Cum un parfum de cameră profesional schimbă percepția clienților despre afacerea ta
Timis Online, 2 martie 2026 15:20
ADVERTORIAL. Mirosul este primul lucru pe care îl percepe orice persoană care intră într-un spațiu. Înainte de a observa designul interior sau muzica ambientală, creierul procesează informațiile olfactive și formează o impresie instantanee. Acest mecanism biologic transformă parfumarea ambientală dintr-un detaliu decorativ într-un instrument strategic pentru orice afacere care primește vizitatori.
• • •
Acum o oră
15:30
MAE român lansază un canal de WhatsApp cu informații pentru românii care sunt în Orientul Mijlociu # Timis Online
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, a declarat că ministerul va posta, pe un canal de WhatsApp, informații de la autoritățile din țările Orientului Mijlociu, pentru ca cetățenii români prezenți în zonele de conflict să poată să se informeze.
15:20
Acum 4 ore
13:00
Primăria a câștigat finanțarea europeană de 2 milioane de euro pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16 # Timis Online
Proiectul de reabilitare termică a corpului C1 al Școlii Gimnaziale nr. 16 din Timișoara primește finanțare europeană, după ce primarul Dominic Fritz a semnat contractul cu ADR Vest. Investiția, de aproape 17 milioane de lei, va fi realizată prin Programul Regional Vest 2021-2027.
13:00
Foștii primari Robu și Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul în care erau acuzați de abuz în serviciu # Timis Online
Curtea de Apel Timișoara i-a achitat definitiv pe foștii primari Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu în dosarul retrocedărilor pe Legea 112, confirmând sentința de la Tribunalul Timiș. Cei doi, alături de viceprimari și funcționari, erau acuzați de abuz în serviciu.
12:50
Foc stins de urgență în cartierul Kuncz din Timișoara. Amendă de până la 45.000 de lei pentru incendiere de deșeuri # Timis Online
Un incendiu izbucnit duminică seara pe strada Zefirului, în cartierul Kuncz, a pus pe jar autoritățile după ce un cetățean a sesizat că sunt arse deșeuri în aer liber. Este vorba despre un cititor Tion care ne-a trimis o fotografie.
12:50
Mașloc și Fibiș fac primul pas spre fuziune. Primarii vor comasarea, dar locuitorii vor avea ultimul cuvânt # Timis Online
Timișul face primii pași concreți pentru fuziunea comunelor Mașloc și Fibiș, după ce primarii celor două localități, alături de președintele Consiliului Județean Timiș Alfred Simonis, au anunțat, în plenul CJT, că își doresc declanșarea procedurilor pentru comasare. Decizia finală va aparține însă cetățenilor, printr-un referendum local.
12:40
Clipper: cum un obiect clasic a devenit un accesoriu de lifestyle pentru noile generații # Timis Online
ADVERTORIAL. Dacă privim obiectele pe care le foloseau părinții noștri și le comparăm cu ce avem noi în buzunar azi, diferența nu este doar de design. Este de mentalitate. Generațiile trecute erau obișnuite să păstreze lucrurile ani la rând, să le repare, să le folosească exact așa cum erau ele gândite inițial.
12:20
Revoluționarii de la Arad, readuși la viață. Gravura din 1848, restaurată și expusă la Muzeul Național al Banatului # Timis Online
O gravură de secol XIX, ilustrând o scenă militară din timpul Revoluției de la 1848/1849, este „Exponatul lunii martie” la Muzeul Național al Banatului. Lucrarea, realizată în tehnica acuarelei pe hârtie fabricată mecanic, înfățișează soldați în uniforme de epocă și revoluționari de la Arad, surprinși într-un moment de intensitate istorică.
12:10
Amenzi „frumușele" de Mărțișor în Timișoara și în împrejurimi. Mai mulți comercianți amendați și bunuri confiscate # Timis Online
Polițiștii din Timișoara au ridicat 327 de articole de îmbrăcăminte, în valoare de aproximativ 35.000 de lei, suspectate că ar fi contrafăcute, în cadrul unui control desfășurat pe 1 martie în piețe și magazine de sezon din zonă.
