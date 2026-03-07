Fără săli de jocuri de noroc în oraşe. Primăriile care fac noua tendinţă de “igienizare” a oraşelor prin interzicerea sau limitarea numărului acestor săli

18:10

Prețul petrolului Brent a spart pragul de 90 de dolari pe baril în contextul blocării de facto a strâmtorii Ormuz. Tot mai multe state își reduc producția, pentru că nu mai au unde depozita, iar ultimele estimări din zonă indică un posibil preț de 150 de dolari în câteva săptămâni, dacă nu se reia traficul.