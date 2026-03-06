7 întrebări pentru doi părinți iresponsabili
Ziaristii, 6 martie 2026 08:50
„Decât” 7 întrebări pentru V. V. Ponta & Daciana Sârbu. 1. De ce v-ați trimis fiica în Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) joi, 26 februarie, cu două zile înainte de izbucnirea războiului din Iran și după o lună de semne clare de conflict militar în zonă? 2. De ce ați lăsat-o singură, minoră fiind, și […] Articolul 7 întrebări pentru doi părinți iresponsabili apare prima dată în Ziariștii.
• • •
Alte ştiri de Ziaristii
Acum 30 minute
08:50
„Decât” 7 întrebări pentru V. V. Ponta & Daciana Sârbu. 1. De ce v-ați trimis fiica în Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) joi, 26 februarie, cu două zile înainte de izbucnirea războiului din Iran și după o lună de semne clare de conflict militar în zonă? 2. De ce ați lăsat-o singură, minoră fiind, și […] Articolul 7 întrebări pentru doi părinți iresponsabili apare prima dată în Ziariștii.
Acum 2 ore
08:00
Atac abject al lui Crin Antonescu: „Secături USR-iste”, „gunoaie umane” / „România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR” # Ziaristii
În scandalul Ponta – Țoiu a intervenit și mult prea odihnitul Crin Antonescu, care se află într-un șomaj prelungit de aproape 10 ani (cu „pauza electorală” de anul trecut). Dar a făcut-o într-un registru absolut jegos, descalificant chiar și pentru cele mai nefrecventabile zone ale politicii. „Episodul Dubai” provoacă valuri seismice. Foștii soți PSD-iști Victor […] Articolul Atac abject al lui Crin Antonescu: „Secături USR-iste”, „gunoaie umane” / „România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR” apare prima dată în Ziariștii.
Acum 4 ore
06:40
DEZVĂLUIRI. Victor Ponta și Daciana Sârbu au făcut presiuni pentru ca fiica lor să fie repatriată cu prioritate, luând locul altui pasager! Ministra de Externe a dat dispoziții să nu fie favorizat nimeni la îmbarcare. Jihad PSD-AUR împotriva Oanei Țoiu # Ziaristii
Fostul prim-ministru Victor Ponta și fosta sa soție, Daciana Sârbu (vechi PSD-iști), au declanșat un adevărat jihad împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu (USR). Motivul: Irinei Ponta, fiica de 17 ani și 11 luni a celor doi, i-a fost interzisă îmbarcarea în avionul ce va vineri în zori 190 de români din Orientul Mijlociu, cu […] Articolul DEZVĂLUIRI. Victor Ponta și Daciana Sârbu au făcut presiuni pentru ca fiica lor să fie repatriată cu prioritate, luând locul altui pasager! Ministra de Externe a dat dispoziții să nu fie favorizat nimeni la îmbarcare. Jihad PSD-AUR împotriva Oanei Țoiu apare prima dată în Ziariștii.
Acum 12 ore
22:10
Au dominat competițiile interne, s-au detașat de restul competitoarelor și, în proporție de 99,99%, vor ridica trofeul de campioană deasupra capului la final de sezon. Pe Superbet, însă, sunt deja câștigătoare ale titlurilor în competiția internă! Vorbim despre Interul lui Chivu, PSV-ul lui Dennis Man și Bayernul lui Harry Kane. Pentru că Superbet a decis […] Articolul Chivu și Man, deja campioni pe Superbet: pariuri plătite înaintea finalului de sezon! apare prima dată în Ziariștii.
Acum 24 ore
15:30
De teama rachetelor, al treilea ayatollah a fost ales online! E fiul lui Ali Khamenei, cel pulverizat sâmbătă de rachete. Mojtaba Khamenei e tot un fanatic anti-occidental și anti-israelian # Ziaristii
Adunarea Experților a reușit, totuși, să desemneze miercuri un succesor al răposatului ayatollah Ali Khamenei, ucis sâmbătă la Teheran, la vârsta de 86 de ani. Dar de frica bombardamentelor, ședința celor 88 de clerici-electori n-a mai avut loc într-o clădire sau într-o sală, ci a fost organizată în sistem online – fiecare din „bârlogul” lui. […] Articolul De teama rachetelor, al treilea ayatollah a fost ales online! E fiul lui Ali Khamenei, cel pulverizat sâmbătă de rachete. Mojtaba Khamenei e tot un fanatic anti-occidental și anti-israelian apare prima dată în Ziariștii.
