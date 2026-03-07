Horoscopul zilei de 8 martie 2026
Jurnal de Vrancea, 8 martie 2026 01:00
Horoscopul zilei de 8 martie 2026 ♈ Berbec Ziua îți aduce multă energie pozitivă și dorința de a face gesturi frumoase pentru persoanele importante din viața ta. Dacă ești femeie, te vei bucura de atenție și surprize. Dacă nu, este momentul perfect să arăți recunoștință femeilor din viața ta. ♉ Taur Este o zi liniștită, […]
Acum o oră
01:00
Acum 8 ore
18:00
ULTIMA ORĂ Accident rutier la Golești! Două autoturisme implicate! Una dintre mașini a intrat în gardul unei gospodării # Jurnal de Vrancea
În urmă cu puțin timp, în jurul orei 16.45, la intersecția străzii Oituz cu Izvor a aut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, un Logan și un Mercedes. Din informațiile noastre, Dacia Logan ar fi ieșit de pe strada Izvor și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului Mercedes, care […]
Acum 12 ore
17:20
FOTO: Zeci de plase ilegale scoase din Barajul Călimănești, într-o acțiune împotriva braconajului piscicol # Jurnal de Vrancea
O acțiune amplă de combatere a braconajului piscicol a avut loc recent în zona Barajului Călimănești, unde reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vrancea, sprijiniți de polițiști din cadrul Biroului Silvic al IPJ Vrancea, au descoperit și scos din apă zeci de unelte de pescuit interzise. Intervenția s-a desfășurat pe parcursul mai […]
Acum 24 ore
09:10
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: direcțiile silvice se reduc de la 41 la 19, iar conducerea va fi evaluată pe criterii de performanță. Guvernul României a aprobat o hotărâre privind reorganizarea Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care prevede reducerea numărului direcțiilor silvice și introducerea unor criterii clare de performanță pentru conducere. Actul normativ, adoptat […]
07:30
Trei puncte importante pentru CSM Adjud 1946 după ce a reușit să învingă în deplasare FC Bacău # Jurnal de Vrancea
CSM Adjud 1946 a obținut o victorie importantă în deplasare și și-a îndeplinit obiectivul stabilit pentru această etapă, reușind să câștige toate cele trei puncte în confruntarea cu FC Bacău 2, ultima clasată din Seria I a Ligii a III-a la fotbal. Formația pregătită de Adrian Toma a controlat jocul disputat ieri, la Bacău, și […]
07:30
FOTO: Tragedie pe DN21! Un șofer și-a pierdut viața, iar altul a fost grav rănit în urma unui accident rutier # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seară pe DN21, în zona orașului Însurăței, județul Brăila, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă. În urma impactului, o persoană a murit, iar alta a fost transportată la spital. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila, accidentul a avut loc în jurul […]
02:10
Sprijin de la stat pentru fermieri: subvenție de aproape 2,7 lei pe litrul de motorină utilizată în agricultură # Jurnal de Vrancea
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede continuarea schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură și în anul 2026. Măsura constă în reducerea accizei la motorina folosită pentru lucrările agricole, prin rambursarea către fermieri a unei părți din aceasta. Schema de sprijin […]
02:00
25 de milioane de puieți vor fi plantați de Romsilva în campaniile de împăduriri din 2026 # Jurnal de Vrancea
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va planta aproximativ 25 de milioane de puieți forestieri în cadrul celor două campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă, derulate în acest an. Programul de regenerare a pădurilor proprietatea publică a statului, administrate de Romsilva, prevede regenerarea a 9.500 de hectare de fond forestier pe parcursul anului. […]
02:00
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța Guvernului privind concedierile din administrația publică # Jurnal de Vrancea
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la ordonanța de urgență a Guvernului care introduce măsuri de reorganizare în administrația publică și permite concedieri în sectorul bugetar. Instituția condusă de Renate Weber cere Curții Constituționale să stabilească dacă actul normativ adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan respectă sau nu prevederile Constituției. În […]
Ieri
01:00
Horoscopul zilei de 7 martie 2026 ♈ Berbec Ziua aduce energie și dorință de acțiune. Este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a rezolva lucruri pe care le-ai amânat. În plan personal, o discuție sinceră poate clarifica o situație tensionată. ♉ Taur Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru […]
6 martie 2026
20:20
VIDEO! ULTIMA ORĂ! Accident TERIBIL pe A7! Patru autoturisme și o autocisternă implicate în coliziune # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier teribil s-a produs în urmă cu puțin timp pe autostrada A7 în județul vecin. Conform informațiilor noastre, în accident au fost implicate patru autoturisme și o autocisternă. Tragedia s-a produs la km 70, între Buzău și Râmnicu Sărat, pe sensul de mers spre Focșani. Traficul rutier pe acel sector de autostradă a […]
