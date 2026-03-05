Mark Carney nu exclude participarea militară a Canadei la războiul din Orientul Mijlociu
News.ro, 5 martie 2026 04:00
Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.
Acum 30 minute
05:10
Asigurătorii maritimi continuă să ofere acoperire în Orientul Mijlociu, dar primele de risc de război cresc # News.ro
Companiile de asigurări maritime din piaţa londoneză continuă să ofere acoperire pentru navele care operează în Orientul Mijlociu, în pofida creşterii primelor de risc de război provocate de escaladarea conflictului din Golf, a declarat miercuri Angus Blayney, director al diviziei maritime a brokerului de asigurări Gallagher, transmite Reuters.
Acum 2 ore
04:00
03:50
Iranul ameninţă că va viza instalaţiile nucleare israeliene dacă se va încerca schimbarea regimului la Teheran # News.ro
Iranul va viza instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi Statele Unite vor încerca să schimbe regimul din Republica Islamică, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un oficial militar iranian, scrie Jerusalem Post.
Acum 4 ore
03:20
Autorităţile din Qatar evacuează locuitorii care trăiesc „în vecinătatea” Ambasadei SUA ca „măsură de precauţie temporară”, a anunţat joi Ministerul de Interne de la Doha, relatează CNN..
03:10
Armata israeliană a anunţat că a plasat sub alertă joi dimineaţă centrul ţării şi a declanşat apărarea aeriană pentru a intercepta „rachete lansate din Iran către teritoriul israelian”.
03:10
O explozie a avut loc pe un petrolier ancorat în Kuweit, potrivit agenţiei de securitate maritimă UKTMO.
02:50
Casa Albă dă asigurări că SUA dispun de arme „mai mult decât suficiente” pentru a purta un război îndelungat cu Iranul # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că SUA dispun de arme „mai mult decât suficiente” pentru a purta un război îndelungat cu Iranul, în ciuda sugestiilor anterioare ale preşedintelui Donald Trump că stocurile nu sunt pe atât de extinse pe cât ar fi dorit, relatează CNN.
02:30
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că războiul cu Iranul este un succes major încă din primele zile, relatează CNN.
02:10
Arabia Saudită a anunţat joi că a doborât trei rachete de croazieră în apropierea oraşului Al-Kharj, din centrul ţării, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu.
01:40
Miliţii kurde din Irak ar fi lansat o ofensivă terestră în nord-vestul Iranului - presă / Informaţiile sunt infirmate # News.ro
Mai mulţi jurnalişti citează surse care afirmă că miliţiile kurde din Irak au lansat o operaţiune militară transfrontalieră în Iran, scrie The Guardian. Ulterior, aceşti jurnalişti au dat înapoi, spunând că semnalele sunt contradictorii.
Acum 6 ore
01:30
Războiul dintre SUA şi Iran s-a intensificat brusc în a cincea zi a ostilităţilor: SUA scufundă o navă de război iraniană departe de Golful Persic, NATO doboară o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia # News.ro
Războiul dintre SUA şi Iran s-a intensificat brusc miercuri, după ce un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor din Sri Lanka, omorând cel puţin 80 de persoane, în timp ce apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică iraniană lansată către Turcia, relatează Reuters.
00:40
Gabriela Ruse, locul 74 WTA, a fost eliminată, miercuri, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
00:40
Eşec în Senatul american al unei rezoluţii a democraţilor care să limiteze puterile de război ale lui Trump # News.ro
Republicanii din Senat au respins miercuri o rezoluţie care viza obligarea preşedintelui Donald Trump să solicite aprobarea Congresului în cazul unor viitoare acţiuni militare ale SUA împotriva Iranului, relatează CNN.
00:20
00:20
Formaţia Lazio Roma a remizat cu Atalanta, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei.
00:20
Formaţia Real Sociedad s-a calificat, miercuri seară, în finala Cupei Spaniei, trecând în semifinale de Athletic Bilbao, scor 1-0 în manşa secundă.
00:00
Premier League: O nouă victorie pentru liderul Arsenal, remiză pentru Manchester City / Chelsea, victorie în faţa echipei Aston Villa, cu revenire de la 0-1 # News.ro
Formaţia Manchester City a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Nottingham Forest, într-un meci din etapa a 29-a a campionatului Angliei.
