Ce se mai lansează în alte părți: Chery introduce brand-ul iCAUR în Africa de Sud

12:10

Sistemul de conducere autonomă de nivel 3 pare să nu mai aibă un viitor, cel puțin în rândul mașinilor de lux. Asta pentru că BMW tocmai a anunțat că sistemul Personal Pilot L3 nu va mai fi disponibil odată cu lansarea noului facelift pentru limuzina sa de lux Seria 7, programat să apară în această primăvară.Motivul din spatele acestei decizii de a elimina sistemul de conducere autonomă are de-a face cu provocări legislative și tehnice. Sistemul este...