19:50
VIDEO Peste o sută de hectare afectate de incendii de vegetație în comuna Dumitrești! # Jurnal de Vrancea
Mai multe incendii de vegetație uscată au izbucnit vineri, în jurul orei 12:00, pe raza comunei Dumitrești, intervenția pompierilor fiind necesară în mai multe zone ale localității. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, primele două incendii s-au manifestat în satele Lăstuni și Valea Mică. Flăcările au fost stinse de echipaje de […]
17:30
VIDEO Accident rutier TERIBIL pe DN 2B! Două femei au murit iar un bărbat este în stare gravă # Jurnal de Vrancea
Două femei și-au pierdut viața într-un accident cumplit produs vineri pe DN 2B, între Brăila și Viziru, în apropierea localității Lanurile, după o coliziune violentă între un TIR și un autoturism. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost distrusă aproape complet, iar trei persoane au rămas încarcerate. Timp de mai multe minute, […]
17:00
În urma unei acțiuni desfășurate astăzi pe raza municipiului Adjud, jandarmii vrânceni au depistat trei persoane care ofereau spre vânzare mai multe seturi de unelte electrice, purtătoare de mărci identice sau similare cu o marcă înregistrată, fără a deține documente de proveniență. În cauză, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de cercetare penală […]
16:30
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 59 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, […]
15:20
Proiect de aproape 41 de milioane de lei pentru consolidarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni # Jurnal de Vrancea
Sistemul medical din județul Vrancea primește o veste bună, anunță liberalii vrânceni. Proiectul de consolidare și reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni a fost admis la finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021–2027, prin apelul dedicat clădirilor aflate în risc seismic major. Investiția este estimată la aproape 41 de milioane de lei și se […]
14:40
Gest de suflet al jandarmilor vrânceni pentru doamnele de la căminul de bătrâni, înainte de 8 Martie # Jurnal de Vrancea
Jandarmii vrânceni au făcut astăzi o vizită specială la căminul de bătrâni din municipiul Focșani, pentru a aduce un strop de bucurie doamnelor aflate în grija centrului, în pragul Zilei Internaționale a Femeii. Cu acest prilej, jandarmii au oferit flori doamnelor din cămin, în semn de respect, apreciere și prețuire. Gestul, deși simplu, a fost […]
13:30
Potrivit ISU Vrancea, la sosirea echipajeor de intervenție casa ardea pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, adică aproape în totalitate. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Secției de Pompieri Vidra și Punctului de Lucru Tulnici precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Tulnici. […]
12:50
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 165 de locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru începutul acestei primăveri. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, calificați ori, mai puțin, de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise […]
12:20
Direcțiile silvice din Vrancea și Galați vor fi comasate într-o structură regională cu sediul la Focșani # Jurnal de Vrancea
Guvernul României a aprobat ieri (5 martie) hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, act normativ inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia aduce schimbări importante în structura administrativă a instituției, inclusiv la nivel regional. Potrivit noii organizări, direcțiile silvice din Vrancea și Galați urmează să fie comasate într-o singură structură, care […]
11:40
Scandal la un magazin din Urechești. Un bărbat a fost reținut după ce ar fi agresat doi clienți # Jurnal de Vrancea
Un bărbat de 38 de ani a fost reținut de polițiști după un scandal izbucnit la o societate comercială din comuna Urechești. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, incidentul a avut loc în seara de 4 martie, în jurul orei 19:10. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Cotești au fost sesizați prin apel […]
10:40
Bărbat din Haret, reținut de poliție după ce „a speriat” sculele din curtea unui vecin # Jurnal de Vrancea
Potrivit poliției, în urmă cu trei zile – pe 3 martie – un bărbat din Haret a sunat la poliție în miezul nopții pentru a reclama că cineva a pătruns în curte și i-a furat mai multe scule, respectiv o drujbă, un flex și un motoferăstrău mecanic. Toate acestea ar fi costat pe piața liberă […]
10:20
Prețul carburanților la stațiile din Focșani. Cât ne costă să alimentăm astăzi, 6 martie 2026 # Jurnal de Vrancea
Potrivit informațiilor de pe site-urile de specialitate care monitorizează prețul carburanților în timp real, la benzinăriile din Focșani pe care le-am selectat (Lukoil, Mol, OMV, Petrom și Rompetrol), prețul unui litru de benzină variază între 8,18 lei (la benzinăriile Lukoil) și 8.23 lei (la stațiile Mol). De asemenea, în ceea ce privește prețul motorinei (la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Accidentul de la Urechești: vinovat – un șofer de 65 de ani care nu a dat prioritate # Jurnal de Vrancea
