză a încheiat o şedinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din Orientul Mijlociu.
00:10
Este pentru a treia oară, în mai puţin de un an, când regimul de la Teheran recurge la o astfel de măsură.
28 februarie 2026
23:30
O fotografie cu cadavrul ayatollahului ar fi fost arătată președintelui american Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
19:50
Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în regiune și nu numai, sâmbătă, afectând milioane de călători aerieni din regiune.
18:20
Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare evoluția situației din Orientul Mijlociu și reafirmă angajamentul Uniunii pentru stabilitate și securitate în regiune.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
MAE a ridicat alerta de călătorie în Iran la 9/9 - „părăsiți imediat țara!”
10:00
Forțele israeliene, în coordonare cu Statele Unite, au lansat astăzi un atac la scară largă asupra Iranului.
09:30
În timp ce Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului, explozii se aud în nordul și estul Teheranului, precum și în Isfahan, Karaj și Kermanshah, relatează Times of Israel.
08:10
Mugur Isărescu și secretul crypto-sarmalei - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
27 februarie 2026
21:00
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 58
17:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe premierul slovac, Robert Fico, să viziteze Ucraina pentru a discuta „toate problemele” după escaladarea disputei privind conducta Drujba.
16:30
Fostul președinte Bill Clinton va fi interogat vineri de membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, fiind astfel primul președinte în exercițiu sau fost președinte care depune mărturie în fața membrilor Congresului în peste 40 de ani.
16:20
Departamentul de Stat al SUA a autorizat vineri personalul care nu este de urgență și membrii familiilor celor staționați în Israel să părăsească țara din cauza „riscurilor de siguranță”, ambasadorul american Mike Huckabee spunându-le personalului ambasadei că, dacă doresc să părăsească Israelul, „ar trebui să o facă ASTĂZI”.
14:40
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus.
12:40
Havana susţine că a prevenit o infiltrare cu scopuri teroriste, în timp ce Washingtonul promite o investigaţie atentă
12:20
Generalii se laudă la Putin că au cucerit orașe pe care, de fapt, le controlează armata ucraineană, apoi sacrifică militarii în asalturi disperate ca să își transforme poveștile în realitate, scrie presa independentă rusă. Tot acolo, povestea unei prostituate ruse recrutate de FSB ca să se infiltreze printre opozanți ruși și analiști din Statele Unite.
12:00
Ministrul educaţiei spune că se observă un declin al competenţei intelectuale a tinerilor
11:40
Forţele pakistaneze au bombardat în premieră obiective talibane din principalele oraşe
10:20
Partidul premierului Starmer a pierdut alegerile într-o circumscripţie pe care o domină de decenii.
09:30
Săptămâna trecută, CCR a declarat actul normativ constituțional.
