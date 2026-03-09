China respinge orice acțiune străină împotriva noului Lider Suprem al Iranului

17:00

Președintele SUA, Donald Trump, i-a comunicat lui Keir Starmer că Washingtonul nu are nevoie de portavioane britanice în atacurile sale împotriva Iranului, acuzându-l pe premierul britanic că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja", informează Politico Europe. Comentariile lui Trump de sâmbătă seara au venit în contextul în care SUA și […]