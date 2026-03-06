Israel intră în următoarea fază în războiul împotriva Iranului

15:30

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, în timpul în care „unii” se tăvălesc pe jos prin Parlament, ministerul pe care îl conduce construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România, adăugând că reforma nu înseamnă tăierea salariilor doctorilor. „Sistemul de sănătate din România este astăzi într-o transformare […]