Antonio Costa și Ursula von der Leyen organizează o videoconferință cu liderii din Golf despre situația din Orientul Mijlociu
CaleaEuropeana, 9 martie 2026 12:20
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor organiza o videoconferință cu liderii din Orientul Mijlociu pentru a discuta situația actuală, informează Deutsche Welle. „Acest schimb de opinii va oferi ocazia de a asculta evaluările liderilor cu privire la situație și de a discuta despre sprijinul suplimentar acordat de […] The post Antonio Costa și Ursula von der Leyen organizează o videoconferință cu liderii din Golf despre situația din Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum o oră
12:20
Antonio Costa și Ursula von der Leyen organizează o videoconferință cu liderii din Golf despre situația din Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor organiza o videoconferință cu liderii din Orientul Mijlociu pentru a discuta situația actuală, informează Deutsche Welle. „Acest schimb de opinii va oferi ocazia de a asculta evaluările liderilor cu privire la situație și de a discuta despre sprijinul suplimentar acordat de […] The post Antonio Costa și Ursula von der Leyen organizează o videoconferință cu liderii din Golf despre situația din Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Beijingul și-a exprimat luni opoziția față de orice ingerință externă vizând noul Lider Suprem iranian, Mojtaba Khamenei, după ce Adunarea Experților din Iran l-a desemnat duminică pe fiul fostului lider ucis drept cel de-al treilea conducător suprem al Republicii Islamice, informează AFP, preluat de Agerpres. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, […] The post China respinge orice acțiune străină împotriva noului Lider Suprem al Iranului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
10:50
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că decizia de a pune capăt conflictului militar americano-israelian împotriva Iranului va fi luată în comun cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează Reuters, preluat de Agerpres. „Cred că este reciproc… într-o oarecare măsură. Am vorbit. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în […] The post Trump va decide împreună cu Netanyahu încheierea războiului din Iran appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Emmanuel Macron i-a cerut președintelui iranian să pună capăt loviturilor împotriva țărilor din regiune și să ridice blocada asupra Strâmtorii Ormuz # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a discutat duminică cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, cerându-i acestuia să pună capăt loviturilor asupra altor țări din regiune și să pună capăt blocării Strâmtorii Ormuz. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Macron a reiterat de asemenea, poziția Franței potrivit căreia este necesară o soluție diplomatică pentru a pune […] The post Emmanuel Macron i-a cerut președintelui iranian să pună capăt loviturilor împotriva țărilor din regiune și să ridice blocada asupra Strâmtorii Ormuz appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
2026 – un “an de referință pentru relațiile China-SUA”. Șeful diplomației de la Beijing sugerează un summit de succes Xi-Trump # CaleaEuropeana
Ministrul chinez de externe Wang Yi a semnalat duminică ambiția Beijingului pentru un summit reușit între președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în pofida atacurilor în curs ale SUA și Israelului asupra aliatului Chinei, Iranul. Wang a lăudat „interacțiunile bune” dintre Trump și Xi, despre care a spus că au creat o „garanție […] The post 2026 – un “an de referință pentru relațiile China-SUA”. Șeful diplomației de la Beijing sugerează un summit de succes Xi-Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, ales lider suprem al Iranului. El se află pe lista de sancțiuni a SUA # CaleaEuropeana
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, drept lider suprem — o decizie care sugerează o încercare de a asigura stabilitatea în timp ce Republica Islamică se confruntă cu cea mai gravă amenințare la adresa supraviețuirii sale din aproape 50 de ani, relatează Politico. Mass-media de stat iraniană a anunțat duminică […] The post Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, ales lider suprem al Iranului. El se află pe lista de sancțiuni a SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
A rămas faimoasă declarația agresivă a președintelui American Donald Trump către Zelenski, într-o reuniune neplăcută și rușinoasă, ar spune unii, din Biroul Oval, când i s-a spus președintelui ucrainean să cedeze, să dea teritoriu contra securitate pentru că nu are cărți de jucat. De atunci a mai trecut un an, Ucraina a câștigat în 2026 […] The post Iulian Chifu: Războiul din Iran – Ucraina are din nou cărți de jucat! appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
România, prima țară care activează mecanismul european RescEU pentru două zboruri de evacuare a românilor aflați în Orientul Mijlociu # CaleaEuropeana