Ieri
19:20
Încă un fost ministru PSD devine pușcăriabil: 4 ani cu executare, în primă instanță, pentru trucarea concursurilor de angajare. Acum, Adrian Chesnoiu director general la AFIR # Ziaristii
Plasat de baronul PSD de Olt la cârma Ministerului Agriculturii în 2021, Adrian Chesnoiu a aplicat învățăturile maestrului său într-ale corupției. A fraudat concursuri de angajare, iar astăzi i-a venit prima sentință: 4 ani de închisoare cu executare. Fost deputat PSD de Olt (2020–2024) și fost ministru al Agriculturii în Guvernul Ciucă (2021–2022), Adrian Chesnoiu […] Articolul Încă un fost ministru PSD devine pușcăriabil: 4 ani cu executare, în primă instanță, pentru trucarea concursurilor de angajare. Acum, Adrian Chesnoiu director general la AFIR apare prima dată în Ziariștii.
18:00
Continuă scufundarea flotei iraniene. De data asta, a fost lovită o super-fregată, la mare distanță de coastele țării fundamentaliste. O noutate o reprezintă și autorul naufragiului: un submarin american din Oceanul Indian. După 16 navea iraniene scufundate de rachetele americane în porturile republicii islamice sau în apropierea coastelor aceste țări, cea de-a 17-a a fost […] Articolul O mare fregată iraniană a fost scufundată de un submarin american în Oceanul Indian apare prima dată în Ziariștii.
10:20
CTP: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai?” # Ziaristii
Publicistul Cristian Popescu e intrigat de faptul că un grup de 28 de elevi de gimnaziu, din Focșani, a ales să plece în excursie în Dubai, alături de două profesoare. Izbucnirea războiului din Iran și blocarea transportului aerian în țările din Golful Persic a dezvăluit amploarea turismului făcut de români în zonă, mai ales în […] Articolul CTP: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai?” apare prima dată în Ziariștii.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:40
Dormitorul nu este doar camera în care dormi. Este locul în care începe și se încheie fiecare zi. Aici îți aduni gândurile, te retragi după un program aglomerat și te pregătești pentru un nou început. De aceea, felul în care-l amenajezi influențează mai mult decât crezi starea ta de bine. Poate ai tratat dormitorul ca […] Articolul Dormitorul tău: spațiul care te încarcă zilnic cu energie și liniște apare prima dată în Ziariștii.
04:20
Israelul a bombardat Adunarea Experților chiar când aceasta desemna un nou ayatollah! Tocmai se numărau voturile. Nu e clar câți dintre cei 88 de membri au murit # Ziaristii
Încercarea regimului fundamentalist din Iran de a desemna un nou ayatollah – al treilea din istorie – a fost zădărnicită, marți, de un bombardament israelian. Ținta a fost Adunarea Experților, organismul care are puterea de a alege liderul suprem al țării de 93 de milioane de locuitori. Nu e clar câți dintre cei 88 de […] Articolul Israelul a bombardat Adunarea Experților chiar când aceasta desemna un nou ayatollah! Tocmai se numărau voturile. Nu e clar câți dintre cei 88 de membri au murit apare prima dată în Ziariștii.
3 martie 2026
19:20
La umbra războiului declanșat de Aliați împotriva dictaturii clericale islamiste din Iran, pe plaiuirle mioritice se poartă un război cu mult mai periculos pentru viitorul României. Este războiul pentru controlul asupra justiției și a serviciilor secrete ale statului român. Un război pe care, deocamdată, România îl pierde… Prin intermediul unuia dintre cei mai loiali „locotenenți” […] Articolul Va pierde România războiul pentru justiție și securitate națională? apare prima dată în Ziariștii.
10:30
ANALIZĂ. Ratarea istorică a FCSB: cele 17 puncte pierdute cu ultimele 6 clasate au aruncat-o în play-out. Cinci cauze ale naufragiului # Ziaristii
Patronul-antrenor, aroganța, oboseala, cele 17 puncte pierdute cu ultimele 6 clasate și catastrofalele „duble” cu contracandidatele FC Argeș și CFR Cluj au aruncat FCSB în afara play-off-ului, situație nemaiîntâlnită pentru o campioană a României. FCSB, echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani), a ratat calificarea în play-off-ul Superligii (locurile 1-6), stabilind două premiere negative: […] Articolul ANALIZĂ. Ratarea istorică a FCSB: cele 17 puncte pierdute cu ultimele 6 clasate au aruncat-o în play-out. Cinci cauze ale naufragiului apare prima dată în Ziariștii.
