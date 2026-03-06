Daciana Ponta: Vă mulțumesc tuturor. datorită vouă, astăzi mi-am strâns copilul în brațe!
6 martie 2026
Daciana Ponta a transmis mulțumiri publice tuturor celor care au sprijinit-o în ultimele 24 de ore. Fiica sa, Irina, elevă de 17 ani, care se afla la Abu Dhabi temporar, pentru a susține un interviu la o universitate la care a aplicat pentru studii universitare începând de anul viitor, a fost împiedicată joi, 5 martie, […]
Daciana Sârbu: Vă mulțumesc tuturor. Datorită vouă, astăzi mi-am strâns copilul în brațe!
Daciana Sârbu a transmis mulțumiri publice tuturor celor care au sprijinit-o în ultimele 24 de ore. Fiica sa și a lui Victor Ponta, Irina, elevă de 17 ani, care se afla la Abu Dhabi temporar, pentru a susține un interviu la o universitate la care a aplicat pentru studii universitare începând de anul viitor, a […]
Daciana Ponta: Vă mulțumesc tuturor. datorită vouă, astăzi mi-am strâns copilul în brațe!
Daciana Ponta a transmis mulțumiri publice tuturor celor care au sprijinit-o în ultimele 24 de ore. Fiica sa, Irina, elevă de 17 ani, care se afla la Abu Dhabi temporar, pentru a susține un interviu la o universitate la care a aplicat pentru studii universitare începând de anul viitor, a fost împiedicată joi, 5 martie, […]
Budăi: Avem prima confirmare oficială a unui import dintr-o țară Mercosur în UE de carne cu hormoni cancerigeni
Rezultatele acordului Mercosur încep să se resimtă. Social democratul Marius Constantin Budăi anunță că există prima „confirmare oficială a unui import în UE de carne cu hormoni cancerigeni”. Într-o postare pe Facebook, Budăi atrage atenția că hormonii depistați în carnea din Brazilia sunt folosiți pentru îngrășarea accelerată a animalelor. În Uniunea Europeană, folosirea acestui tip […]
Emiratele Arabe Unite au făcut, în ultimul deceniu, pași uriași pentru a-și consolida securitatea, investind constant în tehnologie militară de ultimă generație. În centrul acestei strategii se află sistemul american THAAD – Terminal High Altitude Area Defense – considerat unul dintre cele mai avansate scuturi antirachetă din lume. În 2015, Emiratele au devenit primul stat din lume care a […]
Israelul a anunțat o „nouă fază” în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea șiită Hezbollah din Liban, potrivit Agerpres. „După desfășurarea cu succes a fazei cu atacul surpriză, în cursul căreia ne-am stabilit superioritatea aeriană și am neutralizat rețeaua de rachete balistice, trecem acum la faza următoare a operațiunii”, a […]
Nicușor Dan exclude ca statul român să scadă accizele la carburanți pentru a scădea prețul
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, referitor la creșterea prețurilor la carburanți, că nu se pune problema ca, pe această componentă de taxe și accize ale statului, să se intervină, menționând că este bine că situația este monitorizată de Consiliul Concurenței. „Pot să spun, deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situație, […]
Cristian Tudor Popescu, atac violent la adresa președintelui Nicușor Dan: Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru
„Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot. După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: „Și mă opresc aici…”, plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc. Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo […]
Nicușor Dan: În viitorul mediu, nu se pune problema ca pe teritoriul nostru să fie găzduite arme nucleare
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, unde efectuează o vizită la invitația omologului său, că principalele probleme ale economiei românești sunt managementul „nu cel mai fericit” și capitalul insuficient. Totodată, în declarații făcute presei, acesta a transmis un mesaj de liniștire românilor, anunțând că România este protejata, inclusiv nuclear, prin apartenența sa la […]
Hotărâre definitivă: Judecătorii italieni au admis extrădarea lui Dani Mocanu în România. Acesta este condamnat la 4 ani de închisoare
Ministerul Justiției informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea numiților Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităților române. Cunoscutul manelist Dani Mocanu și fratele său vor fi extrădați. Hotărârea de astăzi a confirmat decizia Curții de Apel din Napoli, pronunțată în prima […]
De ce nu răspunde Oana Țoiu, concret, în scandalul fiicei lui Victor Ponta? Minora a fost împiedicată să zboare spre București de personalul consular