4 martie 2026
23:50
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită şi Israel să completeze un „formular de criză”. Americanii din Irak, îndemnaţi să părăsească ţara # News.ro
Departamentul de Stat al SUA solicită cetăţenilor americani din Israel, Qatar, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite să completeze un formular de criză pentru a „primi informaţii de asistenţă pentru plecare de la Departamentul de Stat cu privire la opţiunile disponibile de transport aerian şi terestru”, relatează CNN.
23:50
Psihologul Bianca Pescaru, despre metode de a ţine sub control stresul: O pauză de cinci minute la fiecare oră. Ne ajută să gândim într-un mod de acceptare şi raţional, nu să ne văităm # News.ro
Psihologul Bianca Pescaru afirmă că există metode de a face faţă stresului de zi cu zi. Una dintre acestea este legată de luarea unei mici pauze la fiecare oră de muncă. O altă metodă este legată de gestionarea propriilor emoţii şi abordarea fiecărei probeme cu calm.
23:40
Psihologul Bianca Pescaru: Copiii trebuie învăţaţi să spună ”nu” drogurilor şi comportamentelor nepotrivite înainte de a ajunge la vârsta la care sunt supuşi unor asemenea tentaţii # News.ro
Psihologul Bianca Pescaru atrage atenţia că, înainte de a ajunge la vârsta la care ies singuri cu prietenii, copiii trebuie învăţaţi să spună ”nu” drogurilor şi comportamentelor nepotrivite. O relaţie deschisă cu părinţii, atenţia adulţilor la asigurarea echilibrului psiho-emoţional al copiilor sunt esenţiale în procesul de educaţie cu privire la astfel de comportamente.
Acum 8 ore
23:30
Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul al doilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
23:30
Cupa României: Universitatea Craiova a învins CFR Cluj şi s-a calificat în semifinale / Mai rămâne de stabilit o singură semifinalistă # News.ro
Formaţia Universitatea Craiova s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei României Betano, trecând în sferturi de CFR Cluj, scor 3-1 după prelungiri.
23:20
Cum îi pot feri adulţii pe copii de impactul ştirilor despre război. Psihologul Bianca Pescaru: Este bine să ne menţinem, ca familie, rutina, echilibrul emoţional. Să discutăm cu ei, la nivelul lor de înţelegere # News.ro
Copiii pot fi afectaţi de ştirile privind războiul dintr-o parte sau alta a lumii, însă adulţii din viaţa lor sunt cei care pot atenua impactul negativ al imaginilor şi informaţiilor din zonele aflate în conflict. Psihologul Bianca Pescaru vorbeşte despre metodele prin care părinţii îşi pot ajuta copiii să depăşească emoţiile create de astfel de ştiri.
23:00
Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me” va reprezenta România la Eurovision 2026 - VIDEO # News.ro
Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, va reprezenta România la Eurovision 2026, concurs care va avea loc în mai la Viena. "Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat artista emoţionată
23:00
Israelul a lansat un val de atacuri aeriene asupra Teheranului, a anunţat miercuri seara armata israeliană (IDF), relatează CNN.
23:00
Psihologul Bianca Pescaru: Interdicţiile extreme nu sunt benefice şi este bine să le permitem copiilor să aibă acces la telefon şi la aceste lucruri din online, însă sub o formă controlată şi sub nişte limite pe care noi le şi explicăm copiilor # News.ro
Psihologul Bianca Pescaru afirmă că interdicţiile impuse copiilor cu privire la reţelele de socializare nu sunt benefice, însă accesul trebuie permis îm mod controlat, iar cei mici ar trebui să aibă conturi private pe aceste reţele. Ea explică de ce interdicţiile pot avea un efect nedorit.
23:00
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa lui Horaţiu Moldovan, Oviedo, într-un meci contând pentru etapa a 23-a a campionatului Spaniei.
22:50
Bogdan Ivan: Consiliul Concurenţei lucrează fix la acest aspect, să vadă dacă este speculă/ Am blocat orice posibilitate ca orice agent economic să profite de un conflict armat în Orientul Mijlociu, să crească artificial preţurile # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, după scumpirea carburanţilor, în medie, cu 20 de bani, Consiliul Concurenţei face verificări pentru a stabili dacă majorarea preţului la pompă este sau nu justificată. Ivan spune că România este una dintre ţările cu cele mai mici preţuri la benzină şi motorină după evoluţia de pe pieţele internaţiomale cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, dând exemple ale altor state europene în care majorările sunt considerabil mai mari.
