Cetatea Făgăraș, instrucţiuni pentru administrarea acesteia: „Pentru înjurături cu dracul sau alte asemenea… să fie bătuţi cu pietre”

Încurcături la cabinetele notariale, din cauza Ordonanţei de Urgenţă care modifică procedurile de vânzare-cumpărare a locuinţelor şi care a fost dată aproape de miezul nopţii. Vineri dimineață, cumpărătorii s-au trezit că sunt nevoiți să prezinte certificate de atestare fiscală, documente prin care să demonstreze că nu au datorii către Stat, că și-au plătit la zi [...]