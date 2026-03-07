Islanda a stabilit data referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la UE
CaleaEuropeana, 7 martie 2026 15:20
Islanda va organiza un referendum pe 29 august pentru a decide dacă va relua negocierile suspendate privind aderarea la UE, a anunțat vineri guvernul islandez, informează Politico Europe. Prim-ministrul islandez Kristrún Frostadóttir, care a anunțat data referendumului în cadrul unei conferințe de presă la Reykjavik, a declarat că votul va pune capăt „unei dezbateri care […] The post Islanda a stabilit data referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum o oră
15:20
Islanda a stabilit data referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la UE # CaleaEuropeana
Islanda va organiza un referendum pe 29 august pentru a decide dacă va relua negocierile suspendate privind aderarea la UE, a anunțat vineri guvernul islandez, informează Politico Europe. Prim-ministrul islandez Kristrún Frostadóttir, care a anunțat data referendumului în cadrul unei conferințe de presă la Reykjavik, a declarat că votul va pune capăt „unei dezbateri care […] The post Islanda a stabilit data referendumului privind reluarea negocierilor de aderare la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
14:50
Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli? Răspunde OCDE, care reliefează trei tipuri de mandate ce influențează gradul de implicare al acestora # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltate Economică facilitează schimbul de bune practici între experții internaționali din sectorul educației. Pornind de la întrebarea „Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli?”, OCDE a organizat vineri un webinar dedicat rolului inspectoratelor școlare în folosirea cercetării în educație pentru a îmbunătăți actul educațional și politicile din acest […] The post Cum pot inspectoratele școlare să sprijine utilizarea cercetării în școli? Răspunde OCDE, care reliefează trei tipuri de mandate ce influențează gradul de implicare al acestora appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
11:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă „stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că ultima evaluare publicată de „Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu.” „O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenția internațională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti și subliniază că direcția de management a finanțelor publice este cea […] The post Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă „stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru stocarea energiei electrice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane RON), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Potrivit unui comunicat al executivului european, această măsură va contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere […] The post Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru stocarea energiei electrice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
09:50
Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, în contextul în care România are cea mai mare rată de tineri NEET din UE # CaleaEuropeana
Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, al persoanelor cu vârsta peste 50 și al femeilor. O delegație a Consiliului Investitorilor Străini (FIC) — condusă de președintele Gilles Ballot, alături de membrii comitetului director și coordonatori ai grupului de lucru pentru Capital […] The post Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, în contextul în care România are cea mai mare rată de tineri NEET din UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Ministrul Sănătății a discutat cu omologul din R. Moldova despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM” pentru a facilita accesul țării vecine la unele medicamente # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat cu omologul din Republica Moldova, Emil Ceban, despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM, care ar putea facilita accesul Republicii Moldova la unele medicamente, inclusiv terapii inovative, prin mecanisme de tip acord-cadru.” Potrivit oficialului român, „un astfel de demers ar putea contribui la accesul mai rapid al […] The post Ministrul Sănătății a discutat cu omologul din R. Moldova despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM” pentru a facilita accesul țării vecine la unele medicamente appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
20:30
România a ieșit din conul de umbră în care s-a găsit aruncată nu mai departe de acum un an și jumătate. Îndoielile privind fiabilitatea țării – ca aliat statornic în NATO și partener credibil în Uniunea Europeană – își urmează procesul de disoluție. Bucureștiul se reîntoarce la politica sa de lungă durată – apartenența la […] The post Joaca de-a nucleara în România. Cum defilăm cu un subiect sensibil? appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:50
Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite # CaleaEuropeana
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa și-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condițiile politice și relațiile cu Turcia i-ar permite, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, a remarcat Christodoulides […] The post Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
14:10
Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, declară ministrul polonez al Apărării # CaleaEuropeana
Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, a declarat vineri ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. „Industria americană se va concentra pe reaprovizionarea stocurilor utilizate în Orientul Mijlociu”, a declarat el reporterilor la Varșovia. „Ne așteptăm la unele întârzieri în livrări”, mai ales dacă conflictul se prelungește, a spus […] The post Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, declară ministrul polonez al Apărării appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite # CaleaEuropeana
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa și-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condițiile politice și relațiile cu Turcia i-ar permite, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, a remarcat Christodoulides […] The post Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Premierul Ilie Bolojan a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Potrivit comunicatului oficial, convorbirea a avut loc în spiritul relației de prietenie și cooperare dintre România și Emiratele Arabe Unite. Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate […] The post Premierul Ilie Bolojan a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Comisarul european pentru apărare cere o creștere urgentă a producției de rachete în Europa # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a început vineri în Polonia așa-numitul „turneu al rachetelor”, cu un apel urgent la creșterea masivă a producției sistemelor antiaeriene pe bătrânul continent, în contextul posibilei epuizări a arsenalelor americane, relatează EFE, citat de Agerpres. Declarațiile comisarului european la conferința de presă de la Varșovia au fost susținute de […] The post Comisarul european pentru apărare cere o creștere urgentă a producției de rachete în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
UE și Canada lansează negocierile pentru un acord privind comerțul digital: „Nicio economie modernă nu poate funcționa fără fluxuri de date sigure” # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și ministrul canadian al comerțului internațional, Maninder Sidhu, au lansat joi, la Toronto, negocierile pentru un acord privind comerțul digital între Uniunea Europeană și Canada. Potrivit comunicatului oficial, noul acord își propune să modernizeze relațiile comerciale dintre cele două părți, facilitând și securizând comerțul digital transfrontalier pentru companii și […] The post UE și Canada lansează negocierile pentru un acord privind comerțul digital: „Nicio economie modernă nu poate funcționa fără fluxuri de date sigure” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
„Antreprenoriatul feminin din România a devenit o forță și un vector de modernizare”, subliniază viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu # CaleaEuropeana
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a atras atenția că predictibilitatea este esențială pentru mediul antreprenorial, însemnând „un orizont de guvernare ce oferă mediului de afaceri stabilitate și încredere”. Acesta a participat la cea de-a VIII-a ediție a Galei Women in Economy, organizată la Ateneul Român de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. În […] The post „Antreprenoriatul feminin din România a devenit o forță și un vector de modernizare”, subliniază viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Kaja Kallas parafrazează un citat din Churchill pentru a semnala nevoia de acțiune din partea UE într-o ordine mondială dominată de „o mână de puteri militare” care urmăresc „să-și securizeze sferele de influență” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat că actuala criză din Orientul Mijlociu reprezintă un rezultat direct al erodării dreptului internațional, ordinea internațională fiind subminată, potrivit oficialului european, de acțiuni unilaterale ale marilor puteri, informează Reuters, citat de Agerpres. „Astăzi, haosul pe care îl vedem în jurul […] The post Kaja Kallas parafrazează un citat din Churchill pentru a semnala nevoia de acțiune din partea UE într-o ordine mondială dominată de „o mână de puteri militare” care urmăresc „să-și securizeze sferele de influență” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
de Iulian Chifu* Conferința de la Munchen a avut un leit motiv care s-a repetat, practic, la fiecare discurs, ca să nu mai vorbim despre documentul strategic al Conferinței: lumea se schimbă. De la doleanțele respectării dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli la revenirea la politica de putere, abordările revizioniste de diferite culori, […] The post Iulian Chifu: Modelele revizioniste și de continuitate pentru lumea de mâine appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Prima strategie a UE privind echitatea intergenrațională: Comisia Europeană propune un „contract intergenerațional” pentru consolidarea solidarității între generații # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat prima sa Strategie privind echitatea intergenerațională, pentru a dezvolta în continuare gândirea pe termen lung în elaborarea politicilor UE, acordând în același timp o importanță mai mare opiniilor și preocupărilor tinerilor. Obiectivul general al UE este de a garanta că deciziile actuale sunt luate având în vedere viitorul, asigurând un echilibru […] The post Prima strategie a UE privind echitatea intergenrațională: Comisia Europeană propune un „contract intergenerațional” pentru consolidarea solidarității între generații appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Comisia Europeană celebrează Ziua Internațională a Femeii prin prezentarea unei noi strategii privind egalitatea de gen, care integrează acest principiu în toate aspectele vieții, atât online, cât și offline # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat noua sa Strategie pentru egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030. Strategia integrează egalitatea de gen în toate aspectele vieții, online și offline, de la educație și sănătate la muncă și viața publică, și abordează amenințări moderne precum violența cibernetică și riscurile legate de inteligența artificială, care afectează în mod special femeile. […] The post Comisia Europeană celebrează Ziua Internațională a Femeii prin prezentarea unei noi strategii privind egalitatea de gen, care integrează acest principiu în toate aspectele vieții, atât online, cât și offline appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
de Iulian Chifu* Conferința de la Munchen a avut un leit motiv care s-a repetat, practic, la fiecare discurs, ca să nu mai vorbim despre documentul strategic al Conferinței: lumea se schimbă. De la doleanțele respectării dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli la revenirea la politica de putere, abordările revizioniste de diferite culori, […] The post Iulian Chifu: Modelele revizioniste și de continuitate pentru lumea de mâine appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
SUA s-ar “opune ferm” armelor nucleare europene: Este un scenariu ipotetic pe care îl descurajăm. Contribuția nucleară europeană ar putea fi integrată mai mult în planificarea NATO # CaleaEuropeana
Statele Unite s-ar opune dezvoltării de arme nucleare de către țări precum Polonia, Germania sau statele scandinave, a declarat miercuri adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, calificând scenariul drept ipotetic, dar precizând că Washingtonul ar încerca să le descurajeze. Vorbind în cadrul unui eveniment organizat de Council on Foreign Relations, Colby a fost întrebat despre discuțiile […] The post SUA s-ar “opune ferm” armelor nucleare europene: Este un scenariu ipotetic pe care îl descurajăm. Contribuția nucleară europeană ar putea fi integrată mai mult în planificarea NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:20
Nicușor Dan: România este protejată de umbrela nucleară a NATO, fără arme nucleare pe teritoriul său # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi că România este deja protejată de umbrela nucleară a NATO, asigurată de Statele Unite, și a subliniat că acest lucru nu presupune prezența unor arme nucleare pe teritoriul românesc, în contextul dezbaterilor din spațiul public privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare cu Franța. Declarațiile au fost […] The post Nicușor Dan: România este protejată de umbrela nucleară a NATO, fără arme nucleare pe teritoriul său appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Nicușor Dan: O parte din țările nordice ar putea deveni membre ale formatului “București 9”. Discuțiile sunt în curs # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan a declarat joi că extinderea Formatului București 9 este în discuție, în perspectiva summitului pe care România îl va găzdui la București în luna mai, precizând că statele nordice ar putea deveni membre ale acestui mecanism de cooperare regională. Șeful statului a făcut aceste declarații în timpul vizitei sale […] The post Nicușor Dan: O parte din țările nordice ar putea deveni membre ale formatului “București 9”. Discuțiile sunt în curs appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Finlanda, aliatul NATO cu cea mai lungă graniță cu Rusia, va ridica interdicția privind găzduirea de arme nucleare # CaleaEuropeana
Finlanda intenționează să ridice interdicția de lungă durată privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său, a anunțat guvernul joi, aliniindu-se vecinilor nordici într-o mișcare care ar putea deschide calea pentru desfășurarea de bombe atomice pe teritoriul finlandez în timp de război, relatează Reuters. Legea privind energia nucleară a Finlandei, adoptată în 1987, interzice importul, fabricarea, […] The post Finlanda, aliatul NATO cu cea mai lungă graniță cu Rusia, va ridica interdicția privind găzduirea de arme nucleare appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:20
Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a avertizat pe premierul ungar Viktor Orbán că ar putea trimite militari ucraineni să discute cu acesta dacă Ungaria continuă să blocheze ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucraina de către Uniunea Europeană, declarație care a provocat reacții dure la Budapesta, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres. Vorbind la […] The post Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:10
SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru a oferi sprijin specific în protecția împotriva dronelor iraniene de tip Shahed în regiunea Orientului Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Kiev a precizat că a dispus furnizarea mijloacelor necesare și trimiterea de […] The post SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:00
NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă” # CaleaEuropeana
NATO și-a consolidat „postura” de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe Nord-Atlantice, a anunțat pe platforma X purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate în Europa, colonelul Martin O’Donnell. El a precizat că nivelul de alertă va rămâne ridicat în contextul tensiunilor actuale. „Postura va rămâne la acest nivel ridicat atât […] The post NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
