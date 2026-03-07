Donald Trump promite intensificarea loviturilor asupra Iranului: „Va fi lovit foarte puternic astăzi. Nu mai este tiranul, ci perdantul Orientului Mijlociu”

08:50

Astăzi se împlinesc 80 de ani de la discursul prin care fostul prim-ministru britanic Winston Churchill a invocat conceptul "Cortinei de Fier", rămas definitoriu pentru istoria postbelică și un moment de referință al confruntării bipolare dintre SUA și URSS și al trasării unei linii ideologice de aproape cinci decenii între Europa de Est și cea […]