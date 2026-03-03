Care este postura corectă la birou lucrând pe laptop
Creșterea timpului petrecut în poziție șezândă, fie în context profesional, fie recreațional, a determinat o incidență tot mai mare a tulburărilor musculoscheletale asociate muncii sedentare. Lucrul pe laptop și sesiunile prelungite de gaming implică posturi statice menținute, mișcări repetitive ale membrelor superioare și solicitare cognitivă intensă, factori care contribuie la apariția durerilor cervicale, dorsale și lombare, precum și la sindroame de suprasolicitare. Din perspectivă medicală, poziția corectă la birou reprezintă o intervenție preventivă esențială pentru reducerea riscului de patologie degenerativă precoce și a disfuncțiilor musculare cronice.
