Ce facem astăzi, 3 martie 2026, în Timișoara?

ADVERTORIAL. Dacă privim obiectele pe care le foloseau părinții noștri și le comparăm cu ce avem noi în buzunar azi, diferența nu este doar de design. Este de mentalitate. Generațiile trecute erau obișnuite să păstreze lucrurile ani la rând, să le repare, să le folosească exact așa cum erau ele gândite inițial.