Secretul liderilor eficienți: metoda de șapte minute care dezamorseazǎ orice discuție tensionatǎ

Europenii, care abia reușesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump, s-ar putea să descopere în curând că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico. Pe măsură ce operațiunea în desfășurare a lui Trump împotriva Iranului devine prioritară pentru planificatorii de la Pentagon și […]