5 martie 2026
19:30
Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Parteneriatul Strategic dintre România și Polonia reprezintă un pilon vital al stabilității europene, a transmis, joi, președintele Nicușor Dan după o întrevedere la Varșovia cu premierul polonez Donald Tusk. Nicușor Dan efectuează joi o vizită la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România […] The post Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României. Anunțul a fost făcut joi la Varșovia de președinții Poloniei […] The post De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările scandinave în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României. Anunțul a fost făcut joi la Varșovia de președinții Poloniei […] The post De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările scandinave în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
“N-o să plângem Republica Islamică Iran”: Nicușor Dan nu va convoca CSAT privind situația din Orientul Mijlociu întrucât nu reprezintă un “pericol imediat pentru România” # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, că nu va convoca o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, atât timp cât evoluțiile din regiune nu reprezintă „un pericol imediat” pentru România. „Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile […] The post “N-o să plângem Republica Islamică Iran”: Nicușor Dan nu va convoca CSAT privind situația din Orientul Mijlociu întrucât nu reprezintă un “pericol imediat pentru România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Germania sprijină parcursul european al R. Moldova, îl asigură Johann Wadephul pe Mihai Popșoi: Vă vom fi alături pentru a îndeplini dorința colectivă de libertate și democrație # CaleaEuropeana
Germania este alături de Republica Moldova în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană, l-a asigurat ministrul german de Externe, Johann Wadephul, pe omologul său moldovean Mihai Popșoi. Cei doi oficiali au susținut o conferință de presă cu prilejul vizitei pe care Mihai Popșoi a efectuat-o în Germania. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe […] The post Germania sprijină parcursul european al R. Moldova, îl asigură Johann Wadephul pe Mihai Popșoi: Vă vom fi alături pentru a îndeplini dorința colectivă de libertate și democrație appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Prețul gazelor pentru consumatorii casnici va fi menținut până în aprilie 2027, anunță Ilie Bolojan. Guvernul va prezenta până la finalul lunii martie un plan pentru scăderea prețurilor la energia electrică # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea unei ordonanțe de urgență care menține prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici, adică până în luna aprilie 2027, pe fondul noilor evenimente din Orientul Mijlociu care au avut un impact global asupra acestui sector de energie și în contextul în care plafonarea prețurilor la […] The post Prețul gazelor pentru consumatorii casnici va fi menținut până în aprilie 2027, anunță Ilie Bolojan. Guvernul va prezenta până la finalul lunii martie un plan pentru scăderea prețurilor la energia electrică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Consiliul JAI: Ministrul Cătălin Predoiu a pledat pentru includerea combaterii amenințărilor hibride printre obiectivele finanțate prin Fondul pentru securitate internă # CaleaEuropeana
România sprijină includerea combaterii amenințărilor hibride ca obiectiv distinct și prioritar în cadrul regulamentului privind Fondul pentru securitate internă (FSI), pledând pentru reintroducerea acestuia conform proiectului inițial, a anunțat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. „A fost eliminat, apoi reintrodus în considerentele acestui regulament, ceea ce este un pas bun înainte, dar nu este suficient. Considerăm […] The post Consiliul JAI: Ministrul Cătălin Predoiu a pledat pentru includerea combaterii amenințărilor hibride printre obiectivele finanțate prin Fondul pentru securitate internă appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Combaterea amenințărilor hibride ar trebui să devină obiectiv eligibil pentru finanțare în regulamentul privind Fondul pentru securitate internă, subliniază ministrul Cătălin Predoiu # CaleaEuropeana
România sprijină includerea combaterii amenințărilor hibride ca obiectiv distinct și prioritar în cadrul regulamentului privind Fondul pentru securitate internă (FSI), pledând pentru reintroducerea acestuia conform proiectului inițial, a anunțat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Oficialul român participă la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), reuniune în cadrul căreia vor fi abordate mai multe teme, printre […] The post Combaterea amenințărilor hibride ar trebui să devină obiectiv eligibil pentru finanțare în regulamentul privind Fondul pentru securitate internă, subliniază ministrul Cătălin Predoiu appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Românii sunt “absolut protejați” de sistemul antirachetă al NATO de la Deveselu, afirmă Nicușor Dan în contextul escaladărilor între Iran și SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Cetățenii români sunt “absolut protejați” de sistemul NATO antirachetă de apărare împotriva rachetelor balistice de la Deveselu, a asigurat joi, la Varșovia, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă comună cu omologul polonez Karol Nawrocki. Întrebat de CaleaEuropeană.ro care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare și cât de protejați trebuie […] The post Românii sunt “absolut protejați” de sistemul antirachetă al NATO de la Deveselu, afirmă Nicușor Dan în contextul escaladărilor între Iran și SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