22:40
MAE: Dintre cetăţenii români care au solicitat asistenţă consulară, din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane/ 174 de persoane au fost repatriate din Israel cu o cursă aeriană privată pe ruta Taba-Bucureşti # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, ”dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară”, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu, ”din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane”. Un număr de 174 de persoane au fost repatriate din Israel cu o cursă operată de o companie privată, la solicitarea MAE, pe ruta Teba-Bucureşti. Patru persoane au revenit din Iordania cu un zbor de evacuare organizat de autorităţile din Slovacia.
22:30
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Kifisia, într-un meci contând pentru etapa a 18-a a campionatului Greciei.
22:20
Bogdan Ivan anunţă că Guvernul va discuta, în şedinţa de joi, ”un mecanism complex” care permite ca preţul plătit de români pentru gaze naturale să nu crească, timp de un an, după liberalizarea pieţei # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că Guvernul va lua în discuţie, în şedinţa de joi, un proiect de act normativ care pune la punct ”un mecanism complex” în baza căruia să nu crească preţul plătit de români pentru gazul natural, după 31 martie, când piaţa gazelor naturale va fi liberalizată. Ivan menţionează că detaliile tehnice ale acestui mecanism vor fi prezentate public după adoptarea proiectului.
22:20
Donald Trump l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a vorbi despre stadiul operaţiunilor militare americane în Iran. Preşedintele francez a discutat la rândul său cu premierul Netanyahu şi cu liderii din Liban # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a contactat miercuri seara pe omologul său francez Emmanuel Macron pentru a-l „informa cu privire la stadiul operaţiunilor militare desfăşurate de Statele Unite în Iran”, a anunţat anturajul preşedintelui francez, scrie Le Figaro.
22:10
UPDATE - Incendiu, cu degajări mari de fum, într-un apartament de la etajul întâi al unui bloc din municipiul Sibiu/ Circa 50 de locatari, evacuaţi/ Un bărbat de 70 de ani din apartament, resuscitat şi transportat la UPU # News.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, într-un apartament de la etajul întâi al unui bloc din municipiul Sibiu, fiind degajări mari de fum. Circa 50 de locatari au fost evacuaţi din imobil. Un bărbat de 70 de ani a fost găsit în apartament, în stop cardio-respirator, fiind resuscitat şi transportat la UPU, inconştient şi intubat. Incendiul a fost stins.
22:00
Incendiu, cu degajări mari de fum, într-un apartament de la etajul întâi al unui bloc din municipiul Sibiu/ Circa 50 de locatari, evacuaţi # News.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, într-un apartament de la etajul întâi al unui bloc din municipiul Sibiu, fiind degajări mari de fum. Circa 50 de locatari au fost evacuaţi din imobil.
22:00
Superliga: Sancţiuni de peste 80.000 de lei pentru Rapid şi Dinamo după derbiul din etapa a 28-a # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni de peste 80.000 de lei ca urmare a incidentelor de la derbiul Rapid – Dinamo.
22:00
CNN: Serviciile secrete iraniene au transmis SUA un mesaj cu privire la posibile negocieri pentru încheierea războiului, dar oficialii americani neagă existenţa unor discuţii active # News.ro
Serviciile secrete iraniene au transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să iniţieze discuţii pentru încheierea războiului, potrivit unor persoane familiarizate indirect cu mesajele, dar oficialii americani susţin că nu există negocieri în curs şi că este puţin probabil să se materializeze în viitorul apropiat potenţiale „ieşiri” din conflict, relatează CNN.
21:50
Oana Ţoiu a discutat cu ministrul de Externe din Oman despre situaţia turiştilor români blocaţi în Muscat şi Salalah şi despre necesitarea facilitării unor zboruri spre România şi Europa, care ulterior să poate prelua şi români din Dubai # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu ministrul de Externe din Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian, dar şi despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România şi Europa, care ar putea prelua, când situaţia o va permite, şi cereri ale cetăţenilor români din Dubai.
Acum 12 ore
21:30
UPDATE - Casa Albă susţine că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA. Madridul dezminte # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA la o zi după ce Trump a sugerat impunerea unui embargo comercial asupra Madridului din cauza poziţiei sale împotriva atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, relatează Reuters.