05:10
PSD, prin ministrul Marinescu, sabotează grav justiția. Propunerile pentru procurorii-șefi – o „grenadă” trimisă lui Nicușor Dan. Oferta trebuie respinsă, procedura trebuie reluată! # Ziaristii
Sabotarea justiției de către PSD a cunoscut astăzi – luni, 2 februarie 2026 – un episod penibil și periculos. Propunerile făcute de ministrul Justiției, plagiatorul Radu Marinescu, pentru fucțiile de conducere ale marilor Parchete sunt de-a dreptul rușinoase. O declarație clară că PSD vrea o justiție aservită, cu procurori-șefi de proastă calitate profesională și morală, incapabli […] Articolul PSD, prin ministrul Marinescu, sabotează grav justiția. Propunerile pentru procurorii-șefi – o „grenadă” trimisă lui Nicușor Dan. Oferta trebuie respinsă, procedura trebuie reluată! apare prima dată în Ziariștii.
2 martie 2026
22:50
Regimul criminal din Iran se joacă cu al Treilea Război Mondial. Franța, Marea Britanie și Germania au anunțat că vor ataca și ele Iranul dacă armata iraniană nu încetează imediat să atace baze militare europene din regiune. Ieri, Iranul a atacat bazele militare britanice din Cipru, Qatar și Bahrein, precum și baze militare germane din […] Articolul Noutăți de pe frontul persan apare prima dată în Ziariștii.
11:00
Acum 34 de ani, chiar pe 2 martie, după ce rebelii separatiști au atacat și ucis polițiști moldoveni la Tighina și Dubăsari, președintele de atunci al Republicii Moldova a autorizat intervenția asupra forțelor separatiste. Au urmat patru luni de lupte dure: Războiul de pe Nistru. Țin minte evenimentele, mi s-au întipărit în memorie, deși eram […] Articolul Războiul de pe Nistru apare prima dată în Ziariștii.
09:30
Duamna Anca e rezervată în seara asta, nu se pricepe la chestia cu Iranul, așa că va da cuvântul lui Dungaciu, Hartmann, Iozefina lu’ Pascal, mă rog, „specialiștii” care se perindă prin zona aia crepusculară. Ne-a dorit o primăvară superbă, mulțumim, asemenea, daaaar… să facă bine duamnele să se trezească în conștiință! Desigur, are o […] Articolul Duamna Anca e suveranistă de Dubai apare prima dată în Ziariștii.
08:30
Domnule Grindeanu, Dacă aproape în fiecare săptămână vorbiți despre ieșirea de la guvernare, atunci există două variante: 1. Fie guvernarea vi se pare atât de greșită încât trebuie părăsită – și atunci: ieșiți! 2. Fie este doar un instrument de presiune politică – și atunci mesajul își pierde credibilitatea. Deja faceți prea mult zgomot. Pentru […] Articolul Groparul Grindeanu apare prima dată în Ziariștii.
1 martie 2026
21:50
Ali Khamenei a fost un lider criminal atât cu propriul popor, cât și cu adversarii săi, împotriva cărora a luptat prin organizațiile teroriste pe care le-a finanțat. Sunt lucruri bine știute și, dacă s-ar fi aplicat legea penală internațională, el ar fi trebuit să fie adus în fața Tribunalului Penal Internațional, la fel ca toți […] Articolul A doua zi după furie apare prima dată în Ziariștii.
12:30
15 ore de minciuni: dictatura din Iran a ascuns moartea ayatollahului. Acum, regimul îl jelește. Au pierit și fiica, ginerele și nepotul lui Ali Khamenei # Ziaristii
Minciuna supremă a regimului teocrat de la Teheran a luat sfârșit: după 15 ore, fundamentaliștii au recunoscut că ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost omorât de bombardamentele americano-israeliene. Printre ofcialii iranieni lichidați de atacul coordonat SUA–Israel se numără și omul numărul 1 al regimului dictatorial-terorist de la Teheran, ayatollahul Ali Khamenei (86 de […] Articolul 15 ore de minciuni: dictatura din Iran a ascuns moartea ayatollahului. Acum, regimul îl jelește. Au pierit și fiica, ginerele și nepotul lui Ali Khamenei apare prima dată în Ziariștii.