33 de molecule inovative pentru boli oncologice și rare au fost introduse pe lista medicamentelor gratuite și compensate. Rogobete: Vom continua să lucrăm pentru un acces mai rapid și echitabil la tratament # CaleaEuropeana
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi, 5 martie, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Astfel, 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate, iar pentru alte 19 medicamente au fost extinse indicațiile terapeutice. „Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, […] The post 33 de molecule inovative pentru boli oncologice și rare au fost introduse pe lista medicamentelor gratuite și compensate. Rogobete: Vom continua să lucrăm pentru un acces mai rapid și echitabil la tratament appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Nicușor Dan, despre extinderea umbrelei nucleară franceză: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Parteneriatul cu Franța este într-o extindere # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia România, asemenea tuturor aliaților NATO, se află sub umbrela nucleară a Alianței Nord-Atlantice, oferită de Statele Unite, a afirmat joi, la Varșovia, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă comună cu omologul polonez Karol Nawrocki. Întrebat despre poziția României cu privire la propunerea Franței pentru un dialog privind extinderea umbrelei nucleare franceze […] The post Nicușor Dan, despre extinderea umbrelei nucleară franceză: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Parteneriatul cu Franța este într-o extindere appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Cristian Bușoi, membru board EMA: Accesul pacientelor la terapia inovatoare este esențial, în timp ce depistarea precoce a cancerului ovarian rămâne o provocare # CaleaEuropeana
Cristian Bușoi, membru în boardul Agenției Europene pentru Medicamente, a pledat în cadrul mesei rotunde „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate” pentru identificarea unor noi soluții sustenabile care să diminueze timpul de așteptare al pacienților români pentru accesul la tratamentele inovatoare, mai ales în cazul femeilor diagnosticate cu cancer ovarian. […] The post Cristian Bușoi, membru board EMA: Accesul pacientelor la terapia inovatoare este esențial, în timp ce depistarea precoce a cancerului ovarian rămâne o provocare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Kaja Kallas acuză Iranul că „exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări pentru a semăna haos” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a transmis că „Iranul exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări posibil pentru a semăna haos”. „Ceea ce vedem în Orientul Mijlociu… (sunt) de fapt aceleași drone care atacă Kievul în fiecare zi… (și) Ucraina poate ajuta țările din […] The post Kaja Kallas acuză Iranul că „exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări pentru a semăna haos” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Un nou pas concret privind operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Comisia pentru Bugete din PE a adoptat amendamentul depus de Victor Negrescu # CaleaEuropeana
Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de eurodeputatul Victor Negrescu prin care legislativul european solicită operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în poziția sa privind bugetul anual european. „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context […] The post Un nou pas concret privind operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Comisia pentru Bugete din PE a adoptat amendamentul depus de Victor Negrescu appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor blocați în regiune # CaleaEuropeana
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor blocați în regiune Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor […] The post Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor blocați în regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil: Actualizarea Ghidului pentru cancerul ovarian și operaționalizarea registrelor de cancer, esențiale. ”Ultimii șapte ani au adus modificări semnificative ale tratamentului cancerului ovarian” # CaleaEuropeana
Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil, prezent la masa rotundă „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate”, a subliniat importanța actualizării Ghidului pentru cancerului ovarian pentru a reflecta standardele actuale (ESMO sau NCCN). Potrivit consilierului onorific al prim-ministrului, acest ghid nu a mai fost updatat din 2019. „În primul rând, Ghidul Ministerului Sănătății […] The post Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil: Actualizarea Ghidului pentru cancerul ovarian și operaționalizarea registrelor de cancer, esențiale. ”Ultimii șapte ani au adus modificări semnificative ale tratamentului cancerului ovarian” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud Est, dar are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor, subliniază AHK România # CaleaEuropeana