21:20
21:10
Prezenţa trupelor americane terestre în Iran nu face parte din plan „în acest moment”, susţine Casa Albă prezentând cele patru obiective urmărite. Eliminarea liderilor iranieni nu se numără printre ele # News.ro
Prezenţa trupelor americane în Iran „nu face parte din planul acestei operaţiuni în acest moment”, a afirmat miercuri Casa Albă.
21:10
Bogdan Ivan: Doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru de motorină şi benzină în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, dacă România nu ar mai importa şi nu ar mai produce niciun litru de carburant în următoarea perioadă, există stocuri de carburant care ar ajunge pentru următoarele cinci luni. Acestea provin din stocuri comerciale şi de urgenţă.
21:00
Conflictul Iranului cu SUA şi Israelul a dus la amânarea evenimentelor sportive în mai multe ţări, iar competiţiile din alte zone au fost afectate de perturbări ale traficului aerian, mii de zboruri fiind anulate în unele dintre cele mai aglomerate hub-uri de tranzit din lume, relatează Reuters.
21:00
Hegseth prezintă planurile de accelerare a operaţiunii din Iran. SUA afirmă că Teheranul lansează mai puţine rachete, iar atacurile americane se vor extinde în interiorul ţării: „Aceasta nu a fost niciodată menită să fie o luptă corectă” # News.ro
Secretarul american al apărării Pete Hegseth a subliniat miercuri în cadrul unei conferinţe de presă că, după patru zile, operaţiunea SUA împotriva Iranului se află încă în „faza incipientă” şi a prezentat planurile de accelerare a eforturilor militare, relatează CNN.
20:50
Mijlocaşul de la Rapid Bucureşti Abdul Kader Keita, care fusese reţinut după ce a lovit cu maşina o femeie şi a plecat de la locul accidentului, plasat sub control judiciar # News.ro
Mijlocaşul ivorian Abdul Kader Keita de la Rapid Bucureşti, care fusese reţinut după ce a lovit cu maşina o femeie, într-o intersecţie din Capitală, iar apoi a plecat de la locul accidentului, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Victima este internată, în stare gravă.
20:40
Bolojan: Reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme / Ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme şi, din punctul lui de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, cel puţin el personal este de acord. El a mai afirmat că ceea ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector.
20:40
Sorin Grindeanu: Domnul Bolojan a luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi. Iar acum ne cere să fim ”responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilităţi trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că premierul Ilie Bolojan a redus impozitul pentru companiile multinaţionale şi a ”luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi”. ”Iar acum ne cere să fim «responsabili» când discutăm dacă un copil cu dizabilităţi trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului
20:40
Premierul Bolojan: Acest buget va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei. Anul acesta, o astfel de prevedere, este greu de pus în practică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că bugetul pe 2026 va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei, el menţionând că anul acesta, o astfel de prevedere este greu de pus în practică.
20:30
Ilie Bolojan: Nu mai puteam să lăsăm ca toate impozitele pe proprietate, creşterea de impozit pe venit, TVA-ul, reducerea de cheltuieli să meargă către autorităţile locale, dar noi, în continuare, să dăm banii care nu îi avem pentru investiţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu mai puteau să lase ca toate impozitele pe proprietate să meargă către autorităţile locale, creşterea de impozit pe venit, datorită creşterii veniturilor, să meargă toate către autorităţile locale, TVA-ul să meargă tot către autorităţile locale, reducerea de cheltuieli să meargă tot către autorităţile locale, dar Guvernul în continuare, să dea banii care nu îi are pentru investiţii.
20:30
Preţurile petrolului s-au stabilizat miercuri, în timp ce atacurile SUA şi Israel asupra Iranului perturbă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Preţurile petrolului au rămas relativ stabile miercuri, în ciuda tranzacţiilor volatile, pe fondul extinderii atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului, conflict care a blocat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz pentru a cincea zi consecutiv şi afectează producţia vitală de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
20:30
Irakul este afectat de o pană de curent la nivel naţional. Ambasada SUA la Bagdad le cere cetăţenilor americani să părăsească teritoriul irakian # News.ro
Ministerul Energiei Electrice din Irak a anunţat miercuri că întreaga ţară este afectată de o pană de curent generalizată, relatează BBC.