28 februarie 2026
23:10
Netanyahu despre ayatollah: „Sunt mai multe semne că acest dictator a dispărut dintre noi” # Ziaristii
Marele mister al zilei de sâmbătă – a fost ucis sau nu ayatollahul Ali Khamenei? – n-a fost lămurit convingător până seara târziu. Există multe semne de întrebare și nicio certitudine – nici într-un sens, nici în altul. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (76 de ani) a sugerat sâmbătă seară, într-o declarație de presă, că liderul […] Articolul Netanyahu despre ayatollah: „Sunt mai multe semne că acest dictator a dispărut dintre noi” apare prima dată în Ziariștii.
21:10
Personaje-cheie din conducerea Iranului, ucise de rachete: ministrul Apărării, comandatul Gărzilor Revoluționare și consilierul de securitate al ayatollahului # Ziaristii
În urma atacurilor cu rachete lansate de forțele americano-israeliene, au fost uciși mai mulți oficiali iranieni, din Guvernul de la Teheran și de la vârful armatei. În privința ayatollahului Ali Khamenei (liderul suprem) și a președintelui Masoud Pezeshkian, informațiile sunt puține și confuze. Conform Forțellor de Apărare Israeliene (IDF), atacurile lor asupra Teheranului au vizat locații […] Articolul Personaje-cheie din conducerea Iranului, ucise de rachete: ministrul Apărării, comandatul Gărzilor Revoluționare și consilierul de securitate al ayatollahului apare prima dată în Ziariștii.
17:10
Trump împinge din nou populația Iranului în gura lupului: „Preluați controlul asupra guvernului vostru! Acum este momentul!”. Luna trecută i-a lăsat singuri în fața ucigașilor lui Khamenei. Și pe venezueleni i-a trădat # Ziaristii
În discursul său difuzat sâmbătă dimineață, când pe Coasta de Est a SUA trecuse de ora 2.00 noaptea, Donald Trump a îndemnat populația Iranului să se revolte și „să-și ia destinul în propriile mâini”. Președintele american i-a încurajat și în ianuarie pe iranieni „să preia instituțiile regimului”, pentru că „vom veni în ajutorul lor”, ba […] Articolul Trump împinge din nou populația Iranului în gura lupului: „Preluați controlul asupra guvernului vostru! Acum este momentul!”. Luna trecută i-a lăsat singuri în fața ucigașilor lui Khamenei. Și pe venezueleni i-a trădat apare prima dată în Ziariștii.
14:10
A început războiul! Operațiunea „Furie legendară” / „Răgetul leului”: SUA și Israel au atacat Iranul. Regimul teocratic a ripostat cu rachete trimise spre Israel și 6 țări arabe! # Ziaristii
Inevitabilul s-a produs: SUA și Israel au atacat sâmbătă dimineața Iranul, iar regimul de la Teheran a ripostat lansând rachete către Israel și către baze militare americane găzduite de 6 țări din regiune. Teheranul este zguduit de explozii puternice, iar deasupra capitalei iraniene se văd coloane uriașe de fum. Ofensiva a fost numită Operațiunea „Furie […] Articolul A început războiul! Operațiunea „Furie legendară” / „Răgetul leului”: SUA și Israel au atacat Iranul. Regimul teocratic a ripostat cu rachete trimise spre Israel și 6 țări arabe! apare prima dată în Ziariștii.
09:00
Încă o crimă a „SS-ului lui Trump”: a arestat un refugiat orb, care apoi a murit de frig, după ce a fost aruncat pe stradă. Agenții ICE au crezut că bastonul de nevăzător e o armă! # Ziaristii
„Trupele de șoc” cu care Donald Trump terorizează imigranții au comis o nouă crimă, după cele două care au îndoliat orașul Minneapolis. De data asta, la Buffalo (statul New York), victimă n-a mai fost un cetățean american, ci un refugiat din Myanmar, care avea statut legal în SUA. Serviciul de Imigrare și Control Vamal al […] Articolul Încă o crimă a „SS-ului lui Trump”: a arestat un refugiat orb, care apoi a murit de frig, după ce a fost aruncat pe stradă. Agenții ICE au crezut că bastonul de nevăzător e o armă! apare prima dată în Ziariștii.
