Honda Insight se întoarce, dar sub forma unui crossover electric

De această dată însă, modelul revine sub forma unui crossover, după ce modelul original a debutat sub forma unui coupé, apoi a evoluat într-un hatchback, iar ulterior într-un sedan. Dacă toate generațiile anterioare erau hibride, noua versiune renunță complet la motorul termic.Noul Insight vine cu blocuri optice în formă de bumerang, atât în partea frontală cât și în cea posterioară. De asemenea, sunt evidente unele...
Acum 30 minute
14:20
Acum 2 ore
13:40
Noul model se numește Lotus Eletre „For Me” în China, însă va avea o denumire diferită atunci când va ajunge în Europa. Prețul nu a fost confirmat încă.Noul sistem de propulsie este un hibrid de tip range-extender, cu două motoare electrice alimentate de o baterie de 70 kWh, iar atunci când este nevoie intervine un motor pe benzină turbo de 2.0 litri, cu patru cilindri, care funcționează ca generator.Puterea maximă combinată ajunge...
Acum 4 ore
12:40
Constructorul spaniol de mașini de performanță a prezentat oficial noua versiune facelift pentru hatchback-ul electric Born. Primul model electric al mărcii aduce un design nou, mai multe dotări noi vizibile în habitaclu, îmbunătățiri tehnice și chiar o motorizare nouă, mai accesibilă.FARURI LED MATRIX NOI Noua Cupra Born facelift aduce bare de protecție redesenate atât în față, cât și în spate. Partea frontală este desenată sub forma...
12:00
Ford Puma este produs în România, la uzina Ford Otosan din Craiova, și este un model foarte important pentru constructorul american de automobile.Puma a fost cel mai vândut model Ford din Europa în 2025, iar versiunea cu zero emisii, Puma Gen-E, este, până în prezent, cel mai vândut vehicul electric din Marea Britanie. Așa cum spuneam, ambele sunt produse în Bănie.Acum, americanii de la Ford anunță o serie de îmbunătățiri pentru...
11:40
Pentru cei care nu știu, Horse Powertrain a fost înființată în luna mai 2024 și este deținută în mod egal de către Renault și Geely.Acum, Horse anunță atingerea unei borne importante de producție, atât pentru companie cât și pentru țara noastră. Aceștia au produs 10 milioane de motoare la uzina din Mioveni.Unitatea de propulsie aniversară este un Horse H12 LPG, dezvoltat exclusiv în România de către echipele de ingineri de la Titu,...
11:20
Volkswagen Golf va intra în curând în cea de-a 9-a generație. Pentru prima dată în cei peste 50 de ani de existență, următorul Golf va fi exclusiv electric și ar putea fi chiar botezat ID. Golf.Lansarea oficială a lui Golf 9 este la 2 ani distanță din acest moment, însă constructorul german tocmai ne-a oferit prima imagine oficială cu noul model. Imaginea întunecată dezvăluie doar silueta viitorului model. Din această imagine putem observa că...
Acum 6 ore
09:30
În 2026, Dacia va lansa două modele: un crossover, cunoscut până acum sub denumirea internă de C-Neo, iar celălalt este un model de segment A care va fi comercializat în paralel cu Spring. Știm deja că primul va fi construit în Turcia și nu în România.Acum a venit momentul să aflăm și numele acestui crossover: Striker.Potrivit reprezentanților Dacia, Striker continuă tradiția începută de Duster, Jogger și Bigster prin adoptarea unei...
Acum 24 ore
18:20
Intrarea companiei pe piața sud-africană cu un brand dedicat de vehicule electrice reprezintă cel mai recent pas în strategia sa amplă de expansiune globală, în condițiile în care producătorii auto chinezi încearcă să își consolideze poziția pe piețele emergente de EV-uri.Lansarea are loc pe fondul intensificării concurenței în cel mai dezvoltat sector auto din Africa, unde adopția vehiculelor electrice rămâne redusă. Totuși,...
