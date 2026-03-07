Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu

07:10

Dacă privești datele de buget din prima lună a anului, îți vine să te ciupești să vezi dacă visezi sau nu! De ani de zile, nu a mai fost o lună care să arate precum ianuarie 2026. Adică, excedent bugetar și nu neglijabil, 845 milioane de lei, plus o reducere a cheltuielilor totale și a celor curente. De exemplu, cheltuielile bugetare au scăzut cu 6%, față de aceeași lună a anului trecut. Să mai adăugăm că veniturile au crescut cu 18%.