Franța își mărește arsenalul nuclear

Veridica.ro, 2 martie 2026 17:20

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va mări numărul de focoase nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, spunând că „pentru a fi liberi trebuie să ne fie teamă”.

Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:50
Avioane americane doborâte în „friendly fire” Veridica.ro
Trei avioane F-15E Strike Eagles americane care erau în misiune în cadrul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident generat, aparent, de foc prietenos.
16:50
Protest diplomatic al Ungariei care acuză Ucraina de recrutarea forțată etnicilor maghiari Veridica.ro
Budapesta susține că tinerii sunt vânați pe străzi în sprijinul războiului.
Acum 2 ore
16:10
Rusia este interesată să continue discuțiile cu Ucraina Veridica.ro
Kremlinul spune că răboiul din Iran n-ar trebui să afecteze negocierile
Acum 4 ore
15:10
Ucraina atacă un terminal petrolier rusesc și o bază navală de la Marea Neagră Veridica.ro
Dronele rusești lovesc cel puțin trei orașe din Ucraina
15:00
MAE nu deține informații despre cetățeni români răniți în Orientul Mijlociu Veridica.ro
Situația din regiune este în escaladare, iar autoritățile române colaborează pentru a le oferi românilor sprijinul necesar.
Acum 6 ore
13:30
Franța, Germania și Marea Britanie vor să se implice în apărarea aliaților din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Cele trei puteri europene condamnă atacurile iraniene asupra intereselor lor din regiune.
12:50
România va activa mecanismul civil european pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Autorităţile vor colabora şi cu operatori de turism şi companii aeriene, pentru aducerea cât mai rapidă în ţară a românilor blocaţi în zona de conflict.
12:10
Greenpeace Franţa blochează o navă rusească ce transporta uraniu îmbogățit Veridica.ro
Organizaţia ecologistă protestează faţă de continuarea relațiilor comerciale franceze cu Rusia, în domeniul nuclear.
Acum 8 ore
11:20
FAKE NEWS: România, obligată prin tratatul UE să intre în război cu Iranul Veridica.ro
Iranul a atacat Ciprul iar Tratatul UE obligă statele membre, inclusiv România să răspundă militar la această agresiune, pretinde europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.
10:50
Războiul se extinde în Orientul Mijlociu Veridica.ro
Israelul a bombardat ținte Hezbollah din Liban
10:20
România și bizara participare a președintelui la Consiliul pentru Pace - [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.ro
Cum arată arhitectura de pace a Consiliului pentru Pace, cine face parte din ea și cum funcționează de fapt politica externă a Administrației Trump. Este participarea României la o astfel de construcție controversată un semn al faptului că dorește să folosească Washingtonul pentru a se apropia de Moscova?
Acum 12 ore
06:40
Bază militară britanică din Cipru, lovită de o dronă Veridica.ro
Ieri, Londra a răspuns pozitiv solicitării SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri „defensive” asupra unor ţinte iraniene.
05:30
Nouă morţi şi zeci de răniţi într-un atac iranian asupra Israelului Veridica.ro
Forţele de apărare israeliene au lansat mai multe atacuri către ţinte Hezbollah din Liban.
Acum 24 ore
20:50
TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Peste 360 de români vor reveni în țară, mâine, pe ruta Cairo - București.
20:40
Primul petrolier atacat în Strâmtoarea Ormuz Veridica.ro
Centrul de securitate maritimă din Oman a anunțat că un petrolier a fost atacat în largul coastei Musandam, Strâmtoarea Ormuz, patru persoane fiind rănite, iar cei 20 de membrii ai echipajului au fost evacuați. 
20:20
MApN spune că situația din Iran nu generează o amenințare militară la adresa României Veridica.ro
Armata Română se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia „pe toate palierele”.
20:00
Armata SUA dezminte lovirea portavionului Abraham Lincoln de drone iraniene Veridica.ro
Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a anunțat primele victime în rândul forțelor SUA.
Ieri
16:30
Reacția lui Nicușor Dan la situația din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Președintele României dă asigurări că țara noastră „este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”.
15:50
Poate Iranul să recurgă la „opțiunea nucleară” pentru a-l răzbuna pe Khamenei? Veridica.ro
Uciderea lui Khamenei poate împinge Iranul spre așa-numita „opțiune nucleară” – sabotarea piețelor energetice, război regional la scară largă, campanie teroristă globală și chiar producția unei bombe nucleare. Nu e clar însă dacă Teheranul are capacitatea de a pune în practică vreunul din aceste scenarii și/sau disponibilitatea de a-și asuma consecințele.
13:30
Belgia şi Franţa interceptează un petrolier din flota fantomă a Rusiei Veridica.ro
Macron spune că europenii sunt hotărâţi să-i taie Moscovei sursele de finanţare a războiului din Ucraina
12:50
Ayatollahul Alireza Arafi este noul lider suprem interimar al Iranului Veridica.ro
Clericul conservator era șeful Seminariilor Teologice iraniene, responsabil de întregul sistem de educație religioasă.
12:10
Manifestații anti-americane violente în Irak și Pakistan Veridica.ro
Proteste după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, au fost înregistrate și în Maroc sau Kashmirul indian.
11:00
Consiliul de Securitate al ONU apare divizat în privinţa atacurilor din Iran Veridica.ro
Secretarul general al ONU a cerut un armistiţiu imediat şi a avertizat asupra răspândirii necontrolate a acţiunilor militare
01:00
Washingtonul confirmă caracterul &#34;preventiv&#34; al atacului asupra Iranului Veridica.ro