17:40
Gigantul chinez Geely a prezentat anul trecut SUV-ul său de top, sub forma conceptului Geely Galaxy Cruiser la Salonul Auto de la Shanghai Motor Show 2025. Acum, versiunea de serie este testată în condiții de frig extrem, în apropierea Cercului Polar, în Suedia.Imaginile confirmă declarațiile lui Flavien Dachet, șeful studioului de design Geely, care a spus că modelul de serie va fi în proporție de 90-95% identic cu mașina-concept prezentată la Shanghai....
16:30
Range Rover Sport SV devine mult mai colorat odată cu lansarea versiunii Ultimate Edition. Această ediție specială aduce mai multe îmbunătățiri exterioare față de modelul standard Range Rover Sport SV, inclusiv jante forjate de 23 de inch, plafon negru în contrast, trapă panoramică glisantă și etriere Brembo disponibile în albastru sau negru.Caroseria poate fi configurată în trei noi nuanțe metalizate: Albastru Velocity Gloss, Negru Obsidian Satin și...
16:20
Constructorul britanic de mașini exotice va concura de anul viitor în Campionatul Mondial de Anduranță, la clasa regină Hypercar. Noul prototip de anduranță va lua startul inclusiv în cursa de 24 de ore de la Le Mans, iar acesta va avea un motor V6 twin-turbo de 2.9 litri cuplat la un sistem hibrid.Cu această ocazie, McLaren va lansa și o versiune de stradă a viitorului său model de concurs. Aceasta va primi exact același motor ca prototipul de anduranță,...
15:50
Constructorul de la Mioveni a deschis comenzile în România pentru noile versiuni cu 70 de cai putere, respectiv cu 100 de cai putere ale electricului Spring. Ambele motorizări noi sunt alimentate de o baterie de tip LFP cu o capacitate de 24.3 kWh, iar asta permite obținerea unei autonomii de până la 225 de kilometri în regim WLTP.Pe lângă noile motorizări mai puternice, Dacia Spring primește o direcție îmbunătățită, o suspensie...
Ieri
14:10
Ediția din 2026 a concursului Mașina Anului în Lume se anunță a fi una foarte interesantă în ceea ce privește modelele finaliste. Organizatorii concursului tocmai au publicat lista cu modelele finaliste pentru cele 6 premii, inclusiv pentru titlul suprem de Mașina Anului în Lume.Astfel, în lupta pentru cel mai prestigios titlu dintre toate cele 6 organizate de juriul din acest an intră 3 modele finaliste. Acestea sunt BMW iX3, Nissan Leaf și Hyundai Palisade....
13:40
Nissan X-Trail, SUV-ul de teren al japonezilor, împlinește 25 de ani de la debutul său pe piața europeană. Prezentat în premieră mondială în anul 2000, X-Trail a fost lansat inițial pe piața japoneză, înainte ca acesta să ajungă un an mai târziu și pe Bătrânul Continent.De-a lungul celor 25 de ani, Nissan X-Trail a cunoscut 4 generații diferite. Cea mai nouă generație datează din 2021 și este prima care beneficiază de tehnologia...
12:00
BMW Alpina se pregătește să lanseze o ediție specială pentru SUV-ul de performanță XB7. Până atunci, cea mai nouă divizie a celor de la BMW a publicat o imagine teaser cu noua ediție limitată care urmează să fie prezentată în curând.Noul model va fi dezvăluit în cadrul Concursului de Eleganță din Amelia, în Statele Unite. Nu se știe deocamdată ce noutăți va aduce noua ediție specială a lui XB7. Cea mai recentă versiune a acestui model,...
10:30
Constructorul francez va dezvălui peste câteva zile un nou plan de electrificare. Acesta se numește futuREady, iar toate detaliile despre noul plan vor fi dezvăluite în 10 martie. În aceeași zi, Renault va prezenta oficial și noul concept Bridger, al cărui nume tocmai l-am aflat acum.Noul concept Renault Bridger anunță un viitor SUV compact, cu o lungime mai mică de 4 metri și care va fi proiectat în India. Prima imagine oficială a noului concept relevă un...