Irina Ponta, fiica Dacianei și a lui Victor Ponta, studentă la o facultate din Dubai, a vrut să vină acasă, la bordul unei curse din Oman spre București. Ea trebuia să călătorească alături de alți tineri, într-un autocar, cu statutul de „copii fără însoțitor”, până la Muscat, de unde o aeronavă îi aducea în România. […]
Românii sunt „absolut protejați” în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat, joi, la Varșovia, președintele Nicușor Dan. Cetățenii români sunt „absolut protejați” față de amenințările balistice „Nu există niciun fel de îngrijorare în acest moment”, a transmis președintele, adăugând că, în contextul de escaladare, s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane din […]
Marina Statelor Unite a folosit un sistem laser în acest război. Care sunt diferențele de costuri pentru a intercepta rachetele
CENTCOM a publicat imagini cu sistemul HELIOS montat pe un distrugător care opera în largul coastelor Iranului. New York Post, citând surse familiarizate cu operațiunea, a raportat că HELIOS a fost folosit împotriva dronelor iraniene în timpul operațiunii Epic Fury. La începutul lunii februarie 2026, cu câteva săptămâni înainte de începerea războiului, HELIOS a distrus […]
Două drone au trecut dincolo de frontiera cu Azerbaidjanul, dintre care una a lovit aeroportul militar-civil din exclava Nahicevan, făcând doi răniți, în ceea ce pare a fi primul atac iranian asupra vecinului sau din nord de la începutul conflictului, în timp ce războiul declanșat de loviturile israeliano-americane asupra Iranului continuă să se extindă în […]
Analiză: Prețul motorinei la pompă în România este peste nivelul prețului corect de piață
Prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață cu aproximativ 10 bani pe litru, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză publicată joi. „România este al doilea producător de țiței din Europa, are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri petroliere din Europa Centrală și de Est, având […]
SUA și Canada ridică avioane militare pentru interceptarea avioanelor de luptă rusești
SUA și Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă rusești în apropierea Alaskăi și a Canadei, a anunțat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD), potrivit Agerpres. Două TU-142 – avioane de patrulare maritimă și război antisubmarin – au fost detectate și escortate până când au părăsit zona […]
„O mare bucurie pentru mine: în sfârșit s-a depus în Parlament o moțiune simplă și pe numele meu. După Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și chiar Ilie Bolojan, mi-a venit și mie rândul. Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în […]
Potrivit unor surse citate de CNN , Agenția Centrală de Informații (CIA) ar fi implicată într-un plan de înarmare a forțelor kurde iraniene, cu scopul de a stimula o revoltă împotriva regimului de la Teheran. Aceleași surse susțin că administrația Trump a purtat discuții directe atât cu grupuri de opoziție iraniene, cât și cu lideri kurzi din […]
PSD acuză: Prin atitudinea inflexibilă și sfidătoare, devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare
După încă o ședință fără rezultat a coaliției de guvernare, PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a provocat „un nou blocaj” în cadrul negocierilor pentru buget. PSD urmează să decidă care vor fi acțiunile sale politice viitoare. Social democrații afirmă într-un comunicat că premierul a introdus „deliberat” o serie de prevederi ce contravin solicitărilor […]
O rachetă lansată din Iran spre spațiul aerian turc a fost interceptată și neutralizată de unitățile NATO de apărare aeriană și antirachetă din estul Mediteranei, a anunțat Ministerul Apărării Naționale din Turcia. Ministerul a declarat pe platforma de socializare turcă NSosyal că proiectilul, detectat după ce a trecut prin Irak și Siria, a fost atacat […]
După cinci zile de la începerea conflictului din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe informează că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară și, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre București. Astfel, potrivit MAE, două zboruri operate de FlyDubai sunt programate miercuri, 4 martie, ora 18:35 și pe 5 martie, la […]
UPDATE Ceremonia de comemorare a regretatului lider suprem al Iranului la Teheran, programată inițial să înceapă astăzi, a fost amânată, potrivit agenției de știri iraniene Tasnim. Oficialii din Iran au confirmat că ceremonia nu va avea loc conform planului, invocând „considerații serioase de securitate” și „circumstanțe neprevăzute”. Nu au fost furnizate alte detalii și nic […]