Potrivit cercetărilor făcute de polițiștii rutieri, vinovat de producerea accidentului este un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Cotești, la volanul autoturismului Duster. În timp ce conducea pe direcția Buzău-Focșani, acesta a virat la stânga spre DJ 205B, fără să acorde prioritate autoturismui care venea din sens opus, condus de un tânăr de […]
18:40
În jurul orei 18.00, un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme (Duster și Audi) s-a produs pe DN2 E85, la intersecția cu DJ 205B (la intersecția cu localitatea Urechești). În urma impactului două persoane au fost rănite ușor iar autoturismele au fost avariate destul de serios. Se pare că accidentul a fost […]
16:40
Întâlnire de lucru cu reprezentanții administrațiilor locale din județ: colaborarea dintre consiliul județean și primării, esențială pentru dezvoltarea Vrancei # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea a găzduit miercuri, 4 martie 2026, o întâlnire de lucru a Asociației Comunelor din România (ACoR) – filiala Vrancea, la care au participat președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, prefectul județului, Marius Eusebiu Iorga, Viorel Mîrza, președintele ACoR Vrancea, reprezentanți ai Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România și ai […]
16:30
Muzeul Vrancei organizează luni, 9 martie 2026, începând cu ora 12:45, un eveniment dedicat Zilei Deținuților Politici Anticomuniști. Activitatea va avea loc la sediul instituției din strada Cuza Vodă nr. 8 și își propune să aducă în atenția publicului memoria celor care au suferit în perioada regimului de tristă amintire. În cadrul întâlnirii, Ionuț Iliescu, […]
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru cetățeni români au fost reținuți de polițiștii italieni la Bologna, după ce au spart vitrina unui magazin de optică din centrul orașului Padova și au fugit cu sute de ochelari. Întreaga marfă a fost recuperată și urmează să fie restituită proprietarului, potrivit Poliției de Stat din Italia. Spargerea a avut loc marți dimineață, 3 […] Articolul Patru români, prinși în Italia după o spargere de 160.000 de euro! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Guvernul a extins lista medicamentelor gratuite și compensate. 33 de tratamente noi pentru pacienți # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, pe listă vor fi incluse 33 de medicamente noi, iar pentru alte 19 vor fi extinse indicațiile terapeutice. „Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani”, a transmis […] Articolul Guvernul a extins lista medicamentelor gratuite și compensate. 33 de tratamente noi pentru pacienți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Încă un pas mare spre conectivitate și dezvoltare: două poduri noi între Vrancea și Galați # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sprijinim și accelerăm proiectele strategice de infrastructură care contribuie la dezvoltarea și conectivitatea județului Vrancea Județul Vrancea și județul Galați vor fi conectate prin două poduri noi peste râul Siret, pe raza comunei Nănești, o infrastructură modernă și unitară care va asigura o conexiune rapidă și sigură între cele două județe și va face legătura […] Articolul Încă un pas mare spre conectivitate și dezvoltare: două poduri noi între Vrancea și Galați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
ANALIZĂ Pierderi mai mari pentru Vrancart Adjud! Compania și-a închis centrele din orașe mari ca Timișoara și Cluj! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Compania Vrancart din Adjud a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate din contractele cu clienții de 408,53 milioane lei, în scădere cu 16,10% față de cele 486,95 milioane lei raportate în exercițiul financiar precedent. În același interval, compania a redus o parte dintre costuri. Cheltuielile cu materiile prime au coborât cu 17,27%, până la 195,29 […] Articolul ANALIZĂ Pierderi mai mari pentru Vrancart Adjud! Compania și-a închis centrele din orașe mari ca Timișoara și Cluj! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Elevii vrânceni blocați la Dubai pornesc spre casă! Grupul va decola din Oman cu un avion spre România # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cei 28 de elevi din Vrancea și cele două cadre didactice care îi însoțesc, blocați de sâmbătă pe aeroportul din Dubai din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu, au început joi drumul spre casă. Potrivit informațiilor transmise de deputatul USR de Vrancea, Corina Atanasiu, la ora locală 12:00 (10:00, ora României), grupul s-a prezentat la […] Articolul Elevii vrânceni blocați la Dubai pornesc spre casă! Grupul va decola din Oman cu un avion spre România apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Specialiștii ANM au emis o atenționare – cod galben de vânt pentru întreaga parte de est a țării. Astfel, Vrancea și alte opt județe din această zonă vor fi vizate de intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse între 50 și 60 de kilometri pe oră. Codul va fi valabil în intervalul 6 martie, ora 08:00 […] Articolul