Acum 6 ore
11:50
Accident în lanț pe un drum din Timiș, cu trei mașini implicate. Un șofer a ajuns la spital # Timis Online
Un accident pe DN 6, în Timiș, a dus la rănirea unui șofer. O femeie de 61 de ani a lovit din spate un alt autoturism, iar acesta a fost împins într-o a treia mașină.
11:20
„L-a aruncat în aer pe trecerea de pietoni”. Copil de 7 ani, lovit din plin de o mașină la Timișoara # Timis Online
Un copil de 7 ani a ajuns la spital după ce a fost surprins de un autoturism pe trecerea de pietoni, conducătorul auto având 72 de ani. Incidentul s-a petrecut pe strada Nicolae Andreescu, la intersecția cu strada Octav Bancilă.
11:00
Un bărbat de 45 de ani este cercetat penal după ce a fost prins la granița Moravița cu un permis de conducere fals și fără drept legal de a conduce.
10:50
„Sinners” a strălucit la gala SAG. Michael B. Jordan și Jessie Buckley au cucerit scena, iar Harrison Ford a primit omagiul vieții # Timis Online
La gala Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists, filmul „Sinners” a câștigat premiul pentru Cea mai bună distribuție, devansând „One Battle After Another”, favorit la Oscar. Michael B. Jordan a obținut premiul pentru Cel mai bun actor, iar Jessie Buckley a câștigat pentru Cea mai bună actriță. În televiziune, satira „The Studio” de pe Apple TV+ a dominat, iar Harrison Ford a fost onorat pentru întreaga carieră.
10:20
Cel puţin 31 de morţi. Israelul a bombardat Hezbollah în Liban, după tiruri de rachete în plină criză cu Iran # Timis Online
Israelul a bombardat poziții ale Hezbollah din Liban, după ce gruparea a lansat rachete spre Israel, în contextul ofensivei Statele Unite - Israel împotriva Iran. Atacurile au făcut cel puțin 31 de morți și au provocat deplasări masive de populație.
10:20
Unul dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din vestul țării atrage, în aceste zile, tot mai mulți turiști dornici de natură și aventură. Comunitatea Banatul Montan a anunțat că toate cascadele din zonă au un debit ridicat în această perioadă, iar Cascada Vânturătoarea oferă un adevărat spectacol al apei.
10:10
Olivia Dean, regina Brit Awards: patru trofee într-o singură seară și triumf categoric la Manchester # Timis Online
Olivia Dean a câştigat patru trofee la Brit Awards, inclusiv premiul pentru Albumul anului. La categoria internaţională, Rosé şi Bruno Mars au fost premiaţi pentru Cântecul anului.
Acum 8 ore
09:20
Laura Laurențiu este unul dintre cei mai apreciați bloggeri culinari din România, cunoscută pentru rețetele sale explicate clar, atent documentate și testate pas cu pas. Prin intermediul blogului său, Laura Laurențiu a construit în timp o comunitate numeroasă de cititori pasionați de gătit, de la începători până la bucătari experimentați.
08:30
Horoscopul în această săptămână:
08:20
Luni, 2 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:10
Luni, 2 martie, vă puteți bucura de vremea frumoasă de afară și să faceți o plimbare prin oraș sau să vizitați expoziții.
Ieri
14:10
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a dispus verificări și măsuri suplimentare de igienizare după ce un călător a semnalat prezența unei ploșnițe strivite în tramvaiul 1, atrăgând atenția asupra riscului de răspândire a insectelor în rândul pasagerilor.
13:40
Plan de weekend la Iulius Town: ateliere creative, teatru pentru copii, târg educațional și competiții sportive # Timis Online
Weekend-ul acesta în Atrium va avea loc Târgul Edu Fest, unde sunt prezentate ofertele educaționale ale celor mai importante instituții de învățământ privat, iar la Atelierele de Creație și Teatrul Interactiv, creativitatea prinde forme și culori.