Bogdan Ivan admite că benzina ar putea ajunge 10 le/l în România. Un petrolier rus, bombardat în Mediterana. China a făcut stocuri de petrol în 2025, Europa vulnerabilă
În timp ce lumea are ochii ațintiți asupra Strâmtorii Hormuz, cineva distruge sistematic flota energetică a Rusiei în Marea Mediterană. Și nimeni nu face legătura între cele două războaie care se desfășoară în același ocean, arată analistul Shanaka Anslem Perera. Marți, 3 martie, la aproximativ ora 4:00 dimineața, ora locală, petrolierul rus Arctic Metagaz a […]
Consulatul SUA din Dubai, vizat de o dronă iraniană. Un incendiu a izbucnit în apropiere
Consulatul SUA din Dubai a fost lovit cu o dronă iraniană. Din imagini se pot vedea flăcări uriașe și o coloană de fum. Autoritățile din Dubai au confirmat că incendiul provocat de un incident legat de o dronă în apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de urgență au intervenit imediat. Nu au fost raportate […]
Trupul Ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem ucis al Iranului, va fi expus începând de astăzi, marcând începerea procesului funerar. Hojjatoleslam Mahmoudi, șeful Consiliului de Propagare Islamică din Iran, a declarat că ceremonia de rămas bun va începe miercuri la ora 22:00 (18:30 GMT) la Sala de Rugăciune Imam Khomeini din Teheran și va continua timp […]
Cîțu: Nu mai vorbim despre strategie economică, ci despre improvizații menite să țină coaliția în viață
În opinia fostului premier Florin Cîțu, cel mai mare pericol pentru România este „obsesia guvernului de a accepta orice compromis doar pentru a rămâne la putere”, subliniind că stabilitatea nu înseamnă stabilitate, ci haos economic. Într-o postare pe pagina sa de Facebook că, din 2022, economia s-a atrofiat, investițiile au fost descurajate, „improvizații” economice menite […]
Coaliția de guvernare s-a reunit în ședință pentru o nouă rundă de discuții privind finalizarea proiectului Legii bugetului de stat. Luni, într-o primă ședință a săptămânii, coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată de […]
Consulatul SUA din Dubai a fost lovit cu o dronă iraniană. Din imagini se pot vedea flăcări uriașe și o coloană de fum. Autoritățile din Dubai au confirmat că incendiul provocat de un incident legat de o dronă în apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de urgență au intervenit imediat. Nu au fost raportate […]
Scrisoare deschisă adresată Ursulei von der Leyen pe tema dezinformării privind riscurile produselor fără fum
Un grup de 23 de experți europeni în știința și reglementarea tutunului și nicotinei a transmis la finalul lunii februarie o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care acuză existența unor declarații oficiale „false și înșelătoare” referitoare la riscurile produselor fără fum. Scrisoarea, publicată pe site-ul lui Clive Bates, expert britanic […]
Conducerea Rosatom anunță că a pierdut orice legătură cu oficialii industriei nucleare iraniene. Aeroportul din Teheran este în flăcări. Iranienii fac conferințe de presă în școli, expunând copiii
Mai multe imagini provenite din Iran arată personalul Gărzilor Revoluționare care ține ședințe în școlile iraniene, utilizate ca scuturi împotriva bombardamentelor efectuate de armatele americane și israeliene. Însuși purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a susținut marți,3 martie, o conferință de presă televizată dintr-o sală de clasă din Teheran care, potrivit mass-media […]
După ce USR l-a categorisit „mitoman” pe Victor Ponta, după ce s-a strigat pe toate canalele că informația potrivit căreia Radu Miruță ar fi fost membru PSD este un fake news, iată că publicația Gândul vine să contrazică poziția oficială a USR, publicând în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării la PSD. În documentul intrat în posesia […]
SUA au oficial, de azi, un nou ambasador la București. El s-a angajat în fața Congresului să promoveze agenda „America înainte de toate!" a președintelui Trump
Noul ambasador al Statele Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, a prezentat marți scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. După ceremonia oficială, ambasadorul, alături de soția sa și oficiali ai misiunii diplomatice a SUA la București, a avut o discuție cu președintele. La […]
China presează Iranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz. Doar că e o problemă: Nu Iranul a închis-o!