Vrancea, cod galben de vânt apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Mai mulți cetățeni din Focșani au rămas fără ajutorul social pentru că nu au prestat muncă în folosul comunității # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani a anunțat că 15 cetățeni care beneficiau de venitul minim de incluziune au rămas fără acest drept pentru că nu și-au îndeplinit datoriile legale față de comunitatea în care trăiesc, respectiv muncă în folosul comunității. „Primarul Cristi Valentin Misăilă a semnat, în luna martie 2026, dispozițiile de suspendare a acordării venitului minim de […] Articolul Mai mulți cetățeni din Focșani au rămas fără ajutorul social pentru că nu au prestat muncă în folosul comunității apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
4 martie 2026
17:50
Teatrul ajunge pe marele ecran la Happy Cinema – proiecții speciale pentru copii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema invită publicul la o serie specială de proiecții de teatru la cinema dedicate copiilor și întregii familii, organizate în mai multe orașe din țară. La Focșani, spectacolele au loc duminica, de la ora 11:00, pe 22 martie, 19 aprilie și 17 mai, la Happy Cinema, oferind publicului ocazia de a se bucura de […] Articolul Teatrul ajunge pe marele ecran la Happy Cinema – proiecții speciale pentru copii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: IPJ Vrancea a anunțat că astăzi, 4 martie, instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, astfel încât Costică Argint va sta după gratii timp de 30 de zile, în arest preventiv. Argint este cercetat într-un dosar de șantaj, după ce timp de doi ani, din 2024 și până în prezent, a obținut […] Articolul Costică Argint, 30 de zile după gratii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
VIDEO Accident grav pe DN7, la Gura Văii. Șoferiță încarcerată după un impact frontal cu un TIR # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Traficul rutier este complet blocat pe DN7, în zona localității Gura Văii, comuna Bujoreni, județul Vâlcea, după un accident grav produs între un autoturism și un TIR. Impactul a fost frontal, așa cum arată și un video de la fața locului. În urma coliziunii violente, șoferița autoturismului a rămas prinsă între fiarele contorsionate ale mașinii. […] Articolul VIDEO Accident grav pe DN7, la Gura Văii. Șoferiță încarcerată după un impact frontal cu un TIR apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Liceenii de la „Cotea”, întâlnire inedită cu… „Eternul feminin în Focșanii de altădată” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Unirii din Focșani a găzduit o activitate inedită, am putea spune, intitulată „Eternul feminin în Focșanii de altădată”, un eveniment dedicat rolului și contribuției femeilor în istorie și legăturile acestora cu orașul de pe Milcov. Au fost prezenți elevii clasei a IX-a G de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea”, care s-au lăsat ghidați […] Articolul Liceenii de la „Cotea”, întâlnire inedită cu… „Eternul feminin în Focșanii de altădată” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
SAJ Vrancea – rolul esențial al dispeceratului 112 și al echipajelor de intervenție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În spatele fiecărei sirene care se aude pe străzile din județ stă o luptă contracronometru pentru viață. Iar această luptă începe cu un telefon. Un apel la 112 care poate face diferența între viață și moarte. Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea atrage atenția asupra rolului crucial pe care îl are colaborarea dintre dispeceratul 112 și […] Articolul SAJ Vrancea – rolul esențial al dispeceratului 112 și al echipajelor de intervenție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Facebook a picat în România și la nivel global | Mesajul „Cont temporar indisponibil” blochează accesul utilizatorilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Meta Platforms se confruntă cu o nouă întrerupere majoră de servicii, care afectează atât România, cât și numeroase alte regiuni ale lumii. Utilizatorii Facebook raportează în ultimele ore imposibilitatea de a-și accesa conturile, platforma afișând mesajul: „Cont temporar indisponibil”. Potrivit notificării afișate pe ecran, „Contul tău este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. […] Articolul Facebook a picat în România și la nivel global | Mesajul „Cont temporar indisponibil” blochează accesul utilizatorilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