3 martie 2026
16:20
Constructorul suedez a pregătit o actualizare over-the-air pentru sistemul său multimedia. Noua actualizare este disponibilă pentru toate modelele Volvo produse după 2020 și care au sisteme multimedia bazate pe Android Automotive. Cu alte cuvinte, noua actualizare va fi disponibilă pentru aproximativ 2.5 milioane de mașini.Prin noua actualizare, interacțiunea dintre șofer și sistemul multimedia devine mai ușoară datorită reducerii numărului de atingeri de ecran pentru...
15:00
Nissan traversează una din cele mai dificile perioade din istoria sa. În anul fiscal care urmează să se încheie în 31 martie, constructorul japonez preconizează o pierdere netă în valoare de 4.2 miliarde de dolari. Situația ar fi doar ușor îmbunătățită față de anul fiscal trecut, atunci când Nissan a înregistrat o pierdere de 4.5 miliarde de dolari.De ceva vreme, Nissan a început un amplu proces de restructurare pentru a...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Grupul Renault, din care face parte și Dacia, a anunțat un nou plan strategic. Acesta se numește futuREady și este creat ca reacție la schimbările majore din industria auto. Mai multe detalii despre noul plan vor fi dezvăluite în 10 martie, însă până atunci vom afla numele a două modele viitoare din cadrul grupului francez.Concret, Renault va anunța numele unui nou show car în data de 4 martie. Ceea ce este mai important pentru noi, însă, este faptul...
11:50
În timp ce studiau arhivele mărcii, cronicarii celor de la Rolls-Royce au descoperit că, în 1928, cineva a comandat un exemplar 20 H.P Brewster Brougham într-o configurație neobișnuită pentru acele vremuri. Altfel spus, avea grila radiatorului și celebra emblemă Spirit of Ecstasy vopsite în negru.Acela este momentul care a anticipat gama Black Badge a mărcii britanice.Apoi a mai existat un moment important în istorie, când o legendă a muzicii...
11:00
Mașinile cu sisteme de propulsie PHEV sunt o soluție de compromis între mașinile 100% și cele cu motoare pur termice. Acestea sunt de regulă preferate de cei care își doresc în continuare un motor termic sub capotă, dar care vor un consum mai mic de combustibil și chiar să ruleze electric în oraș.În teorie, mașinile cu acest tip de sistem de propulsie consumă mult mai puțin combustibil decât cele cu motoare pur termice. Însă, de cele mai...
11:00
Deși mașinile chinezești sunt deja o normalitate pe drumurile din Europa, mai sunt unele persoane (și nu puține) care le privesc cu scepticism și susțin că nu și-ar cumpăra niciodată o mașină chinezească, fie ea și produsă în Europa.Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii, o piață unde mașinile chinezești nu se bucură de aceeași popularitate din cauza tarifelor impuse de administrația Trump, cei din generația Z sunt cei mai deschiși...
2 martie 2026
19:30
Hyundai Motor Group și guvernul din Coreea de Sud au semnat un acord pentru investiții de aproximativ 9 trilioane de woni (6.3 miliarde de dolari) în vederea construirii unui centru de date pentru inteligență artificială, a unei fabrici de roboți și a altor proiecte în regiunea de vest a țării.Hyundai va investi aproximativ 3.9 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de date AI, care va utiliza 50.000 de unități de procesare grafică (GPU).Grupul va aloca,...
16:40
Constructorul ceh își mărește producția de baterii pentru mașini electrice. Tocmai de aceea, Skoda a inaugurat o uzină de asamblare nouă în interiorul fabricii din Mlada Boleslav, orașul din Cehia în care Skoda își are sediul. În această uzină nouă urmează să fie produse 335.000 de baterii pe an. Noua uzină de producție de baterii este rezultatul unei investiții în valoare de 205 milioane de euro. Lucrările pentru noua uzină au...