Statele Unite afirmă că dețin informații potrivit cărora Teheranul plănuia un atac cu rachete împotriva trupelor americane și a aliaților săi din regiune.
00:10
Reuniune extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, astăzi Veridica.ro
Mâine, comisarii europeni se întrunesc pentru un consiliu de securitate extraordinar.
00:10
MAE anunţă că niciun român nu a fost rănit în Iran Veridica.ro
Celula de criză a încheiat o şedinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din Orientul Mijlociu.
00:10
Iranul blochează, în continuare, accesul populaţiei la Internet Veridica.ro
Este pentru a treia oară, în mai puţin de un an, când regimul de la Teheran recurge la o astfel de măsură.
28 februarie 2026
23:30
Israelul susţine că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis Veridica.ro
O fotografie cu cadavrul ayatollahului ar fi fost arătată președintelui american Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
19:50
Atacul din Iran dă peste cap zborurile internaționale Veridica.ro
Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în regiune și nu numai, sâmbătă, afectând milioane de călători aerieni din regiune.
18:20
Emmanuel Macron cere o reuniune de urgență a Consiliului de securitate al ONU Veridica.ro
Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare evoluția situației din Orientul Mijlociu și reafirmă angajamentul Uniunii pentru stabilitate și securitate în regiune.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Reacții ale autorităților române la atacul israeliano-american asupra Iranului Veridica.ro
MAE a ridicat alerta de călătorie în Iran la 9/9 - „părăsiți imediat țara!”
10:00
MAE evacuează personalul diplomatic neesențial din Israel Veridica.ro
Forțele israeliene, în coordonare cu Statele Unite, au lansat astăzi un atac la scară largă asupra Iranului.
09:30
Israelul și SUA au atacat Iranul Veridica.ro
În timp ce Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului, explozii se aud în nordul și estul Teheranului, precum și în Isfahan, Karaj și Kermanshah, relatează Times of Israel.
08:10
Mugur Isărescu și secretul crypto-sarmalei - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
27 februarie 2026
21:00
Președintele și “Conferința pentru Tace” Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 58
17:10
Zelenski îl invită pe premierul slovac în Ucraina Veridica.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe premierul slovac, Robert Fico, să viziteze Ucraina pentru a discuta „toate problemele” după escaladarea disputei privind conducta Drujba.
16:30
Bill Clinton depune mărturie în dosarele Epstein Veridica.ro
Fostul președinte Bill Clinton va fi interogat vineri de membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, fiind astfel primul președinte în exercițiu sau fost președinte care depune mărturie în fața membrilor Congresului în peste 40 de ani.
16:20
Ambasada SUA în Israel își evacuează personalul Veridica.ro
Departamentul de Stat al SUA a autorizat vineri personalul care nu este de urgență și membrii familiilor celor staționați în Israel să părăsească țara din cauza „riscurilor de siguranță”, ambasadorul american Mike Huckabee spunându-le personalului ambasadei că, dacă doresc să părăsească Israelul, „ar trebui să o facă ASTĂZI”.
14:40
Fostul adjunct al SIS, arestat în septembrie 2025, trimis în judecată de DIICOT Veridica.ro
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus.
12:40
Americani împuşcaţi de grăniceri cubanezi într-un incident controversat pe mare Veridica.ro
Havana susţine că a prevenit o infiltrare cu scopuri teroriste, în timp ce Washingtonul promite o investigaţie atentă
12:20
Orașele Potemkin în era Putin: cuceririle imaginare ale armatei ruse Veridica.ro
Generalii se laudă la Putin că au cucerit orașe pe care, de fapt, le controlează armata ucraineană, apoi sacrifică militarii în asalturi disperate ca să își transforme poveștile în realitate, scrie presa independentă rusă. Tot acolo, povestea unei prostituate ruse recrutate de FSB ca să se infiltreze printre opozanți ruși și analiști din Statele Unite.
12:00
Polonia vrea să restricţioneze accesul minorilor la reţelele de socializare Veridica.ro
Ministrul educaţiei spune că se observă un declin al competenţei intelectuale a tinerilor
11:40
Pakistanul declară război deschis talibanilor din Afganistan Veridica.ro
Forţele pakistaneze au bombardat în premieră obiective talibane din principalele oraşe
10:20
Înfrângere electorală stânjenitoare pentru laburiştii britanici Veridica.ro
Partidul premierului Starmer a pierdut alegerile într-o circumscripţie pe care o domină de decenii.
09:30
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților Veridica.ro
Săptămâna trecută, CCR a declarat actul normativ constituțional.
08:50
Un nou mesaj RO-ALERT la granița cu Ucraina Veridica.ro
Este al patrulea mesaj de acest fel, transmis de autorități începând de miercuri seara.
08:40
Guvernul anunță că România a înregistrat, în ianuarie 2026, excedent bugetar Veridica.ro
Veniturile statului român au depășit cheltuielile cu aproximativ 850 de milioane de lei, adică 0,04% din PIB.
26 februarie 2026
19:50
Suedia blochează o dronă rusească la apropierea de portavionul nuclear francez Veridica.ro
O dronă rusească s-a apropiat joi de portavionul nuclear francez Charles de Gaulle în portul suedez Malmö, înainte de a fi bruiată de forțele suedeze, au declarat oficialii.
19:40
AFD din Germania nu este extremist Veridica.ro
Serviciul de informații interne al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere deocamdată la Alternativa pentru Germania (AfD) drept formațiune de extremă de dreapta, a decis joi tribunalul administrativ din Köln, un impuls pentru partid înainte de cinci alegeri regionale din acest an.
