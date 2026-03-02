Bani elvețieni pentru reabilitarea energetică a sediului RATBV. Lucrările vor dura 15 luni, iar investiția se apropie de 29 de milioane de lei
BizBrasov.ro, 2 martie 2026 11:30
Brașovul este una dintre municipalitățile care au reușit, din nou, să acceseze o finanțare nerambursabilă de la guvernul elvețian, de data aceasta prin cel de al doilea program elvețiano-român. Fondurile obținute, 28,6 milioane de lei, vor fi utilizate pentru eficientizarea energetică și modernizarea sediului administrativ al operatorului de transport RATBV. Săptămâna trecută, o delegație din [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
11:30
Bani elvețieni pentru reabilitarea energetică a sediului RATBV. Lucrările vor dura 15 luni, iar investiția se apropie de 29 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Brașovul este una dintre municipalitățile care au reușit, din nou, să acceseze o finanțare nerambursabilă de la guvernul elvețian, de data aceasta prin cel de al doilea program elvețiano-român. Fondurile obținute, 28,6 milioane de lei, vor fi utilizate pentru eficientizarea energetică și modernizarea sediului administrativ al operatorului de transport RATBV. Săptămâna trecută, o delegație din [...]
Acum o oră
11:20
Crucea din Cutun, unul dintre simbolurile Brașovului vechi de peste 700 de ani, propusă pentru revenirea la locul de origine # BizBrasov.ro
În Șcheii Brașovului există peste 70 de troițe, mărturii ale credinței și identității comunității locale. Pe lângă troițele tradiționale la care merg, în zilele de sărbătoare, cele șapte grupuri de juni, alte cruci sunt amplasate la intersecții de drumuri, în curțile sau pe zidurile caselor. Multe dintre ele au fost ridicate în urmă cu secole [...]
Acum 2 ore
10:40
Cum ne putem feri de infarct? Informații esențiale pentru populație, de la specialiștii în Cardiologie Intervențională ai Spitalului Clinicco # BizBrasov.ro
Infarctul miocardic rămâne una dintre principalele cauze de deces, însă vestea importantă este că, în multe situații, poate fi prevenit. Specialiștii în cardiologie intervențională din cadrul Spitalul Clinicco atrag atenția asupra unor pași simpli și eficienți care pot reduce semnificativ riscul cardiovascular. Infarctul apare atunci când o arteră a inimii se blochează brusc, oprind circulația [...]
10:00
Patriarhul Daniel cere sprijin credincioșilor pentru a finaliza lucrările la Catedrala Națională. Unele dintre picturi au fost doar „de formă” la inaugurare # BizBrasov.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a îndemnat credincioșii să sprijinire cu bani finalizarea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale, scrie Agerpres, care citează Agenția Basilica a Patriarhiei Române. Patriarhul a explicat că, deși pictura Catedralei Naționale a fost sfințită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate. „Mai sunt, însă, [...]
10:00
Activități educative, interactive și practice, pentru toate vârstele, la Zoo Brașov, cu ocazia Zilei Mondiale a Faunei Sălbatice # BizBrasov.ro
Mâine, între orele 10:00-16:00, Grădina Zoologică Brașov marchează Ziua Mondială a Faunei Sălbatice, un prilej dedicat descoperirii diversității faunei și florei sălbatice și conștientizării beneficiilor pe care protejarea acestora le aduce comunităților. Evenimentul îmbină activități educative, interactive și practice, pentru toate vârstele, menite să evidențieze rolul esențial al fiecărei specii în menținerea echilibrului natural și [...]
Acum 4 ore
09:50
Județul Brașov, văzut în presa din Ungaria ca viitorul centru european de procesare a mineralelor rare # BizBrasov.ro
Județul Brașov, văzut în presa din Ungaria ca viitorul centru european de procesare a mineralelor rare. După cum Biz Brașov vă anunța în luna decembrie, procesarea pământurilor rare extrase în Groenlanda s-ar putea face în județul Brașov, la Feldioara, după ce România și compania americană Critical Metals au semnat un acord privind construirea unei fabrici [...]
