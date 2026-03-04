Dacia Spring: comenzi deschise în România pentru motorizările de 70 CP și 100 CP

14:50

Suedezii de la Volvo anunță o serie de îmbunătățiri pentru modelul cu zero emisii EX30.Începem cu cea mai importantă și anume cu o nouă versiune entry-level. Aceasta este echipată cu un singur motor electric, oferă 150 de cai putere, bateria are o capacitate de 51 kWh, iar autonomia ajunge până la 339 de kilometri. Aceeași versiune entry-level poate fi comandată și cu o baterie de 69 kWh pentru o autonomie de 476 kilometri.Sistemul multimedia a fost...