România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din MAI, a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, țara noastră fiind primul stat membru care activează mecanismul european RescEU de la crearea acestuia în 2019, transmite luni Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Două zboruri de evacuare a cetățenilor români pe ruta Muscat (Oman)-București au aterizat la București la […] The post România, prima țară care activează mecanismul european RescEU pentru două zboruri de evacuare a românilor aflați în Orientul Mijlociu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
22:00
Emmanuel Macron va efectua luni o vizită în Cipru pentru a transmite un mesaj de solidaritate și pentru a discuta măsurile de „consolidare a securității în estul Mediteranei” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron va vizita luni Ciprul, în contextul în care țările europene își intensifică sprijinul acordat acestui stat membru al Uniunii Europene, după ce luni o bază britanică de pe insulă a fost vizată de un atac cu drone, informează Deutsche Welle. Vizita lui Macron are ca scop să demonstreze „solidaritatea” și să […] The post Emmanuel Macron va efectua luni o vizită în Cipru pentru a transmite un mesaj de solidaritate și pentru a discuta măsurile de „consolidare a securității în estul Mediteranei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Curaj, reziliență și egalitate – cele trei concepte care au definit mesajele transmise de liderii europeni cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii # CaleaEuropeana
Curaj, reziliență și egalitate – acestea au fost cele trei concepte care au rezumat poziția liderilor europeni pe 8 martie, cunoscută și sub numele de Ziua Internațională a Femeii, arată Euronews. Președinții instituțiilor europene – Ursula von der Leyen, Roberta Metsola și Antonio Costa – președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie […] The post Curaj, reziliență și egalitate – cele trei concepte care au definit mesajele transmise de liderii europeni cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Donald Trump îi transmite lui Starmer că SUA nu au nevoie de portavioane britanice în Orientul Mijlociu: „Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, i-a comunicat lui Keir Starmer că Washingtonul nu are nevoie de portavioane britanice în atacurile sale împotriva Iranului, acuzându-l pe premierul britanic că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja”, informează Politico Europe. Comentariile lui Trump de sâmbătă seara au venit în contextul în care SUA și […] The post Donald Trump îi transmite lui Starmer că SUA nu au nevoie de portavioane britanice în Orientul Mijlociu: „Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Emmanuel Macron va efectua luni o vizită în Cipru pentru a transmite un mesaj de solidaritate și pentru a discuta măsurile de „consolidare a securității în estul Mediteranei” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron va vizita luni Ciprul, în contextul în care țările europene își intensifică sprijinul acordat acestui stat membru al Uniunii Europene, după ce luni o bază britanică de pe insulă a fost vizată de un atac cu drone, informează Deutsche Welle. Vizita lui Macron are ca scop să demonstreze „solidaritatea” și să […] The post Emmanuel Macron va efectua luni o vizită în Cipru pentru a transmite un mesaj de solidaritate și pentru a discuta măsurile de „consolidare a securității în estul Mediteranei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Rolul Londrei nu este să „externalizare politica externă” a Marii Britanii, afirmă ministrul britanic de Externe pe fondul nemulțumirilor lui Trump # CaleaEuropeana
Ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a declarat pentru BBC că rolul guvernului nu este acela de a „externaliza politica externă”, într-o aluzie la nemulțumirile abundente exprimate de Donald Trump cu privire la sprijinul Londrei în eforturile SUA de a executa lovituri asupra Iranului, informează The Guardian. „Președintele SUA trebuie să decidă ce […] The post Rolul Londrei nu este să „externalizare politica externă” a Marii Britanii, afirmă ministrul britanic de Externe pe fondul nemulțumirilor lui Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Conflictul din Orientul Mijlociu: Ilie Bolojan dă asigurări că Guvernul face „tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând” # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că Guvernul face „tot ce este posibil pentru ca românii” aflați în zonele afectate de situația din Orientul Mijlociu „să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, prim-ministrul a explicat că, până în acest moment, au fost aduși în țară peste […] The post Conflictul din Orientul Mijlociu: Ilie Bolojan dă asigurări că Guvernul face „tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
11:00
Donald Trump îi transmite lui Starmer că SUA nu au nevoie de portavioane britanice în Orientul Mijlociu: „Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, i-a comunicat lui Keir Starmer că Washingtonul nu are nevoie de portavioane britanice în atacurile sale împotriva Iranului, acuzându-l pe premierul britanic că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja”, informează Politico Europe. Comentariile lui Trump de sâmbătă seara au venit în contextul în care SUA și […] The post Donald Trump îi transmite lui Starmer că SUA nu au nevoie de portavioane britanice în Orientul Mijlociu: „Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Diferența salarială între femei și bărbați este în medie de 11% în țările OCDE. O femeie care lucrează cu normă întreagă câștigă aproximativ 89 de cenți pentru fiecare euro câștigat de un bărbat # CaleaEuropeana