Acum 8 ore
05:50
De luna aceasta, polițiștii locali sunt cu ochii pe „blatiștii” care circulă cu RATBV. Primăria ia în calcul să desființeze structura de control a operatorului, pe motiv de ineficiență # BizBrasov.ro
Consiliul Local a modificat Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public local de persoane în municipiul Braşov. Astfel, începând de luna aceasta, potrivit noilor prevederi, polițiștii locali vor avea mână liberă să deruleze acțiuni de control în mijloacele de transport în comun. Cel puțin o perioadă, agenții vor face echipă cu controlorii RATBV, [...]
05:40
Câte mere mâncate pe zi ne fac mai sănătoși? Merele sunt considerate fructe ușor de procurat, dar cu un aport mare de vitamine și minerale ce fac bine organismului. Expresia „un măr pe zi ține doctorul departe” nu este doar o vorbă din popor, ci are în spate o serie de argumente nutriționale și studii [...]
05:40
Ce se mai întâmplă cu parcul fotovoltaic din Stupini. De când va avea Brașovul energie de la soare # BizBrasov.ro
Proiectul parcului fotovoltaic din cartierul brașovean Stupini, demarat în 2023 de Primăria Brașov, a ajuns se apropie de momentul decisiv al operaționalizării. După o perioadă marcată de întârzieri și prelungiri contractuale, municipalitatea anunță că investiția a intrat în linie dreaptă. Potrivit reprezentanților municipalității, în această perioadă se realizează branșamentele necesare conectării centralei la Sistemul Energetic [...]
05:40
Sistemul mai riguros de sancționare a celor care nu achită tariful în parcările publice va intra în vigoare de la 1 mai. Ce „păsuire” primesc șoferii care ocupă un loc peste intervalul plătit # BizBrasov.ro
Regulamentul de utilizare a parcărilor publice din municipiul Brașov a fost modificat, astfel încât sistemul de sancționare să fie mai riguros, dar și mai eficient. Astfel, ă Poliției Locale să îi sancționeze direct pe șoferii care nu și-au achitat parcarea sau cărora le-a expirat timpul pentru care au plătit, fără a mai lăsa doar invitații, [...]
05:40
Firma brașoveană Automobile DAC SA, care a preluat brandul DAC de la Roman SA, a livrat pe piață 2 autobuze electrice, după ce în decembrie a livrat o autobasculantă electrică uriașă # BizBrasov.ro
Firma brașoveană Automobile DAC SA, care a preluat brandul DAC de la Roman SA, a livrat pe piață 2 autobuze electrice, după ce în decembrie a livrat o autobasculantă electrică uriașă. Firma brașoveană Autovehicule DAC S.A., un nume emblematic al industriei auto românești, a revenit în forță pe piața, odată cu finalizarea, anul trecut, a [...]
04:50
Cetatea Făgăraș, instrucţiuni pentru administrarea acesteia: „Pentru înjurături cu dracul sau alte asemenea… să fie bătuţi cu pietre” # BizBrasov.ro
La sfârşitul secolului al XVI-lea, cetatea şi domeniul Făgăraşului devin din dominium regal domeniu princiar. Începând cu Sigismund Bathory principii Transilvaniei au dat cetatea şi domeniul principeselor drept dotă, începând cu Maria Christierna, Ecaterina de Brandenburg, Szuszana Lórántfi sau Anna Bornemisza, care, rezidând aici lungi perioade de timp, au încercat să le administreze cât mai [...]
04:30
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în ianuarie 2026 a fost de 529, în creştere cu 36,69% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 387 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, [...]
Acum 24 ore
17:40
Războiul din Iran: primii americani uciși în luptă. Iranul susține că a trimis 4 rachete balistice asupra unui portavion al SUA # BizBrasov.ro
Războiul din Iran: primii americani uciși în luptă. Iranul susține că a trimis 4 rachete balistice asupra unui portavion al SUA. Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor. Trei militari [...]
14:30
Un tânăr în vârstă de 19 ani a încercat să se „pregătescă” pentru 1 martie cu produse furate dintr-un magazin de pe strada Griviței din Brașov. A sărbătorit venirea primăverii în arest # BizBrasov.ro
Un tânăr în vârstă de 19 ani a încercat să se „pregătescă” pentru 1 martie cu produse furate dintr-un magazin de pe strada Griviței din Brașov. A sărbătorit venirea primăverii în arest. Ieri în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați că o persoană a sustras mai multe produse [...]