27 februarie 2026
15:30
Tabloul Ligii Campionilor: Real Madrid – Manchester City în „optimi”! Surpriza Bodo/Glimt a evitat o nouă „ciocnire” cu Guardiola # Ziaristii
Tragerea la sorți de la Nyon (Elveția) a stabilit configurația celor 8 meciuri din „optimi”. Prma constatare: nu va exista niciun duel englezesc în această fază, deși era posibilă o confruntare Newcastle – Chelsea. Sorții au vrut însă altfel: Newcastle va întâlni Barcelona, aruncând conaționala Chelsea în calea deținătoarei trofeului, Pars Saint-Germain (PSG). Astfel, cele 6 […] Articolul Tabloul Ligii Campionilor: Real Madrid – Manchester City în „optimi”! Surpriza Bodo/Glimt a evitat o nouă „ciocnire” cu Guardiola apare prima dată în Ziariștii.
13:30
PSD-istul Țuțuianu anunță mândru că AEP l-a trimis pe Nicușor Dan la Parchetul General. Este anchetată finanțarea campaniei electorale din 2025, la cererea Marș TV # Ziaristii
Plasarea de către PSD a lui Adrian Țuțuianu la conducerea Autorității Electorale Permanente produce deja efecte politice. Țuțuianu a emis ACUM un document în care precizează că AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, deși sesizarea a fost făcută anul trecut! Potrivit unui document semnat de Adrian Țuțuianu, […] Articolul PSD-istul Țuțuianu anunță mândru că AEP l-a trimis pe Nicușor Dan la Parchetul General. Este anchetată finanțarea campaniei electorale din 2025, la cererea Marș TV apare prima dată în Ziariștii.
11:20
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Perspective macroeconomice și geostrategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități # Ziaristii
Un articol de Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR Pentru țara noastră, 2026 este o etapă importantă a parcursului curent de tranziție structurală. Deși consumul este sub presiune din cauza ajustărilor necesare, aderarea la OCDE și finalizarea investițiilor finanțate prin fonduri europene (în special în cadrul PNRR) orientează de o manieră semnificativă economia către mai multă […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Perspective macroeconomice și geostrategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități apare prima dată în Ziariștii.
10:00
PNL vede, în sfârșit, cine e PSD: „Șantaje, sabotaje, instabilitate, acțiuni duplicitare, blocarea reformelor” # Ziaristii
S-a umplut paharul și pentru PNL, în relația cu alunecosul, instabilul și anti-reformistul PSD! După nesfârșitele „amoruri politice” de tip USL, promovate de C. A. C. P. Tăriceanu, Crin Antonescu, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, PNL a constatat, în sfârșit, cât de toxică e coabitarea cu PSD. Comunicatul de joi al PNL arată exasperarea conducerii […] Articolul PNL vede, în sfârșit, cine e PSD: „Șantaje, sabotaje, instabilitate, acțiuni duplicitare, blocarea reformelor” apare prima dată în Ziariștii.
03:10
PSD joacă tot mai murdar în coaliția de guvernare. Președintele său, Sorin Grindeanu, a preluat retorica „găștii de la Craiova”, Lia Olguța Vasilescu – Claudu Manda, și face un dublu șantaj, la adresa USR și a prim-ministrului Ilie Bolojan. Într-un interviu acordat miercuri publicației G4Media, Sorin Grindeanu (52 de ani) a spus că va propune […] Articolul Dublul șantaj al PSD: vrea guvern și fără Bolojan, și fără USR! Adică fără reforme apare prima dată în Ziariștii.
26 februarie 2026
20:30
Primul om amenințat de inteligența artificială! „Agentul AI a scris un articol de atac furibund, denigrându-mi caracterul și încercând să-mi păteze reputația” # Ziaristii
Colaboratorul nostru Vitalie Cojocari, care pe 6 martie va modera „una dintre cele mai importante conferințe dedicate AI” – AI & BIG Data Conference, la hotelul Marriott din București –, semnalează o premieră care ne pune pe gânduri: un exponent al inteligenței artificiale a amenințat un om! Agentul AI – un soft căruia i-a fost dată […] Articolul Primul om amenințat de inteligența artificială! „Agentul AI a scris un articol de atac furibund, denigrându-mi caracterul și încercând să-mi păteze reputația” apare prima dată în Ziariștii.
