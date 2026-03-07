Preşedintele Senatului: Pentru România, evident că Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important pilon de securitate

08:40

28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai. Ei au plecat în vacanță cu două profesoare în ciuda riscului major de securitate din Orientul Mijlociu (G4Media) - „La Sinaia nu vă mai place”. Români din Dubai și Qatar, în fața butoiului cu pulbere / Cum i-au ajutat autoritățile noastre (HotNews) - Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, reprogramate pentru luni seara (Libertatea) - Maraton. I-am sunat pe toți liderii PSD. Câți vor să scape de Bolojan și de USR (Cotidianul)