ONRC: Numărul insolvenţelor în ianuarie 2026 a crescut cu 36,7%, la 529 firme și PFA
BizBrasov.ro, 2 martie 2026 04:30
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în ianuarie 2026 a fost de 529, în creştere cu 36,69% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 387 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, [...]
• • •
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în ianuarie 2026 a fost de 529, în creştere cu 36,69% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 387 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, [...]
