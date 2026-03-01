Temperaturi crescute, pentru început de martie, în Capitală

10:40

Primăria Sectorului 1 vrea să investească nu mai puțin de 122 de milioane de lei (circa 24 de milioane de euro) pentru modernizeze unui singur parc. În acest context, pe ordinea de zi suplimentară pentru ședința din 26 februarie a Consiliului Local, a fost adăugat un proiect de hotărâre prin se dorește aprobarea documentației și […] The post Sector 1 | 24 de milioane de euro pentru modernizarea Parcului Bazilescu. Ce cumpără Primăria de acești bani appeared first on Buletin de București.