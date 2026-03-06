De necrezut! Un bărbat a fost surprins în trafic, ținând în mână mai mulți șerpi / VIDEO
SpyNews, 6 martie 2026 14:50
Un moment neobișnuit a fost surprins recent în trafic!Un bărbat a atras atenția celorlalți șoferi într-un mod cu totul și cu totul neașteptat. Clipul video în care a apărut a făcut furori pe Internet, devenind rapid viral. Iată mai multe detalii!
Acum 10 minute
15:10
Daciana Sârbu a făcut primele declarații emoționante după ce fiica ei s-a întors în România. Femeia de afaceri a trecut prin momente extrem de dificile după ce, inițial, Irina a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman și rămăsese blocată în zona de conflict.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Trucul secret pentru ca mucenicii să iasă pufoși. Cum faci sfințișori moldovenești ca la carte # SpyNews
Mucenicii moldovenești, cunoscuți și sub numele de sfințișori, sunt printre cele mai iubite preparate tradiționale pregătite în fiecare an de 9 martie, de sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Pentru ca ei să iasă cu adevărat pufoși și bine crescuți, există un mic secret pe care gospodinele cu experiență îl respectă de fiecare dată.
Acum 2 ore
14:20
Un nou trend apărut pe rețelele sociale, numit „school wars”, a stârnit îngrijorare. Autoritățile, poliția și conducerea școlilor au intervenit pentru a calma temerile părinților, după ce pe internet au început să circule postări care încurajează elevii să participe la confruntări între școli. Iată mai multe informații!
13:50
Cristi Tănase, primele declarații după ce a divorțat oficial de soție. Ce spune "Dodel" despre pensia alimentară pe care o achită # SpyNews
După doi ani de procese și scântei, Cristi Tănase a divorțat oficial de soție. Celebrul Dodel a făcut primele declarații după pronunțarea divorțului.
13:50
Începând de luni, 9 martie, la Super Neatza, Răzvan şi Dani pornesc în căutarea celei mai sexy mămici, în cadrul celei de-a 10-a ediții a concursului cu acelaşi nume # SpyNews
În această primăvară, Răzvan și Dani, alături de echipa Super Neatza, dau startul celei de-a 10-a ediții a concursului „Cea mai sexy mămică”, competiția care celebrează frumusețea, energia și farmecul mamelor din România. Acesta va debuta luni, 9 martie, începând cu ora 08.00, la Antena 1.
13:40
Alina Mădălina a ieșit din spitalul unde era internată, în Germania. Care ar fi fost primul mesaj al tiktokeriței # SpyNews
Alina Mădălina ar fi fost externată din spitalul de Psihiatrie, unde s-ar fi aflat zilele trecute. Tatăl tiktokeriței ar fi mers și ar fi semnat pentru ea. Alina Mădălina ar fi transmis și un mesaj, după întreaga situație.
13:30
Fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta ar fi ajuns în țară! Irina a fost blocată în Orientul Mijlociu. Mama minorei a trecut printr-o situație cumplită, după ce copilul ei a fost dat jos din autocarul care urma să plece din Dubai spre Oman. Iată mai multe detalii!
Acum 4 ore
13:10
Laura Cosoi, mărturisiri dureroase despre cea mai grea perioadă din viața ei. Și-a pierdut ambii părinți la distanță de trei ani # SpyNews
Laura Cosoi a făcut mărturisiri emoționante! Vedeta a trecut prin clipe de coșmar, atunci când și-a pierdut părinții. Persoanele care i-au dat viață au decedat la trei ani distanță una de cealaltă, lucru care a marcat-o profund pe frumoasa prezentatoare TV. Iată ce a povestit!
13:10
De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel aniversează 10 ani de emoție, iubire şi poveşti captivante # SpyNews
De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel marchează 10 ani de la lansarea pe piața televiziunilor din România – un deceniu în care a devenit una dintre cele mai importante destinații media dedicate publicului feminin și un reper al poveștilor despre emoție, iubire, curaj și transformare.
13:10
Cei 40 de Mucenici din Sevastia sunt prăznuiți pe 9 martie. Este sărbătoarea care amintește de cei 40 de soldați creștini din armata romană. Ziua marchează și începutul anului agricol. Două dintre cele mai răspândite tradiții sunt împărțirea mucenicilor în formă de 8 și tradiția celor 44 de pahare.
13:00
Cine este femeia cu care Doru Todoruț a fost surprins de paparazzi. Declarații exclusive pentru Știrile Antena Stars # SpyNews
De curând, Doru Todoruț a fost surprins de paparazzi alături de o femeie misterioasă. Artistul a vorbit, în exclusivitate la Știrile Antena Stars, despre femeia alături de care a fost fotografiat. Cine e.