16:20
Vision Gran Turismo este numele atribuit unor concepte futuriste create special pentru jocurile video din seria Gran Turismo. Până acum, astfel de mașini care pot fi pilotate în lumea virtuală au fost create de mărci europene, americane și asiatice, în speță japoneze și coreene. Acum, a venit și rândul chinezilor să prezinte primul lor concept Vision Gran Turismo din istorie.Cel mai nou concept creat pentru Gran Turismo 7 este semnat de Xiaomi....
16:20
Vision Gran Turismo este numele atribuit unor concepte futuriste create special pentru jocurile video din seria Gran Turismo. Până acum, astfel de mașini care pot fi pilotate în lumea virtuală au fost create de mărci europene, americane și asiatice, în speță japoneze și coreene. Acum, a venit și rândul chinezilor să prezinte primul lor concept Vision Gran Turismo din istorie.Cel mai nou concept creat pentru Gran Turismo 7 este semnat de Xiaomi. Producătorul...
14:40
Mașinile cu sisteme de propulsie PHEV sunt o soluție de compromis între mașinile 100% și cele cu motoare pur termice. Acestea sunt de regulă preferate de cei care își doresc în continuare un motor termic sub capotă, dar care vor un consum mai mic de combustibil și chiar să ruleze electric în oraș.În teorie, mașinile cu acest tip de sistem de propulsie consumă mult mai puțin combustibil decât cele cu motoare pur termice. Însă, de cele mai...
13:50
Anul trecut, constructorul din Munchen a integrat, în premieră mondială, roboți umanoizi într-o uzină de-a sa. S-a întâmplat la fabrica din Spartanburg, SUA.În următoarele 10 luni, roboții, denumiți Figure 02, au ajutat la producerea a peste 30.000 de exemplare X3, au lucrat în schimburi de câte 10 ore de luni până vineri, au mutat peste 90.000 de componente și au acoperit aproximativ 1.2 milioane de pași în 1.250 de ore de...
12:20
BYD a încheiat anul 2025 pe prima poziție în clasamentul constructorilor de mașini electrice, întrecându-i pe americanii de la Tesla. Noul an nu a început chiar așa cum sperau chinezii.Potrivit celor mai recente cifre, vânzările BYD au scăzut cu 41%, la nivel global, în luna februarie, la 190.190 de exemplare. Deși exporturile au crescut cu 50%, vânzările pe piața chineză au scăzut cu 65%. Unii analiști susțin că această scădere...
11:40
Continuă scăderea vânzărilor de mașini noi în România. După ce piața noastră a înregistrat o scădere de 33% în ianuarie, vânzările de mașini noi au scăzut și în februarie. Conform celor mai noi informații furnizate de DGPCI, românii au înmatriculat 8965 de mașini noi în cea de-a doua lună a anului, mai puține cu 24.35% față de februarie 2025. Astfel, în primele două luni au fost înmatriculate 16.892 de...
11:30
Audi se pregătește să ia startul în primul său sezon de Formula 1. Până la startul din Australia, echipa germană s-a pregătit temeinic și a pus la punct toate detaliile noului R26, primul său monopost de Formula 1. În acest articol special vei vedea cum s-a pregătit Audi pentru lansarea oficială a mașinii sale, dar și cum s-a descurcat în testele oficiale din...
10:50
BMW M2 CS va primi din această vară un nou pachet de performanță, gândit special pentru circuit. Noul pachet se numește M Performance Track Kit și aduce elemente aerodinamice noi, o suspensie reglabilă și o evacuare nouă.Astfel, cu noul pachet instalat, BMW M2 CS va avea un spoiler frontal reglabil cu un difuzor frontal integrat și elemente aerodinamice noi vizibile în zona aripilor din față. Tot aici, noul pachet adaugă și o priză de aer specială pentru...
1 martie 2026
12:30
Ediția specială se numește ACH145 Mercedes-Benz Edition, care înlocuiește versiunea anterioară ACH145 Mercedes-Benz Style. Elicopterul a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat la São Paulo, Brazilia.Colaborarea dintre ACH și Mercedes-Benz a început în 2010 și a dus la livrarea a 26 de exemplare unice ale versiunii ACH145 Mercedes-Benz Style către clienți. Acordul de parteneriat a fost reînnoit în 2021.Pentru noul ACH145...