În 2023, diferența salarială între femei și bărbați era în medie de 11 % în țările OCDE. Aceasta înseamnă că, în medie, o femeie care lucrează cu normă întreagă câștigă aproximativ 89 de cenți pentru fiecare dolar sau euro câștigat de un bărbat care lucrează cu normă întreagă (la nivelul veniturilor medii), arată date publicate […] The post Diferența salarială între femei și bărbați este în medie de 11% în țările OCDE. O femeie care lucrează cu normă întreagă câștigă aproximativ 89 de cenți pentru fiecare euro câștigat de un bărbat appeared first on caleaeuropeana.ro.
7 martie 2026
20:50
Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli? Răspunde OCDE, care reliefează trei tipuri de mandate ce influențează gradul de implicare al acestora # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltate Economică facilitează schimbul de bune practici între experții internaționali din sectorul educației. Pornind de la întrebarea „Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli?”, OCDE a organizat vineri un webinar dedicat rolului inspectoratelor școlare în folosirea cercetării în educație pentru a îmbunătăți actul educațional și politicile din acest […] The post Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli? Răspunde OCDE, care reliefează trei tipuri de mandate ce influențează gradul de implicare al acestora appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
Cătălin Predoiu evidențiază contribuția activă a României la consolidarea spațiului Schengen: Ne îndeplinim cu succes responsabilitățile. Unele dintre practicile noastre pot deveni standard european # CaleaEuropeana
România își îndeplinește cu succes responsabilitățile în spațiul Schengen, iar unele dintre practicile noastre pot deveni standard european în perioada următoare, în materie de protecție a frontierelor și operare a codurilor Schengen, a anunțat Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru de Interne. Acesta a analizat rezultatele obținute în 2025 în domeniul ordinii și siguranței publice, gestionării […] The post Cătălin Predoiu evidențiază contribuția activă a României la consolidarea spațiului Schengen: Ne îndeplinim cu succes responsabilitățile. Unele dintre practicile noastre pot deveni standard european appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Donald Trump promite intensificarea loviturilor asupra Iranului: „Va fi lovit foarte puternic astăzi. Nu mai este tiranul, ci perdantul Orientului Mijlociu” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a promis sâmbătă că va intensifica campania de bombardamente condusă de SUA împotriva Iranului, promițând că va viza noi „grupuri și persoane” din Republica Islamică, informează Politico Europe. „Iranul nu mai este , ci mai degrabă «perdantul Orientului Mijlociu»”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social. Trump a […] The post Donald Trump promite intensificarea loviturilor asupra Iranului: „Va fi lovit foarte puternic astăzi. Nu mai este tiranul, ci perdantul Orientului Mijlociu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru stocarea energiei electrice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane RON), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Potrivit unui comunicat al executivului european, această măsură va contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere […] The post Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru stocarea energiei electrice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Islanda a stabilit data referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la UE # CaleaEuropeana
Islanda va organiza un referendum pe 29 august pentru a decide dacă va relua negocierile suspendate privind aderarea la UE, a anunțat vineri guvernul islandez, informează Politico Europe. Prim-ministrul islandez Kristrún Frostadóttir, care a anunțat data referendumului în cadrul unei conferințe de presă la Reykjavik, a declarat că votul va pune capăt „unei dezbateri care […] The post Islanda a stabilit data referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli? Răspunde OCDE, care reliefează trei tipuri de mandate ce influențează gradul de implicare al acestora # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltate Economică facilitează schimbul de bune practici între experții internaționali din sectorul educației. Pornind de la întrebarea „Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli?”, OCDE a organizat vineri un webinar dedicat rolului inspectoratelor școlare în folosirea cercetării în educație pentru a îmbunătăți actul educațional și politicile din acest […] The post Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli? Răspunde OCDE, care reliefează trei tipuri de mandate ce influențează gradul de implicare al acestora appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă „stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că ultima evaluare publicată de „Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu.” „O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenția