Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, în contextul în care România are cea mai mare rată de tineri NEET din UE

01:20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a avertizat pe premierul ungar Viktor Orbán că ar putea trimite militari ucraineni să discute cu acesta dacă Ungaria continuă să blocheze ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucraina de către Uniunea Europeană, declarație care a provocat reacții dure la Budapesta, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres. Vorbind la […]