10:40
28 februarie 2026
13:00
Mașina aniversară a fost un Volkswagen ID.3 produs în uzina din Zwickau și livrat unui client la fabrica din Dresda, Germania. Deși modelele electrice ID. au început să fie livrate către clienți abia în 2020, trebuie să menționăm că producătorul german și-a început drumul în industria EV în 2013, cu modele precum e-Up! sau e-Golf.Cele mai populare modele vândute de marca germană au fost ID.3, ID.4 și ID.7. Modelul ID.4 a ieșit în...
11:40
Rivian Adventure Department există de ceva timp, însă acum este prezentat oficial. Până acum, membrii RAD au construit mașini pentru diverse competiții de motorsport.Cele mai notabile momente se traduc prin victoria în Rebelle Rally 2023, precum și prin stabilirea unor recorduri pentru un pickup electric de serie la Pikes Peak International Hill Climb în 2023 și 2024. Lecțiile învățate din aceste experiențe sunt ulterior integrate în modelele de...
27 februarie 2026
15:40
Bateriile solid-state sunt pasul următor în ceea ce privește evoluția mașinilor cu zero emisii. Mai mulți producători de automobile lucrează la dezvoltarea lor și, mai ales, la producerea lor în serie.Pe listă regăsim mulți producători chinezi ca Dongfeng Motor, BYD, Chery, SAIC, GAC și CATL, dar și nume consacrate ca Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Toyota, Nissan, Hyundai și Honda.Recent, chinezii de la Dongfeng au început testarea bateriilor solid-state...
14:30
În ultimii șapte ani, Skoda a livrat peste 68.000 de exemplare Superb iV, iar în prezent 1 din 4 exemplare Superb este echipat cu un sistem de propulsie plug-in hybrid. Tocmai de aceea, constructorul din Mlada Boleslav anunță o nouă motorizare hibridă cu încărcare la priză pentru nava amiral.Aceasta combină un motor de 1.5 litri, pe benzină, care dezvoltă pe cont propriu 177 CP, cu o unitate electrică (116 CP) și o baterie de 25.7 kWh, capacitate brută. În...
14:10
Cei de la Asko Group activează la noi în țară de peste 25 de ani. Momentan, au în portofoliu șase mărci auto, un brand moto, două parcuri de autoturisme rulate certificate, o rețea de nouă showroom-uri și opt puncte de lucru.Acum, Asko Group a inaugurat un nou showroom dedicat mărcii KGM. Este a patra reprezentanță a mărcii coreene din București și este situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu 29A. La evenimentul de inaugurare a fost prezentă și Automarket.Noua...
12:50
În vara anului trecut am zburat, în mare secret, la Centrul R&D Mazda din Frankfurt pentru a face cunoștință cu noua generație Mazda CX-5. Se pare că primul „date” a fost un succes, deoarece oficialii Mazda ne-au invitat să testăm, în premieră, noul SUV japonez. Mazda CX-5 este, la ora actuală, cel mai important model al niponilor. Spun asta deoarece este cel mai bine vândut model Mazda la nivel mondial și, chiar la începutul anului 2026, japonezii au atins borna de 5 milioane de unități produse...
12:10
Proiectul a început în august 2023, la Pebble Beach Concours d'Elegance, unde Jascha Straub, managerul programului Sur Mesure, s-a întâlnit cu clientul care a comandat acest roadster unic.Inspirația a venit din propriile modele Bugatti finisate manual în stilul „Vagues de Lumière”, acele câteva exemplare care folosesc o vopsea specială care reflectă lumina. Straub și echipa de design au dezvoltat o culoare perlată specială, în...