China cumpără 80% din petrolul transportat din Iran. Beijingul are un acord de cooperare în valoare de 400 de miliarde de dolari, pe o perioadă de 25 de ani, cu Teheranul. China este salvarea economică a Iranului. Dacă există vreo țară pe pământ care are influență asupra Iranului, aceea este China. Iar China folosește acum […]
Raport privind libertatea presei în Europa: jurnaliștii sunt spionați prin programe digitale
Libertatea presei a continuat să se confrunte cu o presiune constantă în Europa în 2025, din cauza amenințărilor juridice, a atacurilor fizice și a intimidărilor, a tentativelor de preluare a controlului asupra mass-media și a represiunii transnaționale, conform raportului anual al organizațiilor partenere ale Platformei Consiliului Europei de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței […]
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, anunță Administrația Prezidențială. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Numirea vine la mai bine de două luni de când Daniel David, […]
Agenția Internațională pentru Energie Atomică confirmă „unele daune" aduse uzinei nucleare de la Natanz
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că poate confirma, pe baza celor mai recente imagini din satelit disponibile, „unele daune recente aduse clădirilor de intrare” ale Uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului Natanz (FEP) din Iran. „Nu se așteaptă nicio consecință radiologică și niciun impact suplimentar nu a fost detectat chiar la FEP, care […]
Europenii, care abia reușesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump, s-ar putea să descopere în curând că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico. Pe măsură ce operațiunea în desfășurare a lui Trump împotriva Iranului devine prioritară pentru planificatorii de la Pentagon și […]
Un general iranian amenință: Vom ataca oleoducte și nu vom lăsa nicio picătură de petrol să părăsească regiunea
Un general al Corpului Gardienilor Revoluției din Iran a amenințat luni cu „incendierea oricărei nave care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz” – ruta strategică pentru comerțul global cu petrol – și cu blocarea tuturor exporturilor de petrol din Golf, informează Agerpres. „Vom ataca oleoducte și nu vom lăsa nicio picătură de petrol să părăsească […]
În contextul operațiunii „Epic Fury” lansată de SUA și Israel împotriva Iranului – care a inclus lovituri masive asupra instalațiilor nucleare (Natanz, Fordow), comandamentelor Gărzii Revoluționare și eliminarea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, Teheranul a răspuns cu zeci/sute de rachete balistice și drone Shahed. Surprinzător, țintele principale nu au fost doar Israelul sau navele americane […]
Procurorul Bogdan Pîrlog de la Parchetul Militar București are calitatea de suspect într-un dosar de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată, instrumentat de Parchetul Curții de Apel București, potrivit Lumea Justiției. Bogdan Pîrlog, înscris în cursa pentru postul de Procuror General, este urmărit penal penal pentru abuz în serviciu, fals […]
Ministrul Justiției anunță propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și a Parchetului General
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, că i-a propus pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general, pe Viorel Cerbu – șef al Direcției Naționale Anticorupție și pe Codrin Miron – șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Propunerile vor fi comunicate CSM pentru avizul consultativ urmând că […]
Primăria Sectorului 1 a actualizat aplicația parcari.primariasector1.ro, prin care înscrierea pentru parcările de reședință se face online, printr-o secțiune pe această temă. Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis luni, funcția de înscriere pentru obținerea unui loc de parcare devine activă prin secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”. Întregul proces se desfășoară digital și […]