13:50
Analiză: Războiul din Iran poate duce prețul carburanților în România la peste 10 lei pe litru # BizBrasov.ro
Analiză: Războiul din Iran poate duce prețul carburanților în România la peste 10 lei pe litru. Analiștii se așteaptă ca luni dimineață, la deschiderea burselor, cotațiile petroliere să urce la valori foarte ridicate. Aceasta deoarece prin Strâmtoarea Ormuz trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial. Membrii organizației țărilor cu mari rezerve de petrol, OPEC+, [...]
13:30
„Mărțișoare” anticipate de la polițiștii brașoveni: 60 de amenzi aplicate, un dosar penal deschis, 2 permise de conducere și 7 certificate de înmatriculare reținute # BizBrasov.ro
„Mărțișoare” anticipate de la polițiștii brașoveni: 60 de amenzi aplicate, un dosar penal deschis, 2 permise de conducere și 7 certificate de înmatriculare reținute. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secțiile de Poliție Urbane, împreună cu Biroul Rutier, au organizat și desfășurat ieri o acțiune pentru diminuarea riscului de victimizare a populației, prin activități [...]
13:10
Scandal monstru la Apața. Un tânăr și-a agresat unchiul și a băgat în spital un vecin, după care a dormit în arest # BizBrasov.ro
Scandal monstru la Apața. Un tânăr și-a agresat unchiul și a băgat în spital un vecin, după care a dormit în arest. Vineri seara în jurul orelor 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul că, la o adresă din localitatea Apața, are loc un conflict, iar [...]
12:40
VIDEO În ce stadiu se află construcția magazinului austriecilor de la Mömax, la Brașov. Sunt concurenții IKEA # BizBrasov.ro
VIDEO În ce stadiu se află construcția magazinului austriecilor de la Mömax, la Brașov. Sunt concurenții IKEA. Retailerul austriac de mobilă Mömax construiește un nou magazin, la Brașov, pe un teren de 37.000 mp situat în Cartier Coresi – schema de utilizare mixtă dezvoltată de Ceetrus și administrată de Nhood România în Brașov. Investiția, anunțată [...]
Ieri
11:20
Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. 30 de rachete au lovit clădirea în care liderul suprem al Iranului a fost ucis # BizBrasov.ro
Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. 30 de rachete au lovit clădirea în care liderul suprem al Iranului a fost ucis. Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc ieri dimineață, pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe [...]
10:00
FOTO Intervenție a elicopterului SMURD Brașov pentru extragerea unui turist care și-a rupt piciorul, în masivul Piatra Craiului. Pericol mare de avalanșă # BizBrasov.ro
Intervenție a elicopterului SMURD Brașov pentru extragerea unui turist care și-a rupt piciorul, în masivul Piatra Craiului. Pericol mare de avalanșă. Ieri, în jurul orei 15:30, salvamontiștii din Zărnești au fost solicitați prin 112 să intervină în zona Colții Găinii, pentru o persoană de 51 de ani care a suferit un traumatism la genunchiul stâng, [...]
09:30
Mărțișorul: Semnificația zilei de 1 martie, prima zi de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești # BizBrasov.ro
Mărțișorul: Semnificația zilei de 1 martie, prima zi de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești. Data de 1 Martie anunță sosirea primăverii și ocupă un loc aparte în rândul sărbătorilor românești cu valoare simbolică. În centrul acestei tradiții se află Mărțișorul, dăruit și purtat ca expresie a aprecierii și a legăturilor [...]
08:50
Liderul suprem al Iranului – Ali Khamenei – este mort, dar bombardamentele vor continua „cât timp va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul”, anunţă Donald Trump / Presa iraniană de stat confirmă moartea liderului suprem # BizBrasov.ro
Liderul suprem al Iranului – Ali Khamenei – este mort, dar bombardamentele vor continua „cât timp va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul”, anunţă Donald Trump / Presa iraniană de stat confirmă moartea liderului suprem. După cum anunța, pe surse Biz Brașov, aseară, Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei [...]
28 februarie 2026
17:10
Atac coordonat al SUA și Israel asupra Iranului. Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui” # BizBrasov.ro
Atac coordonat al SUA și Israel asupra Iranului. Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui”. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei ar fi fost rănit sau chiar ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin surse israeliene. Informația nu a fost [...]