internațională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti și subliniază că direcția de management a finanțelor publice este cea […] The post Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă „stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru stocarea energiei electrice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane RON), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Potrivit unui comunicat al executivului european, această măsură va contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere […] The post Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru stocarea energiei electrice appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, în contextul în care România are cea mai mare rată de tineri NEET din UE # CaleaEuropeana
Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, al persoanelor cu vârsta peste 50 și al femeilor. O delegație a Consiliului Investitorilor Străini (FIC) — condusă de președintele Gilles Ballot, alături de membrii comitetului director și coordonatori ai grupului de lucru pentru Capital […] The post Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, în contextul în care România are cea mai mare rată de tineri NEET din UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Ministrul Sănătății a discutat cu omologul din R. Moldova despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM” pentru a facilita accesul țării vecine la unele medicamente # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat cu omologul din Republica Moldova, Emil Ceban, despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM, care ar putea facilita accesul Republicii Moldova la unele medicamente, inclusiv terapii inovative, prin mecanisme de tip acord-cadru.” Potrivit oficialului român, „un astfel de demers ar putea contribui la accesul mai rapid al […] The post Ministrul Sănătății a discutat cu omologul din R. Moldova despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM” pentru a facilita accesul țării vecine la unele medicamente appeared first on caleaeuropeana.ro.
6 martie 2026
20:30
România a ieșit din conul de umbră în care s-a găsit aruncată nu mai departe de acum un an și jumătate. Îndoielile privind fiabilitatea țării – ca aliat statornic în NATO și partener credibil în Uniunea Europeană – își urmează procesul de disoluție. Bucureștiul se reîntoarce la politica sa de lungă durată – apartenența la […] The post Joaca de-a nucleara în România. Cum defilăm cu un subiect sensibil? appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:50
Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite # CaleaEuropeana
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa și-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condițiile politice și relațiile cu Turcia i-ar permite, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, a remarcat Christodoulides […] The post Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, declară ministrul polonez al Apărării # CaleaEuropeana
Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, a declarat vineri ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. „Industria americană se va concentra pe reaprovizionarea stocurilor utilizate în Orientul Mijlociu”, a declarat el reporterilor la Varșovia. „Ne așteptăm la unele întârzieri în livrări”, mai ales dacă conflictul se prelungește, a spus […] The post Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, declară ministrul polonez al Apărării appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite # CaleaEuropeana
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa și-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condițiile politice și relațiile cu Turcia i-ar permite, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, a remarcat Christodoulides […] The post Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Premierul Ilie Bolojan a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Potrivit comunicatului oficial, convorbirea a avut loc în spiritul relației de prietenie și cooperare dintre România și Emiratele Arabe Unite. Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate […] The post Premierul Ilie Bolojan a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Comisarul european pentru apărare cere o creștere urgentă a producției de rachete în Europa # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a început vineri în Polonia așa-numitul „turneu al rachetelor”, cu un apel urgent la creșterea masivă a producției sistemelor antiaeriene pe bătrânul continent, în contextul posibilei epuizări a arsenalelor americane, relatează EFE, citat de Agerpres. Declarațiile comisarului european la conferința de presă de la Varșovia au fost susținute de […] The post Comisarul european pentru apărare cere o creștere urgentă a producției de rachete în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