15:30
Stimaţi cititori, prieteni ai publicaţiei „Ziariştii”, aş dori să vă prezint astăzi un mare artist român, un adevărat titan al jazzului internaţional, aproape complet necunoscut în România. Acest personaj excepţional este Eugen Ciceu (devenit ulterior Eugen Cicero). Din păcate, noi, românii, am avut peste ani numeroşi conaţionali extrem de cunoscuţi prin lume (datorită unor realizări […] Articolul Eugen Ciceu – un titan al jazzului mondial, necunoscut în România apare prima dată în Ziariștii.
06:10
În Republica Moldova, cozile de topor, idioții utili, agentura rusă și clanurile mafiote se fac luntre și punte pentru a nu permite legiferarea adevărului istoric și recuperarea memoriei confiscate în anii ocupației sovieto-rusești. Până și încercările timide ale unor instituții și bresle profesioniste de a evoca documente veridice din drama Basarabiei și de a le […] Articolul Adevărul istoric se cere legiferat și apărat apare prima dată în Ziariștii.
25 februarie 2026
22:20
Guvernul care acum 6 luni creștea taxele pentru că „nu sunt bani” tocmai a găsit 5 miliarde de euro pentru noi scheme de afaceri pe banii statului. Iată cum pentru unii se găsesc mereu bani. 5 miliarde de euro este, totuși, o sumă imensă. 25 de miliarde de lei. De la un guvern care a […] Articolul Noi scheme de afaceri pe banii statului apare prima dată în Ziariștii.
19:40
Conferință de excepție la Cluj: „Cum să prevenim cancerul?” – dr. George Freundlich, „Medicul Anului 2008” în Canada # Ziaristii
Joi, 26 februarie, reputatul medic româno-canadian George Freundlich susține o conferință de excepție în orașul copilăriei și al studiilor sale, Cluj-Napoca. Tema conferinței susținute de dr. George V. Freundlich (70 de ani) este de mare interes public: „Cum să prevenim cancerul?”. Conferința va avea loc la Cafe bistro Mărgelatu din incinta Cinematografului-teatru „Florin Piersic” de […] Articolul Conferință de excepție la Cluj: „Cum să prevenim cancerul?” – dr. George Freundlich, „Medicul Anului 2008” în Canada apare prima dată în Ziariștii.
17:50
VIDEO. Discursul despre Starea Psihiatriei: Trump i-a făcut „nebuni” și „bolnavi” pe democrații din Congres, a „salvat” 35 de milioane de oameni și a anunțat noua „Epocă de Aur” (după cea a lui Ceaușescu) # Ziaristii
Discursul despre Starea Națiunii, ținut marți de Donald Trump în Congresul SUA, a devenit rapid Discursul despre Starea Psihiatriei. Președintele american a mințit enorm și a jignit grețos. Nu doar că într-un an a oprit 8 războaie, dar a și salvat de la moarte 35 de milioane de oameni – victime virtuale ale războaielor sale […] Articolul VIDEO. Discursul despre Starea Psihiatriei: Trump i-a făcut „nebuni” și „bolnavi” pe democrații din Congres, a „salvat” 35 de milioane de oameni și a anunțat noua „Epocă de Aur” (după cea a lui Ceaușescu) apare prima dată în Ziariștii.
13:50
Sondaj: crește valul anti-Orban în Ungaria! Diferența dintre Tisza (Opoziție) și Fidesz (Putere) a ajuns la 11 procente # Ziaristii
Atacul abject al Puterii din Ungaria la adresa opozantului Peter Magyar, „vedeta” unor înregistrări video ilegale de natură sexuală, pare să fi avut efect de bumerang: intenția de vot pentru candidatului anti-Orban a crescut! Diferența dintre Tisza (Opoziți) și Fidesz (Putere) este acum de 11 procente: 42% – 31%. Potrivit sndajului realizat de institutul Median, […] Articolul Sondaj: crește valul anti-Orban în Ungaria! Diferența dintre Tisza (Opoziție) și Fidesz (Putere) a ajuns la 11 procente apare prima dată în Ziariștii.