16:20
„E primul an, după 2007, când vin tineri de bunăvoie în Armată și nu forțați”, spune ministrul Apărării Naționale # BizBrasov.ro
„E primul an, după 2007, când vin tineri de bunăvoie în Armată și nu forțați”, spune ministrul Apărării Naționale. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu ăn 2007, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi. Ministrul Apărării a [...]
15:40
Pieton izbit de mașină, posibil pe trecerea de pietoni, în Centrul Civic al Brașovului # BizBrasov.ro
Pieton izbit de mașină, posibil pe trecerea de pietoni, în Centrul Civic al Brașovului. Un pieton a fost lovit astăzi în jurul orei 15 de un autoturism, chiar în zona trecerii de pietoni de pe bulevardul Mihail Kogălniceanu, în Brașov. Din imaginile postate pe grupurile de trafic rutier din Brașov se vede că pietonul se [...]
14:30
EXCLUSIV FOTO: Imagini șocante cu rănile bărbatului care susține că a fost bătut de 3 polițiști brașoveni care „supravegheau” o parcare aflată lângă o farmacie din municipiul Brașov # BizBrasov.ro
EXCLUSIV FOTO: Imagini șocante cu rănile bărbatului care susține că a fost bătut de 3 polițiști brașoveni care „supravegheau” o parcare aflată lângă o farmacie din municipiul Brașov. După cum Biz Brașov vă informa în exclusivitate astăzi, un bărbat în vârstă de 50 de ani susține că a fost bătut și practic, mutilat, de 3 [...]
13:20
„Doamnă” din Predeal – beată și fără permis de conducere – a ajuns cu mașina în șanț, la Cheia (Bran), în această dimineață # BizBrasov.ro
„Doamnă” din Predeal – beată și fără permis de conducere – a ajuns cu mașina în șanț, la Cheia (Bran), în această dimineață. În această dimineață în jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost dirijați la un accident rutier soldat cu pagube materiale, care s-a produs pe DN 73F, în localitatea [...]
12:50
„Lovitură” în valoare de 40.000 de lei: Casa unui brașovean a fost prădată de hoți Cercetările în acest caz au fost demarate de polițiști la sfârșitul lunii ianuarie, după ce au fost sesizați de către un bărbat ăn vârstă de 43 de ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns [...]
12:30
După ce a „țintit” de mai multe ori magazine non-stop, un hoț din Făgăraș a fost prins și arestat pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
După ce a „țintit” de mai multe ori magazine non-stop, un hoț din Făgăraș a fost prins și arestat pentru 30 de zile. La data de 26 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați cu privire la faptul că în perioada 18-20 februarie a.c., un bărbat, a sustras, în repetate rânduri [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
EXCLUSIV Vestul Sălbatic: Trei polițiști brașoveni, dați pe mâna procurorilor, după ce un bărbat a reclamat că a fost bătut și reținut ilegal într-o autospecială de poliție. Victima susține că agenții i-au rupt mâinile # BizBrasov.ro
EXCLUSIV Vestul Sălbatic: Trei polițiști brașoveni, dați pe mâna procurorilor, după ce un bărbat a reclamat că a fost bătut și reținut ilegal într-o autospecială de poliție. Victima susține că agenții i-au rupt mâinile. Un cetățean în vârstă de 50 de ani din Codlea susține că a fost bătut și mutilat săptămâna aceasta, de 3 [...]
10:40
IAR Brașov (IARV) a realizat în 2025 venituri totale din exploatare de 432,13 milioane lei, în scădere cu 4,90% față de cele de 411,94 milioane lei din exercițiului financiar precedent. În același interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare au avansat cu 1,08%, la 385,08 milioane lei, de la 380,98 milioane lei. Profitul net a [...]
10:10
Analiză: orașele Timișoara, Brașov și Sibiu au cele mai multe parcări publice din România, raportat la numărul de locuitori # BizBrasov.ro
Analiză: orașele Timișoara, Brașov și Sibiu au cele mai multe parcări publice din România, raportat la numărul de locuitori. Iași și Constanța au cele mai scumpe parcări rezidențiale, pe an, dintre marile municipii ale țării, iar Timișoara, Sibiu și Brașov au cele mai multe parcări publice raportate la numărul de locuitori, conform unei analize realizate [...]