12:30
Concursuri în 16 domenii pentru viitorii studenți. A fost lansat programul „UVT pentru elevi” # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara anunță o nouă ediție a programului „UVT pentru elevi”, o inițiativă dedicată sprijinirii tinerilor în alegerea și pregătirea traseului academic. Programul reunește activități variate pentru mediul preuniversitar, de la sesiuni de pregătire pentru examenul de bacalaureat la concursuri tematice, webinare de dezvoltare personală și consiliere individuală în carieră.
12:20
FOTO. Polițiștii timișeni au oferit flori și mărțișoare doamnelor și domnișoarelor în prima zi de primăvară # Timis Online
Polițiștii din Timiș au avut astăzi o misiune diferită față de cele obișnuite, una dedicată începutului primăverii. Aceștia le-au oferit doamenilor și domnișoarelor întâlnite în trafic sau aflate la plimbare în centrul Timișoarei flori și mărțișoare.
12:10
Doi bărbați, arestați preventiv pentru lovire și tulburarea ordinii publice, după un scandal în Lugoj # Timis Online
Doi bărbați, în vârstă de 29 și 33 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Măsura a fost dispusă de magistrați după ce aceștia au fost reținuți de polițiștii din Lugoj.
12:10
Două persoane rănite în urma unui accident pe DN 6, între Sânnicolau Mare și Tomnatic # Timis Online
Un accident rutier s-a produs sâmbătă seară, pe DN 6, pe sensul de mers dinspre Sânnicolau Mare către Tomnatic. O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit, iar două persoane au fost rănite.
12:00
Patru capodopere semnate de Werner Herzog cu Klaus Kinski în rol principal, la Cinema Studio din Timișoara # Timis Online
„Ceau, Cinema!” și Centrul Cultural German din Timișoara organizează o serie de proiecții dedicate marelui regizor german Werner Herzog, în cadrul seriei lunare „Ceau, Cineclub!”.
12:00
Direcția de Sănătate Publică Timiș: „Părinții sunt îndemnați să respecte calendarul național de vaccinare” # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș face apel la părinți să își protejeze copiii prin vaccinare și să se adreseze medicului de familie pentru informații corecte despre schema națională de imunizare, precum și pentru recuperarea eventualelor doze omise.
12:00
Emisiune de mărci poștale dedicată lui Brâncuşi pe baza unor desene realizate de artistul orădean Mircea Cantor # Timis Online
Emisiunea realizată de Romfilatelia şi Poşta Română marchează 150 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi.
11:50
Luna Martie în tradiția românească: Mărțișorul, echinocțiul și începutul anului agrar # Timis Online
Luna martie, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Mărțișor, deschide anul agrar și marchează trecerea simbolică de la iarnă la primăvară. Încărcată de semnificații calendaristice, astronomice și mitologice, martie concentrează unele dintre cele mai vechi și mai bogate tradiții ale culturii românești.
11:40
Mărțișorul este unul dintre cele mai răspândite și trainice simboluri din spațiul românesc, legat de începutul primăverii și de vechiul calendar agrar. Tradiția marchează renașterea naturii și debutul unui nou ciclu al vieții, într-o perioadă în care, în trecut, Anul Nou era celebrat la 1 martie.
09:30
Duminica Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică din Postul Mare și are o semnificație profundă în spiritualitatea creștin-ortodoxă.
09:20
Valencia arde spectaculos. „Las Fallas”, festivalul în care arta devine cenușă într-o noapte # Timis Online
În fiecare lună martie, orașul spaniol Valencia se transformă într-un impresionant muzeu de artă stradală în aer liber.
00:10
Primăvara bate la ușă, iar de 1 Martie ai ocazia perfectă să ieși din casă și să te bucuri de evenimente speciale dedicate Mărțișorului.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Șapte percheziții în Timiș, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și al munițiilor # Timis Online
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au desfășurat vineri, 27 februarie, șapte percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor.