06:00
Acum patru ani, Putin invada Ucraina. Mulți au crezut că nu se va întâmpla: lideri europeni, politicieni români, responsabili ucraineni. Chiar dacă existau rapoarte ale serviciilor secrete, lumea nu le-a luat în serios. Și astăzi există rapoarte ale acelorași servicii despre planul lui Putin de a destabiliza Uniunea Europeană și de a extinde războiul. Și, […] Articolul Slava Ukraini! apare prima dată în Ziariștii.
04:40
Norvegia spulberă Italia pe toate fronturile: Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 și 2-1, după Norvegia – Italia 3-0 și 4-1 # Ziaristii
A fost o seară norvegiană în Liga Campionilor: Bodo/Glimt a învins pe Inter Milano și în deplasare, iar Sorloth a marcat trei goluri pentru Atletico Madrid. Țară de numai 5,6 milioane de locuitori, Norvegia a devenit „bestia nerra” pentru Italia (59 de milioane) – atât la echipe naționale, cât și în cupele europene. Apropo: spiritul […] Articolul Norvegia spulberă Italia pe toate fronturile: Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 și 2-1, după Norvegia – Italia 3-0 și 4-1 apare prima dată în Ziariștii.
24 februarie 2026
17:50
E unic în România, exclusiv în SuperSocial și s-a întrecut pe sine în luna februarie: Clubul SuperPariorilor by Superbet a consumat marele pot de 700.000 de lei înainte ca luna să se termine! Cum? Cu zeci de mii de SuperPariori inspirați, peste 4,5 milioane de bilete copiate și câștiguri pe măsură în conturile primilor clasați. […] Articolul Record absolut în Clubul SuperPariorilor: 700.000 de lei în luna februarie! apare prima dată în Ziariștii.
16:40
Greșeală gravă a lui Kelemen Hunor: „Îl susțin pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie” # Ziaristii
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă la RFI că-l susţine pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie. Liderul UDMR spune că liderul opoziţiei de la Budapesta, Peter Magyar, nu l-a convins. În interviul de la Radio France Internationale (RFI), Kelemen Hunor (58 de ani) a făcut și o predicție ce […] Articolul Greșeală gravă a lui Kelemen Hunor: „Îl susțin pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie” apare prima dată în Ziariștii.
15:50
Fost ministru: „În Vest nu există spor de doctorat”. Competențele doctorale se regăsesc în salariu # Ziaristii
Intenția Guvernului Bolojan de a reduce sporul de doctorat de la 950 la 500 de lei (sume brute) a stârnit revoltă în mediul universitar. Posesorii de doctorate, de la cei merituoși la impostorii-plagiatori, contestă vehement această scădere de venit. O voce distinctă este cea a unui fost ministru de Externe, Teodor Baconschi. Posesorul unui doctorat […] Articolul Fost ministru: „În Vest nu există spor de doctorat”. Competențele doctorale se regăsesc în salariu apare prima dată în Ziariștii.
13:00
Fiorosul șef al mercenarilor lui Călin Georgescu a leşinat în sala de judecată! Anul trecut, „Prigojin de România” instiga la revoltă armată # Ziaristii
Panică în tabăra putinistă de la București: mercenarul Horațiu Potra, protectorul șarlatanului Călin Georgescu (căruia îi asigură gratis mulțimea de bodyguarzi, dar și alte servicii costisitoare), a leșinat în sala de judecată, la Curtea de Apel București! Cei doi sunt colegi de dosar, pentru violențele puse la cale în decembrie 2024. În urmă cu aproape […] Articolul Fiorosul șef al mercenarilor lui Călin Georgescu a leşinat în sala de judecată! Anul trecut, „Prigojin de România” instiga la revoltă armată apare prima dată în Ziariștii.
06:50
Lider PSD către Ciolacu: „Ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? S-a aruncat cu banii și la câini!” / „Jucăm alba-neagra de 6 luni. Bolojan își face treaba” # Ziaristii
Populismul grețos al fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, este taxat aspru chiar din interiorul PSD, ba chiar de la Buzău. O face primarul orașului, Constantin Toma, care-l pune la punct și pe actualul președinte al PSD, Sorin Grindeanu, pentru jocul politic mizerabil al acestuia față de prim-ministrul Ilie Bolojan. După […] Articolul Lider PSD către Ciolacu: „Ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? S-a aruncat cu banii și la câini!” / „Jucăm alba-neagra de 6 luni. Bolojan își face treaba” apare prima dată în Ziariștii.