12:40
Vești bune pentru anumite zodii! Nativii care au fost singuri până acum vor avea șansa să își găsească sufletul pereche și să trăiască momente romantice surprinzătoare. Urmează o perioadă plină de iubire și conexiuni emoționale profunde.
12:30
Drama care a lovit anul trecut familia din Iași, unde o fetiță a stat în casă cu mama moartă. Cum vor oamenii să îi ajute # SpyNews
Familia mamei din Iași, găsită moartă lângă fiica ei, se pregătește de înmormântare. Cei care au cunoscut nu își pot reveni din șoc. Familia Adelinei a fost lovită anul trecut de o altă dramă. Oamenii s-au mobilizat pentru a-i ajuta financiar pe soțul și fiica lor, în vârstă de șapte ani.
12:20
Cu ce gânduri au mers Ariana și Mitzuu la Power Couple. Foștii concurenți au vorbit pe șleau despre experiența din Malta # SpyNews
Ariana și Mitzuu au vorbit pe șleau despre experiența Power Couple. Cei doi tineri au participat în sezonul 3 al show-ului, iar acum, după ce deja s-a aflat marele câștigător, au povestit cu ce gânduri au plecat în Malta. Iată mai multe detalii!
12:10
Ruxandra Luca a postat un nou mesaj pe rețelele de socializare și și-a surprins fanii cu un anunț de ultim moment. Ce a transmis frumoasa prezentatoare.
12:00
Cumperi online des, dar ai momente în care te întrebi: Oare tranzacția asta e chiar sigură? Sau, dimpotrivă, te enervează când un checkout aparent simplu devine un mic maraton de pași, parole și confirmări. Adevărul e că, atunci când plătești online, vrei trei lucruri în același timp: securitate, viteză și confort. AXI Card își construiește experiența fix pe triada asta, cu instrumente concrete în aplicație și în contul tău online.
11:50
Imagini inedite din culisele emisiunii Insula Iubirii! Radu Vâlcan, fotografii de colecție # SpyNews
Imagini de colecție din culisele filmărilor emisiunii Insula Iubirii! Radu Vâlcan, gazda show-ului, a dat din casă. Prezentatorul TV a postat cadre inedite, chiar de pe insula tentației. Iată cum arată locul în care are loc show-ul fenomen al verii!
11:40
Melek nu mai scapă de probleme! Necazurile se țin lanț de ea, iar tiktokerița a dezvăluit ce i s-a întâmplat. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a avut probleme cu legea și a vorbit pe larg despre acest subiect. Iată despre ce este vorba!
11:40
Crimă în Brașov, descoperită după 2 luni. Un bărbat și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu # SpyNews
Crimă șocantă în Brașov, descoperită după două luni. Un bărbat și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Vecinii nu au bănuit nimic și au crezut că victima era în Germania. Bărbatul și-ar fi ucis fratele cu o bară metalică.
Acum 6 ore
11:10
E alertă în județul Covasna după ce localnicii l-ar fi văzut pe Emil Gânj intrând într-o pădure de lângă râul Olt. Criminalul din Olt e de negăsit de câteva luni bune.
11:00
Cu ce probleme s-a confruntat fiica cea mare a lui Liviu Vârciu. Carmina și-a schimbat stilul de viață # SpyNews
Carmina Vârciu și-a propus să scape de câteva kilograme, dar dincolo de asta, și-a schimbat stilul de viață. Tânăra a povestit că acum este mult mai atentă la ce mănâncă decât în trecut, după ce s-a confruntat cu probleme destul de serioase.
10:50
Imagini de la mormântul Ancăi Molnar, la aproape doi ani de când a murit. Cum arată locul de veci al make-up artistei # SpyNews
La aproape doi ani de când Anca Molnar s-a stins din viață, locui ei de veci este îngrijit cu grijă de soțul său, Claudiu Molnar. Imaginile de la mormântul make-up artistei arată un spațiu curat și îngrijit cu mare atenție, semn că cei care au iubit-o nu au uitat-o.
10:40
Gabriela Cristea, incident neplăcut în trafic! Prezentatoarea TV va acționa pe cale legală # SpyNews
Gabriela Cristea a avut parte de un incident extrem de neplăcut în trafic. Pe când ducea fetițele la școală, vedeta a întâmpinat mai multe probleme din cauza unui șofer grăbit. Bruneta a afirmat că va acționa pe cale legală, deoarece simte că viața ei și a copiilor săi a fost pusă în pericol. Iată ce a povestit aceasta!