09:50
FC SR Brașov, un proiect al fostului edil Allen Coliban, a intrat oficial în faliment. Administratorul judiciar al clubului se luptă în instanță pentru atragerea răspunderii fostului primar și a asociaților săi # BizBrasov.ro
Tribunalul Brașov a decis, miercuri, 26 februarie, intrarea în procedura simplificată de faliment a Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov – Steagul Renaşte, fosta Asociație Clubul Sportiv Scotch Braşov (cea care şi-a schimbat din 15 iunie 2021 numele în Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Braşov – Steagul Renaşte) înființată de fostul edil Allen Coliban, concubina [...]
09:30
Un elev brașovean, locul 2 la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. A fost felicitat de Ministrul de Externe al României, prezent la Ljubljana, locul unde a avut loc concursul # BizBrasov.ro
Un elev brașovean, locul 2 la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. A fost felicitat de Ministrul de Externe al României, prezent la Ljubljana, locul unde a avut loc concursul. România a fost reprezentată cu succes la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026), desfășurată la Ljubljana, Slovenia, unde echipa națională a obținut [...]
27 februarie 2026
17:10
Având în vedere buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie, Serviciul Județean Salvamont Brașov atrage atenția asupra unui risc major de producere a avalanșelor în masivele Făgăraș și Bucegi. Conform evaluării oficiale, la altitudini de peste 1800 m riscul este mare – nivel 4 din 5, iar sub această cotă se menține însemnat – [...]
16:30
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a intrat cu forța în casa unei femei și a amenințat-o că o omoară dacă nu-i acceptă cererea de prietenie pe Facebook # BizBrasov.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a intrat cu forța în casa unei femei și a amenințat-o că o omoară dacă nu-i acceptă cererea de prietenie pe Facebook. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost reţinut după ce a intrat noaptea în casa unei femei din comuna dâmboviţeană Nucet [...]
16:20
Alina Nicoară este primul manager al OMD Brașov, după ce a câștigat un concurs la care au participat 16 candidați # BizBrasov.ro
Alina Nicoară este managerul Organizației de Management al Destinației Brașov, aceasta fiind desemnată câștigătoare în urma unui concurs la care au participat 16 persoane. Nicoară a obținut cel mai mare punctaj la concursul organizat pentru ocuparea postului amintit, de 197,8 puncte, cu peste 10 puncte mai mare decât al următorului clasat. Alina Nicoară a fost [...]
16:20
Printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a reintrodus vineri reduceri de impozite la locuințele mai vechi de 50 de ani, după ce eliminarea acestora de la 1 ianuarie 2026 a triplat în unele cazuri sumele plătite de proprietarii acestora. Astfel, pentru locuințele cu o vechime între 50 și 100 de ani primăriile pot aplica o cotă de [...]
15:40
FOTO Alimente expirate şi carne mucegăită, aflate la vânzare, descoperite de inspectorii ANPC în cursul controalelor din ultimele zile. Amenzi de aproape 6 milioane de lei # BizBrasov.ro
FOTO Alimente expirate şi carne mucegăită, aflate la vânzare, descoperite de inspectorii ANPC în cursul controalelor din ultimele zile. Amenzi de aproape 6 milioane de lei. Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că în această săptămână a fost făcut un control la nivel naţional, în cadrul căruia au fost verificaţi peste 1.900 de operatori economici. Echipele [...]
15:20
Razie în cartierul Bartolomeu, ieri: 130 de persoane verificate, 20 de amenzi aplicate, 2 permise de conducere reținute # BizBrasov.ro
Razie în cartierul Bartolomeu, ieri: 130 de persoane verificate, 20 de amenzi aplicate, 2 permise de conducere reținute. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfășurat ieri o acțiune în municipiul Brașov, în cartierul Bartolomeu, cu precădere în zona spațiilor comerciale, printre care și Centrul Comercial Brintex, cât și în zonele [...]
15:20
VIDEO Percheziții la Brașov, într-un dosar de deținere ilegală de arme și muniție: Polițiștii au descoperit și mai multe trofee de vânătoare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic și Biroului pentru Protecția Animalelor, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. „Perchezițiile s-au desfășurat în județul Brașov, la adresa unui bărbat [...]