23 februarie 2026
20:10
După patru ani de război, refugiații ucraineni din România sunt mai discreți. Știu și ei că simpatia românilor din 2022 aproape s-a topit. Au fost numiți paraziți, cerșetori sau profitori. Partidele Rusiei fac din ei nutreț propagandistic pentru hăbăucii care cer capitularea Ucrainei. Ieri, câțiva ucraineni s-au strâns la Ambasada Ucrainei de la București. Își […] Articolul Să-ți privești în ochi ucigașii… apare prima dată în Ziariștii.
19:50
Exista o cordialitate a relațiilor româno-americane. Liderii americani erau simpatici și, pe bună dreptate, românii îi simpatizau. Împreună, ne opuneam barbariei rusești. Trăiam împreună un elan de civilizație: ei câștigaseră Războiul Rece, noi eram supraviețuitorii și beneficiarii acelui moment auroral de libertate și speranță. Imperiul răului, minciunii, terorii, prostiei, hoției, crimei, turnătoriei, sărăciei se prăbușise […] Articolul Într-o zi, la Neptun… apare prima dată în Ziariștii.
19:20
În Mexic e război! Mexicanii nu luptă cu un inamic extern, ci cu unul intern: cartelurile de droguri. Mexicul a intrat în haos după ce șeful narcotraficului, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (59 de ani), alias „El Señor Mencho” („El Mencho”), a fost ucis într-o operațiune comună a forțelor de securitate mexicane și a CIA, denumită Operațiunea […] Articolul Război în Mexic apare prima dată în Ziariștii.
16:50
Merz îi confirmă pe Zelenski și Sîrskii: „Ucraina a reușit câștiguri teritoriale uimitoare luna aceasta” # Ziaristii
Anunțul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, privind recuperarea unor teritorii importante de la ocupanții ruși, a fost confirmat de cancelarul Friedrich Merz, care s-a arătat uimit de performanțele ofensive ale armatei coordonate de la Kiev. Cancelarul german Friedrich Merz (70 de ani) a declarat luni, într-un discurs ținut la Berlin, că lupta Ucrainei împotriva agresiunii rusești […] Articolul Merz îi confirmă pe Zelenski și Sîrskii: „Ucraina a reușit câștiguri teritoriale uimitoare luna aceasta” apare prima dată în Ziariștii.
12:20
Realitatea Plus la CNA: 9 amenzi în 3 luni, pentru fake news în formă continuată. Total: 70.000 de euro # Ziaristii
Decizia CNA de a suspenda timp de 3 ore emisia canalului de propagandă extremistă Realitatea Plus s-a bazat pe 9 amenzi aplicate în 3 luni, însumând 350.000 de lei, plus două suspendări de emisie pentru 10 minute. A fost sancționat mai ales caracterul recidivist al minciunilor difuzate de televiziunea clanului Păcuraru. Decizia nr. 94 a […] Articolul Realitatea Plus la CNA: 9 amenzi în 3 luni, pentru fake news în formă continuată. Total: 70.000 de euro apare prima dată în Ziariștii.
09:40
O țară de 5,6 milioane de locuitori este super-puterea Jocurilor Olimpice de iarnă, câștigând detașat competiția cu națiuni de zeci sau sute de ori mai mari. Norvegia a încheiat pe primul loc și la Milano Cortina (2026), la fel cum o făcuse la Beijing (2022) și Pyeongchang (2018). Un singur sportiv norvegian, schiorul de fond Johannes […] Articolul Norvegia – super-puterea planetei la Olimpiada de iarnă. Clasamentul final pe medalii apare prima dată în Ziariștii.
05:10
Băsescu: „Participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii a fost o acţiune inspirată” / „Preşedintelui Trump nu-i place dreptul internaţional. Va trebui să-l respecte, pentru că nu-l vor lăsa alţii să nu-l respecte” # Ziaristii
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a reprezentat o acţiune inspirată, deoarce „nu se reuşise un alt fel de contact cu preşedintele Trump decât în acest fel”, iar „operaţiunea a reuşit”. „În ceea ce priveşte acţiunea statului român, a […] Articolul Băsescu: „Participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii a fost o acţiune inspirată” / „Preşedintelui Trump nu-i place dreptul internaţional. Va trebui să-l respecte, pentru că nu-l vor lăsa alţii să nu-l respecte” apare prima dată în Ziariștii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.