10:30
Emoții puternice, o miză importantă la jocul pentru recompensă și tensiuni care continuă să apară! Totul, diseară, într-o nouă ediție Survivor, la Antena 1 # SpyNews
Au trecut deja peste două luni de la momentul în care weekend-urile sunt despre Survivor! Povestea celor care au avut curajul să uite de confort și să trăiască fiecare zi la cote înalte i-a captivat pe cei de acasă și le-a oferit imaginea unei realități dure, pline de lipsuri și de lupte pentru a obține cele necesare. Faimoșii și Războinicii sunt gata de o nouă etapă, în cea de-a noua săptămână în competiție, diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
10:20
Teodora Stoica, semnal de alarmă, după ce a fost ținta unei înșelătorii. Ce i s-a întâmplat # SpyNews
Teodora Stoica a tras un semnal de alarmă, după ce a fost ținta unei înșelătorii. Fiica lui Meme Stoica a fost sunată de un bărbat necunoscut pentru a i se spune că i-a fost aprobat un împrumut, deși nu îl solicitase. Tânăra a crezut, pentru scurt timp, că totul este real.
10:10
Tiktokerii au pus tunurile pe fostul partener al Alinei Mădălina! O influenceriță susține că știe exact unde se află fetița tinerei # SpyNews
Tiktokerii au făcut front comun! Influencerii de pe rețelele de socializare sunt din ce în ce mai implicați în cazul Alinei Mădălina, tânăra care se află la un spital de psihiatrie din Germania. Diana Păun, o persoană cunoscută în mediul online, a oferit declarații inedite despre toată această poveste. Iată ce a spus!
10:00
Tragedie în Argeș! Un consilier local din partea Partidul Social Democrat a fost găsit fără viață în propria locuință. Bărbatul avea doar 46 de ani, iar primele informații arată că acesta s-ar fi împușcat cu o armă pe care o deținea în mod legal.
09:40
Cine este persoana care o răsfață pe Alina Marymar. Iubita lui Tzancă Uraganu este tratată regește # SpyNews
Alina Marymar duce viață de lux! Iubita lui Tzancă Uraganu este răsfățată din toate părțile, însă există o persoană care o pune pe un piedestal. Nu, nu este vorba despre manelist. Iată cine o tratează pe brunetă ca pe o prințesă!
09:40
Previziunile îngrijorătoare ale Babei Vanga cu privire la cel de-al Treilea Război Mondial. Ce s-ar mai putea întâmpla în 2026 # SpyNews
Baba Vanga ar fi prezis un conflict militar care ar putea duce la un război, în 2026. Predicțiile clarvăzătoarei includ și un nou lider al Rusiei, dar și dezastre naturale care ar putea lovi mai multe zone.
09:40
Trei persoane au fost rănite după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei case dintr-un cartier din nordul orașului Phoenix, avariind două locuințe.
Acum 8 ore
09:10
Bianca Drăgușanu își sărbătorește ziua de naștere. Cum a fost surprinsă la miezul nopții de oamenii dragi # SpyNews
Bianca Drăgușanu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cei dragi au pus la cale o surpriză pentru ea. De departe, momentul care a emoționat-o cel mai mult a venit din partea fiicei sale, Sofia, în vârstă de nouă ani.
09:10
Primele declarații ale lui Britney Spears după ce a fost arestată. Artista a condus sub influența alcoolului # SpyNews
Britney Spears a făcut primele declarații după ce a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, artista ar fi fost oprită în trafic de poliție, iar testele efectuate la fața locului au confirmat că aceasta consumase alcool înainte de a se urca la volan.
09:00
De ce a renunțat Răzvan Kovacs la Ema Oprișan. Mesajul sugestiv al fostului concurent de la Insula Iubirii # SpyNews
Răzvan Kovacs a dat cărțile pe față! Fostul concurent de la Insula Iubirii a postat un mesaj sugestiv despre despărțirea de Ema Oprișan, mama fetiței lui. Dj-ul a pus punctul pe „i” și a ales să nu mai ascundă nimic. Iată despre ce este vorba!
08:40
Iubita fostului soț al Alinei Mădălina vrea să depună plângere împotriva ei. Cum a reacționat, după ce a fost numită „amantă” # SpyNews
Iubita fostului soț al Alinei Mădălina a răbufnit, după ce a fost numită „amantă”. Bruneta s-a arătat extrem de deranjată de acest lucru, dar și de acuzațiile pe care tiktokerița l-a făcut, de-a lungul timpului, la adresa ei.
08:30
Ramona Olaru este în al nouălea cer! Asistenta de la Neatza este cea mai fericită femeie, iar acest lucru se vede și se simte chiar și dincolo de ecran. Vedeta a apărut în noi ipostaze romantice cu cel care o-a cucerit inima. Iată despre ce este vorba!
