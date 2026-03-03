PSD, prin ministrul Marinescu, sabotează grav justiția. Propunerile pentru procurorii-șefi – o „grenadă” trimisă lui Nicușor Dan. Oferta trebuie respinsă, procedura trebuie reluată!

07:50

Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă prin neglijență, după ce iubita sa a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria anul trecut. Cu toate acestea, bărbatul va rămâne în libertate, pentru că a fost condamnat, în primă instanță, la 5 luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu […] Articolul Alpinistul care și-a lăsat iubita să moară de frig pe munte a fost găsit vinovat de omor, dar nu face pușcărie apare prima dată în Ziariștii.