13:20
Accident pe Bulevardul 16 Decembrie din Timișoara. Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital # Timis Online
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, înainte de prânz, pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, din Timișoara, unde două autoturisme au intrat în coliziune.
12:50
România și Bulgaria, printre singurele țări din regiune unde copiii nu învață ce să facă în situații de risc # Timis Online
România și Bulgaria sunt singurele țări din regiune care nu au inclus, în programa școlară pentru învățământul preșcolar și primar, lecții dedicate pregătirii copiilor pentru situații periculoase. Concluzia apare în raportul „Preparedness Education in Europe - 2025”, realizat de rețeaua europeană Eurydice și citat de Edupedu.ro.
12:50
Anne Applebaum vine la Timișoara pentru un dialog despre provocările democrațiilor contemporane # Timis Online
Jurnalista Anne Applebaum, laureată a Premiului Pulitzer, va fi prezentă la Universitatea de Vest din Timișoara pentru o discuție despre fragilitatea democrațiilor și ascensiunea autoritarismului. Participarea este gratuită.
11:50
FOTO. Ziua Protecției Civile, la Timișoara: demonstrații de prim-ajutor, intervenții de salvare și exerciții interactive # Timis Online
Ziua Protecției Civile este marcată vineri, 28 februarie, și la Timișoara, printr-o serie de activități desfășurate în centrul orașului, dedicate informării și pregătirii populației pentru situații de urgență.
11:30
Rebellion Strength Festival, primul festival de sporturi de forță din România, este programat în perioada 18-19 iulie 2026 și va reuni mai multe competiții dedicate disciplinelor de forță. Festivalul va include și activități pentru publicul larg, demonstrații și zone interactive.
11:10
Sâmbătă dimineață, SUA și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a anunțat „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran. De asemenea, acesta le-a transmis Gărzilor Revoluționare iraniene că dacă nu se predau, vor muri.
11:00
Ministra de Externe Oana Țoiu: „Personalul neesențial a fost retras din Iran și Israel. Echipe consulare rămân la dispoziția românilor” # Timis Online
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă dimineață că România a retras personalul neesențial din Iran și Israel, în contextul atacurilor recente, dar menține echipe consulare active pentru sprijinirea cetățenilor români aflați în cele două state.
10:50
Carburanții din România rămân mai scumpi decât în multe țări europene, iar șoferii simt diferența la fiecare alimentare.
10:40
Băiat reținut pentru tâlhărie, după ce i-a smuls geanta unei femei de 75 de ani, în plină stradă # Timis Online
Intervenție rapidă a polițiștilor din Deva, după ce o femeie în vârstă de 75 de ani a fost victima unei tâlhării, pe Calea Zarandului. Bănuit de comiterea faptei este un minor de 17 ani, care a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.
09:50
Israelul a anunțat sâmbătă dimineață declanșarea unui „atac preventiv” împotriva Iranului și instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării. Informația a fost confirmată de ministrul israelian al apărării și relatată de CNN.
00:10
Sâmbătă, 28 februarie, puteți merge la târguri de Mărțișor, la film sau să vizitați expoziții.
27 februarie 2026
22:00
Întărirea sistemului imunitar: alimente, vitamine și obiceiuri esențiale! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
Sistemul imunitar este mecanismul prin care organismul se apără zilnic de infecții și dezechilibre. Mai jos găsești informații clare despre obiceiuri și alegeri naturale care pot sprijini acest proces.
21:10
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) anunță că prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, rector al instituției în perioada 2012–2020, a murit.
21:00
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 40 de persoane, potrivit Agerpres.
17:10
Guvernul a aprobat modificări la impozitele locale. Ce se întâmplă cu cei care au plătit deja # Timis Online
Guvernul a adoptat, vineri, ordonanța de urgență care prevede reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum și diminuarea unor taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții legali ai acestora, scrie Agerpres