Acum 24 ore
00:20
Bucurie mare pentru o influenceriță celebră! A aflat recent sexul bebelușului ei și a împărtășit această veste cu fanii de pe rețelele de socializare. Modul în care a aflat că va avea un băiețel întrece orice imaginație.
5 martie 2026
23:50
Dani Oțil are o relație extrem de specială cu fiul său și face tot ce poate pentru a petrece din ce în ce mai mult timp alături de el. Recent, Gabriela Prisăcariu i-a surprins pe cei doi într-o ipostază rară.
23:50
A fost atac cu drone în Cipru! Maria Andria a descris calvarul: "Noi nu primim alerte pe mobil" # SpyNews
Maria Andria a oferit un interviu telefonic pentru Spynews TV, în care a descris clipele de coșmar prin care au trecut cetățenii din Cipru. Mai mult, artista a relatat că acolo nu se primesc alerte pe telefoanele mobile.
23:10
Iustina Loghin de la Insula Iubirii ar fi trebuit să afle mâine sexul bebelușului! Din păcate, încă se află în Dubai # SpyNews
Iustina Loghin ar fi trebuit să se bucure de momente unice, mâine, când era programată la control pentru a afla sexul bebelușului pe care îl poartă în pântec. Din păcate, fosta concurentă de la Insula Iubirii nu va putea ajunge, întrucât este în Dubai, la momentul actual.
23:10
Un bărbat a fost găsit împușcat în cap în casă, în Argeș. Avea hainele de înmormântare pregătite # SpyNews
Descoperire macabră în Argeș! Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit împușcat în cap, joi seară, în propria casă. Acesta avea pregătite hainele de înmormântare și a lăsat în urmă un bilet de adio, în care și-a explicat gestul.
22:50
Ce i-a zis Irina Dacianei Sârbu, după ce a fost dată jos din autocar. Declarații în lacrimi # SpyNews
Daciana Sârbu a făcut declarații în lacrimi despre clipele dificile prin care trece fiica ei în Dubai. Irina a fost dată jos din autocarul care trebuia să o ducă în Oman, alături de ceilalți copii, care au fost lăsați să plece din zona de conflict.
22:40
Clipe de coșmar pentru Roxana Condurache de la Survivor, în Dubai! Când a decis că vrea să plece acasă și cât a plătit pentru bilet # SpyNews
Roxana Condurache s-a declarat îngrijorată pentru prietenii ei care au rămas în Dubai și care încearcă să-și trimită copiii acasă. Fosta concurentă de la Survivor a primit o veste care i-a umplut paharul și a făcut-o direct să revină în România!
22:10
Radu Vâlcan, mesaj de dragoste pentru Adela Popescu, direct de la filmările pentru Insula Iubirii # SpyNews
Radu Vâlcan se află în Thailanda, dar gândul îi zboară tot la Adela Popescu! Prezentatorul de la Insula Iubirii i-a transmis un mesaj romantic soției sale, chiar dacă are un program încărcat. Iată ce i-a transmis actriței!
22:10
De ce era Irina, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta în Emirate! Dezvăluiri de culise # SpyNews
Daciana Sârbu și Victor Ponta trec printr-o situație dificilă, după ce fiica lor a fost dată jos din autocarul care urma să plece din Dubai spre Oman, pentru a aduce copii acasă. După cum se știe deja, aeroporturile din Dubai au fost închise din cauza contextului tensionat generat de războiul din Orientul Mijlociu.
22:10
Imagini de senzație cu Alexandru Ion și soția lui, Evelyne, în vacanță! Cât de bine se potrivesc # SpyNews
Alexandru Ion și soția lui, Evelyne, petrec momente de neuitat într-o destinație superbă, cu multă istorie în spate. Îndrăgostiții se bucură de zilele însorite în vacanță și au sărbătorit împreună cinci ani de relație!
22:10
La un an și jumătate de la arestarea sa, „Cea mai fidelă fată” a mai primit un mandat, până luna viitoare, când ar putea scăpa de măsura preventivă.
22:10
Lovitură de teatru în dosarul DIICOT al milionarei Vanessa Youness: afacerista, care are o relație cu fostul șef al serviciului de informații al Ministerului Afacerilor Interne, a cerut strămutarea dosarului traficului de droguri, cu doar câteva luni înainte de prescripția faptelor!
22:10
Panică printre vedete după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu! Ce decizie a luat Amna și de ce are legătură cu fiul artistei. Mai mult, am aflat și cum se simte cântăreața după episodul în care i s-a făcut rău. Declarații exclusive!
22:10
Nu a fost la înmormântarea mamei, dar îi vrea averea! Gabriela Cristoiu, căci despre ea este vorba, a primit o veste cumplită în urmă cu câteva zile: mama acesteia a decedat. Mondena a început demersurile!
