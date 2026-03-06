Imagini inedite din culisele emisiunii Insula Iubirii! Radu Vâlcan, fotografii de colecție

10:30

Au trecut deja peste două luni de la momentul în care weekend-urile sunt despre Survivor! Povestea celor care au avut curajul să uite de confort și să trăiască fiecare zi la cote înalte i-a captivat pe cei de acasă și le-a oferit imaginea unei realități dure, pline de lipsuri și de lupte pentru a obține cele necesare. Faimoșii și Războinicii sunt gata de o nouă etapă, în cea de-a noua săptămână în competiție, diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!