12:00
Campionatul Mondial de Anduranță se pregătește să debuteze, în 2026, în data de 28 martie cu etapa de 1.812 kilometri din Qatar.Francezii de la Peugeot vor lua startul cu prototipurile 9X8, care au acum o nouă identitate vizuală. Ea a fost prezentată în centrul Parisului, în cadrul unui eveniment special găzduit de Espace Vendome.Noua identitate vizuală a prototipului Peugeot 9X8 este fructul colaborării dintre Peugeot Design și Peugeot Sport. Cele trei...
11:50
În ianuarie, Grupul Toyota a vândut aproximativ 823.000 de mașini noi la nivel mondial. Acest număr include nu numai marca Toyota, ci și Lexus. Din cele aproape 823.000 de mașini vândute la începutul anului, peste 700.000 de exemplare au fost vândute în afara Japoniei, unde s-a înregistrat o creștere de 6.1% a vânzărilor comparativ cu ianuarie 2025.Ce este mai important aici este faptul că 50% din mașinile Toyota și Lexus vândute...
10:00
Rimac Technology a fost fondată de Mate Rimac și este parte din Rimac Group. Ca furnizor pentru industria auto, compania este specializată în tehnologii de electrificare, inclusiv baterii și sisteme de propulsie electrice.Mate Rimac tocmai a anunțat că se retrage din funcția de CEO al Rimac Technology, pentru a se concentra mai mult pe rolul de conducere pe care îl are în Bugatti Rimac. Totodată, el rămâne președintele Rimac Group.Funcția de CEO al Rimac...
26 februarie 2026
16:30
Constructorul american a precizat că rechemarea vizează modelele 2021–2026 Ford F-150, 2022–2026 F-250 Super Duty, Lincoln Navigator, Ford Expedition, Ford Maverick, precum și anumite versiuni Ford Ranger și Ford E-Transit.Potrivit companiei, problema apare în special atunci când vehiculul tractează o remorcă. În aceste condiții, un modul electronic poate pierde comunicarea cu sistemele principale ale mașinii, ceea ce poate duce la pierderea luminilor de...
16:10
Spre sfârșitul anilor 2010, Ford a creat un plan prin care și-a dorit să aibă în gamă doar SUV-uri, modele crossover și modele de performanță, în loc de berline și hatchback-uri. Așa se face că în 2020, Ford a retras de pe piața americană modelul Fusion, ultima berlină oferită de Ovalul Albastru pe această piață. După retragerea acestui model, Ford a rămas pe piața americană doar cu SUV-uri, crossovere, camionete și, bineînțeles, cu Mustang....
16:00
Care este cel mai rapid break de performanță la ora actuală? Britanicii de la carwow au vrut să afle care este cel mai rapid break de performanță într-o liniuță de sfert de milă. Aceștia au realizat două liniuțe separate, pentru fiecare segment în parte. În prima liniuță dueliștii au fost: Audi RS4, BMW M3 Touring carwow, drag race, liniuta, audi, bmw, mercedes, audi rs, bmw m, mercedes-amg, audi rs6, bmw m5, bmw drag race, audi drag race, mercedes drag race...
15:00
Deși cumpărarea pieselor de schimb second-hand poate fi o opțiune rentabilă și prietenoasă cu mediul, mulți oameni întâmpină dificultăți în a găsi piese de calitate în limita bugetului lor.Atunci când cumperi online, există multă confuzie și numeroase opțiuni din care să alegi, ceea ce face ca decizia finală să fie dificilă. Pentru a te ajuta să gestionezi această decizie complicată, iată ghidul tău pentru cumpărarea pieselor auto...
13:20
Spaniolii de la Cupra se pregătesc să prezinte noul Born facelift. Evenimentul va avea loc în data de 5 martie însă, pentru a menține suspansul, Cupra a publicat acum prima imagine teaser.Odată cu aceasta, spaniolii au precizat că noul Born facelift va avea faruri LED Matrix, un logo iluminat în partea din spate, iar habitaclul oferă o calitate percepută mai ridicată.Din păcate, reprezentanții companiei nu au anunțat dacă noul Born facelift va primi și o...