UE și Canada lansează negocierile pentru un acord privind comerțul digital: „Nicio economie modernă nu poate funcționa fără fluxuri de date sigure” # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și ministrul canadian al comerțului internațional, Maninder Sidhu, au lansat joi, la Toronto, negocierile pentru un acord privind comerțul digital între Uniunea Europeană și Canada. Potrivit comunicatului oficial, noul acord își propune să modernizeze relațiile comerciale dintre cele două părți, facilitând și securizând comerțul digital transfrontalier pentru companii și […] The post UE și Canada lansează negocierile pentru un acord privind comerțul digital: „Nicio economie modernă nu poate funcționa fără fluxuri de date sigure” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
„Antreprenoriatul feminin din România a devenit o forță și un vector de modernizare”, subliniază viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu # CaleaEuropeana
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a atras atenția că predictibilitatea este esențială pentru mediul antreprenorial, însemnând „un orizont de guvernare ce oferă mediului de afaceri stabilitate și încredere”. Acesta a participat la cea de-a VIII-a ediție a Galei Women in Economy, organizată la Ateneul Român de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. În […] The post „Antreprenoriatul feminin din România a devenit o forță și un vector de modernizare”, subliniază viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Kaja Kallas parafrazează un citat din Churchill pentru a semnala nevoia de acțiune din partea UE într-o ordine mondială dominată de „o mână de puteri militare” care urmăresc „să-și securizeze sferele de influență” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat că actuala criză din Orientul Mijlociu reprezintă un rezultat direct al erodării dreptului internațional, ordinea internațională fiind subminată, potrivit oficialului european, de acțiuni unilaterale ale marilor puteri, informează Reuters, citat de Agerpres. „Astăzi, haosul pe care îl vedem în jurul […] The post Kaja Kallas parafrazează un citat din Churchill pentru a semnala nevoia de acțiune din partea UE într-o ordine mondială dominată de „o mână de puteri militare” care urmăresc „să-și securizeze sferele de influență” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
de Iulian Chifu* Conferința de la Munchen a avut un leit motiv care s-a repetat, practic, la fiecare discurs, ca să nu mai vorbim despre documentul strategic al Conferinței: lumea se schimbă. De la doleanțele respectării dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli la revenirea la politica de putere, abordările revizioniste de diferite culori, […] The post Iulian Chifu: Modelele revizioniste și de continuitate pentru lumea de mâine appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Prima strategie a UE privind echitatea intergenrațională: Comisia Europeană propune un „contract intergenerațional” pentru consolidarea solidarității între generații # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat prima sa Strategie privind echitatea intergenerațională, pentru a dezvolta în continuare gândirea pe termen lung în elaborarea politicilor UE, acordând în același timp o importanță mai mare opiniilor și preocupărilor tinerilor. Obiectivul general al UE este de a garanta că deciziile actuale sunt luate având în vedere viitorul, asigurând un echilibru […] The post Prima strategie a UE privind echitatea intergenrațională: Comisia Europeană propune un „contract intergenerațional” pentru consolidarea solidarității între generații appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Comisia Europeană celebrează Ziua Internațională a Femeii prin prezentarea unei noi strategii privind egalitatea de gen, care integrează acest principiu în toate aspectele vieții, atât online, cât și offline # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat noua sa Strategie pentru egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030. Strategia integrează egalitatea de gen în toate aspectele vieții, online și offline, de la educație și sănătate la muncă și viața publică, și abordează amenințări moderne precum violența cibernetică și riscurile legate de inteligența artificială, care afectează în mod special femeile. […] The post Comisia Europeană celebrează Ziua Internațională a Femeii prin prezentarea unei noi strategii privind egalitatea de gen, care integrează acest principiu în toate aspectele vieții, atât online, cât și offline appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
de Iulian Chifu* Conferința de la Munchen a avut un leit motiv care s-a repetat, practic, la fiecare discurs, ca să nu mai vorbim despre documentul strategic al Conferinței: lumea se schimbă. De la doleanțele respectării dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli la revenirea la politica de putere, abordările revizioniste de diferite culori, […] The post Iulian Chifu: Modelele revizioniste și de continuitate pentru lumea de mâine appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
SUA s-ar “opune ferm” armelor nucleare europene: Este un scenariu ipotetic pe care îl descurajăm. Contribuția nucleară europeană ar putea fi integrată mai mult în planificarea NATO # CaleaEuropeana
Statele Unite s-ar opune dezvoltării de arme nucleare de către țări precum Polonia, Germania sau statele scandinave, a declarat miercuri adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, calificând scenariul drept ipotetic, dar precizând că Washingtonul ar încerca să le descurajeze. Vorbind în cadrul unui eveniment organizat de Council on Foreign Relations, Colby a fost întrebat despre discuțiile […] The post SUA s-ar “opune ferm” armelor nucleare europene: Este un scenariu ipotetic pe care îl descurajăm. Contribuția nucleară europeană ar putea fi integrată mai mult în planificarea NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:20