VIDEO: 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 | Imagini ȘOCANTE surprinse în Focșani, dar și în alte zone din țară # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi se împlinesc exact 49 de ani de la cutremurul devastator care a lovit România în anul 1977. Seismul, cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter s-a produs la ora 21:22 și a avut o durată de 56 de secunde. Bilanțul cutremurului: peste 1.500 de oameni morți, 11 mii răniți și peste 35.000 […] Articolul VIDEO: 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 | Imagini ȘOCANTE surprinse în Focșani, dar și în alte zone din țară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Ministrul Energiei: Prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă barilul depășește 120 de dolari: „Nu îmi doresc să ajungem acolo” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prețul carburanților din România ar putea atinge pragul psihologic de 10 lei pe litru în cazul în care barilul de petrol va depăși 120–130 de dolari, iar cotațiile la motorină vor continua să crească, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Întrebat despre scenariile vehiculate recent privind o posibilă scumpire accentuată la pompă, ministrul a explicat […] Articolul Ministrul Energiei: Prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă barilul depășește 120 de dolari: „Nu îmi doresc să ajungem acolo” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Într-o postare pe pagina proprie de socializare, Primăria Focșani anunță că Societatea Salubrizare şi Servicii Publice Focşani angajează muncitori necalificaţi pentru activitatea de curățenie stradală. Doritorii trebuie să îndeplinească, însă, anumite condiții: – să aibă domiciliul în Focșani sau localități limitrofe, cu posibilitate de efectuare a navetei; – să fie disponibil pentru lucrul în schimburi, […] Articolul Societatea de Salubrizare a Primăriei Focșani angajează muncitori necalificați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat din Suraia este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice pe o arteră intens circulată din municipiul Focșani. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 martie, în jurul orei 06:45. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier […] Articolul Un bărbat din Suraia a fost prins băut la volan pe un bulevard din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Bărbat din Țifești, reținut pentru violență în familie după ce și-ar fi agresat soția și fiica minoră # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 31 de ani din comuna Țifești a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violență în familie, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Potrivit polițiștilor din cadrul Secția 10 Poliție Rurală Panciu, incidentul a avut loc în seara zilei de 2 martie, în jurul orei 20:25. […] Articolul Bărbat din Țifești, reținut pentru violență în familie după ce și-ar fi agresat soția și fiica minoră apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul lunii ianuarie 2026, rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,35%. Este o creștere ușoară față de luna precedentă, cu 0,06 puncte procentuale, dar o scădere foarte mică, de 0,01 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie 2025. În total, în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă erau înregistrați 268.111 șomeri. Din […] Articolul ANALIZĂ Șomajul oficial din România, în creștere la finalul lunii februarie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs miercuri, 4 martie 2026, la ora 02:09:58 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor oficiale, seismul a avut loc la o adâncime de 136 de kilometri, fiind catalogat drept un cutremur slab. Mișcarea tectonică s-a produs în apropierea mai multor orașe […] Articolul Cutremur la adâncime mare în Vrancea! Ce magnitudine a avut seismul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
3 martie 2026
21:20
S-a stins din viață unul dintre cei mai prețuiți artiști plastici ai Vrancei, Virginia Georgescu Hossu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 3 martie, de Ziua Mondială a Scriitorilor, comunitatea din Odobești își ia rămas bun de la Virginia Georgescu Hossu – profesor, artist și om care și-a dedicat viața culturii și educației. Născută în Humulești, județul Neamț, locul legat pentru totdeauna de numele lui Ion Creangă, Virginia Hossu a ajuns la începutul anilor ’70 în […] Articolul S-a stins din viață unul dintre cei mai prețuiți artiști plastici ai Vrancei, Virginia Georgescu Hossu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20:40
Cum să creezi o baie stylish și relaxantă – culorile mobilierului care domină 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Baia a evoluat de mult dincolo de rolul său funcțional. În 2026, ea devine un sanctuar personal, un loc de relaxare și expresie a stilului. Mobilierul nu mai este doar un suport pentru obiecte, ci elementul central care definește atmosfera încăperii. Alegerea culorilor potrivite pentru dulapuri, fronturi și rafturi poate face diferența între o baie […] Articolul Cum să creezi o baie stylish și relaxantă – culorile mobilierului care domină 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ana Maria Bărbosu, în vârstă de 19 ani, a fost desemnată gimnasta anului 2025 în Europa, în urma votului organizat de European Gymnastics. Distincția vine ca o confirmare a unui sezon remarcabil și a susținerii puternice din partea publicului. Sportiva din România, cetățean de onoare al Municipiului Focșani, a obținut 29.694 de voturi, un rezultat […] Articolul Ana Maria Bărbosu, desemnată gimnasta anului 2025 în Europa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