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor — acestea sunt principalele concluzii ale întâlnirii lunare a membrilor AHK România dedicată sectorului energetic, la care au participat circa 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri româno-german. Potrivit […] The post România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud Est, dar are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor, subliniază AHK România appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Eurodeputatul Gabriela Firea: Scrisorile informative privind programele de screening, un exemplu european care poate fi preluat și de România # CaleaEuropeana
Deputatul european, Gabriela Firea, prezentă la masa rotundă „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate”, a dat exemple de bune practici din alte state ale Uniunii Europene privind informarea femeilor despre programele de screening populațional la care le este recomandat să participe, precum trimiterea anuală sau o dată la doi ani, […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea: Scrisorile informative privind programele de screening, un exemplu european care poate fi preluat și de România appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
OCDE subliniază nevoia unor finanțe publice solide, instituții puternice și politici care să sprijine creșterea economică și inovarea pentru a menține reziliența în fața presiunilor tot mai mari pe piețele globale ale datoriilor # CaleaEuropeana
Piețele globale ale datoriei au rămas reziliente în 2025, în contextul tensiunilor geopolitice, al disputelor comerciale și al riscurilor pentru perspectivele de creștere, guvernele și companiile împrumutând o sumă record de 27 de trilioane de dolari, potrivit unui nou raport al OCDE. Raportul OCDE privind datoria globală 2026: Susținerea rezilienței piețelor de datorii în condiții […] The post OCDE subliniază nevoia unor finanțe publice solide, instituții puternice și politici care să sprijine creșterea economică și inovarea pentru a menține reziliența în fața presiunilor tot mai mari pe piețele globale ale datoriilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Ministrul Apărării a discutat cu președinta PE despre includerea industriilor naționale de apărare într-un posibil SAFE 2: România are capacități care pot sprijini producția de armament # CaleaEuropeana
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre „nevoia unui SAFE 2”, despre cum poate fi inclusă direct „în regulamentul unui potențial nou program SAFE contribuția industriilor naționale de apărare.” „Nevoile României au șanse să devină priorități europene atunci când sunt adresate direct și în fața factorilor de decizie”, a […] The post Ministrul Apărării a discutat cu președinta PE despre includerea industriilor naționale de apărare într-un posibil SAFE 2: România are capacități care pot sprijini producția de armament appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la EIB Group Forum: Prevenția reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale # CaleaEuropeana
Prevenția nu este doar o politică de sănătate, ci este una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale, a subliniat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a participat la Luxemburg la EIB Group Forum – „A Strong Europe in a Changing World”, în panelul dedicat echității globale în sănătate. Discuțiile au vizat una dintre […] The post Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la EIB Group Forum: Prevenția reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Astăzi în istorie: 80 de ani de la discursul lui Winston Churchill privind Cortina de Fier – “declarația formală a Războiului Rece” # CaleaEuropeana
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la discursul prin care fostul prim-ministru britanic Winston Churchill a invocat conceptul “Cortinei de Fier”, rămas definitoriu pentru istoria postbelică și un moment de referință al confruntării bipolare dintre SUA și URSS și al trasării unei linii ideologice de aproape cinci decenii între Europa de Est și cea […] The post Astăzi în istorie: 80 de ani de la discursul lui Winston Churchill privind Cortina de Fier – “declarația formală a Războiului Rece” appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
SUA-Iran: NATO își păstrează “ambiguitatea” în privința activării articolului 5, afirmă Rutte # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri pentru Newsmax că există „un sprijin larg” în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iran, chiar dacă unii lideri europeni au exprimat critici publice la adresa operațiunii. Înaltul oficial aliat a abordat și subiectul activării articolului […] The post SUA-Iran: NATO își păstrează “ambiguitatea” în privința activării articolului 5, afirmă Rutte appeared first on caleaeuropeana.ro.
4 martie 2026
17:10
Comisia Europeană lansează strategiile industriale maritime și portuare ale UE pentru a stimula competitivitatea în sectorul maritim # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat o strategie industrială maritimă a UE și o strategie portuară pentru a stimula competitivitatea, durabilitatea, decarbonizarea, securitatea și reziliența în sectorul mai larg al transportului pe apă al UE. Strategiile se axează pe porturi, transport maritim și construcții navale. Potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, Europa este un […] The post Comisia Europeană lansează strategiile industriale maritime și portuare ale UE pentru a stimula competitivitatea în sectorul maritim appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.