Nicușor Dan: România este protejată de umbrela nucleară a NATO, fără arme nucleare pe teritoriul său # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi că România este deja protejată de umbrela nucleară a NATO, asigurată de Statele Unite, și a subliniat că acest lucru nu presupune prezența unor arme nucleare pe teritoriul românesc, în contextul dezbaterilor din spațiul public privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare cu Franța. Declarațiile au fost […] The post Nicușor Dan: România este protejată de umbrela nucleară a NATO, fără arme nucleare pe teritoriul său appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Nicușor Dan: O parte din țările nordice ar putea deveni membre ale formatului “București 9”. Discuțiile sunt în curs # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan a declarat joi că extinderea Formatului București 9 este în discuție, în perspectiva summitului pe care România îl va găzdui la București în luna mai, precizând că statele nordice ar putea deveni membre ale acestui mecanism de cooperare regională. Șeful statului a făcut aceste declarații în timpul vizitei sale […] The post Nicușor Dan: O parte din țările nordice ar putea deveni membre ale formatului “București 9”. Discuțiile sunt în curs appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Finlanda, aliatul NATO cu cea mai lungă graniță cu Rusia, va ridica interdicția privind găzduirea de arme nucleare # CaleaEuropeana
Finlanda intenționează să ridice interdicția de lungă durată privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său, a anunțat guvernul joi, aliniindu-se vecinilor nordici într-o mișcare care ar putea deschide calea pentru desfășurarea de bombe atomice pe teritoriul finlandez în timp de război, relatează Reuters. Legea privind energia nucleară a Finlandei, adoptată în 1987, interzice importul, fabricarea, […] The post Finlanda, aliatul NATO cu cea mai lungă graniță cu Rusia, va ridica interdicția privind găzduirea de arme nucleare appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:20
Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a avertizat pe premierul ungar Viktor Orbán că ar putea trimite militari ucraineni să discute cu acesta dacă Ungaria continuă să blocheze ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucraina de către Uniunea Europeană, declarație care a provocat reacții dure la Budapesta, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres. Vorbind la […] The post Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:10
SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru a oferi sprijin specific în protecția împotriva dronelor iraniene de tip Shahed în regiunea Orientului Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Kiev a precizat că a dispus furnizarea mijloacelor necesare și trimiterea de […] The post SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:00
NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă” # CaleaEuropeana
NATO și-a consolidat „postura” de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe Nord-Atlantice, a anunțat pe platforma X purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate în Europa, colonelul Martin O’Donnell. El a precizat că nivelul de alertă va rămâne ridicat în contextul tensiunilor actuale. „Postura va rămâne la acest nivel ridicat atât […] The post NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
5 martie 2026
19:30
Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Parteneriatul Strategic dintre România și Polonia reprezintă un pilon vital al stabilității europene, a transmis, joi, președintele Nicușor Dan după o întrevedere la Varșovia cu premierul polonez Donald Tusk. Nicușor Dan efectuează joi o vizită la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România […] The post Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României. Anunțul a fost făcut joi la Varșovia de președinții Poloniei […] The post De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările scandinave în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României. Anunțul a fost făcut joi la Varșovia de președinții Poloniei […] The post De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările scandinave în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
“N-o să plângem Republica Islamică Iran”: Nicușor Dan nu va convoca CSAT privind situația din Orientul Mijlociu întrucât nu reprezintă un “pericol imediat pentru România” # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, că nu va convoca o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, atât timp cât evoluțiile din regiune nu reprezintă „un pericol imediat” pentru România. „Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile […] The post “N-o să plângem Republica Islamică Iran”: Nicușor Dan nu va convoca CSAT privind situația din Orientul Mijlociu întrucât nu reprezintă un “pericol imediat pentru România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.