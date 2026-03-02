Activități educative, interactive și practice, pentru toate vârstele, la Zoo Brașov, cu ocazia Zilei Mondiale a Faunei Sălbatice

13:20

Pe ordinea de zi a Consiliului Local Brașov de astăzi au fost supuse aprobării o serie de proiecte ce vizează investiții în sistemul educațional din municipiu, unele „reportate” din mandatul fostei administrații USR. Vorbim de reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Mircea Cristea, de mansardarea Corpului B al Școlii nr. 1 de pe str. [...]