15:10
„Intrusul” de la Colegiul Meșotă, care s-a plimbat liniștit prin clase, în timpul cursurilor, timp de două ore. Incidentul șocant care ridică problema siguranței în școlile din Brașov # BizBrasov.ro
Un incident șocant, petrecut la Colegiul Național dr. Ioan Meșotă, a fost adus în atenția opiniei publice de către consilierul local Marius Tibi Neculăescu în ședința deliberativului local de astăzi. Acesta a ridicat problema siguranței în școlile din municipiu după ce ieri în incinta colegiului a pătruns un individ, în vârstă de aproximativ 25 de [...]
15:00
Invitație la teatru, la început de primăvară: Ce piese vor fi puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu”, în weekend # BizBrasov.ro
Brașovenii sunt invitați la teatru, în weekend. Vineri, 27 februarie, de la ora 19.00, la Teatrul „Sică Alexandrescu” în Sala Mare, va fi prezentat spectacolul „Omul zilei”, farsă comică, după Victor Eftimiu. O farsă comică, adaptată după piesa „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu. Întreaga acțiune este declanșată de întrebarea: „Ce se întâmplă dacă, fiind la [...]
14:40
62 de percheziții, inclusiv în județul Brașov, la firme de construcții, pentru o evaziune fiscală de aproape un milion de euro # BizBrasov.ro
62 de percheziții, inclusiv în județul Brașov, la firme de construcții, pentru o evaziune fiscală de peste 14 milioane de lei. Poliţiştii şi procurorii din Capitală au făcut ieri 62 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Harghita, Mureş, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor şi Alba, la persoane şi firme suspectate de evaziune [...]
14:40
O brașoveancă dedicată orfanilor, propusă pentru titlul de cetățean de onoare al municipiului # BizBrasov.ro
Azota Popescu, fondatoarea și președinta Asociaţiei Catharsis din Braşov, o organizaţie cu o tradiţie de aproape 30 de ani în sprijinul copiilor orfani, copiilor cu dizabilităţi şi familiilor care îşi doresc un copil, a fost propusă pentru titlul de cetățean de onoare al Brașovului. Propunerea a venit din partea consilierului local AUR Gheorghe Cojocaru care [...]
13:50
Cumpărătorii de clădiri, terenuri și mijloace de transport trebuie să dovedească faptul că nu au datorii la Stat: Încurcături la cabinetele notariale, din cauza lipsei certificatului de atestare fiscală # BizBrasov.ro
Încurcături la cabinetele notariale, din cauza Ordonanţei de Urgenţă care modifică procedurile de vânzare-cumpărare a locuinţelor şi care a fost dată aproape de miezul nopţii. Vineri dimineață, cumpărătorii s-au trezit că sunt nevoiți să prezinte certificate de atestare fiscală, documente prin care să demonstreze că nu au datorii către Stat, că și-au plătit la zi [...]
13:20
Grupul consilierilor locali USR a votat împotriva unor investiții în infrastructura școlară din Brașov. Între acestea, și proiectul ce vizează Colegiul Andrei Șaguna, al cărui absolvent este fostul primar USR al municipiului # BizBrasov.ro
Pe ordinea de zi a Consiliului Local Brașov de astăzi au fost supuse aprobării o serie de proiecte ce vizează investiții în sistemul educațional din municipiu, unele „reportate” din mandatul fostei administrații USR. Vorbim de reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Mircea Cristea, de mansardarea Corpului B al Școlii nr. 1 de pe str. [...]
12:50
Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare a fost aprobat. Când pot fi depuse cererile # BizBrasov.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că a fost aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2026-2027. Părinții trebuie să știe că, în prima etapă, cererile pot fi depuse direct la şcoală sau transmise online. Copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august trebuie înscriși în clasa pregătitoare, iar cei care împlinesc 6 [...]
12:10
Nereguli grave depistate după controale în Ministerul Apărării, inclusiv în județul Brașov. Mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, cabană construită ilegal într-o unitate militară şi închiriată pe site-uri de turism # BizBrasov.ro
Nereguli grave depistate după controale în Ministerul Apărării, inclusiv în județul Brașov. Mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, cabană construită ilegal într-o unitate militară şi închiriată pe site-uri de turism. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că a primit o parte dintre rapoartele realizate în urma unor verificări dispuse anterior şi [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.