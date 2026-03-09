ANM – Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni
Agro-TV.ro, 9 martie 2026 10:20
Condițiile meteo se anunță favorabile pentru lucrările agricole de primăvară, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, în săptămâna 9-16 martie, cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum o oră
10:20
Condițiile meteo se anunță favorabile pentru lucrările agricole de primăvară, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, în săptămâna 9-16 martie, cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona […]
Acum 2 ore
09:10
Noi scumpiri la îngrășăminte – Războiul din Orientul Mijlociu amenință aprovizionarea înaintea campaniei de primăvară # Agro-TV.ro
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu riscă să afecteze serios aprovizionarea globală cu îngrășăminte, chiar înainte de începerea campaniei de primăvară în emisfera nordică. Blocajele din transportul maritim și oprirea unor unități de producție din regiune determină deja creșterea prețurilor la fertilizanți, iar fermierii din mai multe zone ale lumii se pregătesc pentru costuri mai mari […]
Acum 4 ore
07:40
Un fermier se confruntă cu pierderi financiare semnificative după ce un muncitor sezonier din Nepal nu a reușit să intre în țară din cauza unor întârzieri și modificări în procesul de acordare a vizelor. Situația se petrece în Austria, însă evidențiază dependența agriculturii europene de forța de muncă sezonieră și impactul pe care birocrația îl […]
Acum 6 ore
06:30
Linia de finanțare pentru investiții neproductive în ferme, destinată în special înființării perdelelor forestiere, nu a atras încă proiecte din partea fermierilor. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru intervenția DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă a fost lansată în data de 3 martie 2026, însă în prima săptămână de la deschiderea apelului, pe […]
Ieri
12:30
Un incendiu a izbucnit în noaptea de vineri la o stână. Pompierii au ajuns cu dificultate la fața locului și au fost nevoiți să transporte apă cu gălețile dintr-o fântână pentru a stinge flăcările. Incindentul a avut loc în comuna Plugari, județul Iași. Un incediu în noaptea de 6 martie spre 7 martie s-a transformat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Un fermier s-a ales cu o surpriză din partea animalelor după ce și-a tehnologizat ferma. Vacile nu au vrut să fie mulse de roboți și s-au luat la „bătaie” cu acestea. Un fermier din Australia deține peste 400 de vaci într-un grajd deschis de 1,2 hectare. Pentru a ușura munca în fermă, acesta a decis […]
6 martie 2026
16:50
Mihaela Neagu: “Interesul pentru sfecla de zahăr scade de la an la an chiar dacă sprijinul cuplat este atractiv” # Agro-TV.ro
Interesul fermierilor din România pentru cultivarea sfeclei de zahăr este în scădere, iar suprafețele cultivate continuă să scadă de la o campanie la alta. În 2016, fermierii cultivau aproximativ 31.000 hectare, însă în 2025 suprafața a scăzut la doar 16.000 hectare, evidențiind o reducere semnificativă a interesului pentru această cultură strategică. Deși nivelul subvențiilor acordate […]
16:40
AgroTV ia cu asalt MADR! Ministrul agriculturii, sub tirul întrebărilor venite de la fermieri # Agro-TV.ro
Mergem peste ministrul agriculturii! Ediția de miercuri, 11 martie, a emisiunii „Agricultura la Raport”, realizată de Ovidiu Ghinea, va fi transmisă de la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la ora 20:00, acolo unde ministrul FLORIN BARBU se va afla sub „asediul” întrebărilor venite din partea fermierilor. Iar pentru ca adevăratul câștigător din această […]
13:20
Un fermier din Vaslui s-a împușcat din cauza datoriilor! Ce acuzații a făcut în scrisoarea de adio # Agro-TV.ro
Gest disperat pentru un fermier din Vaslui, care s-a împușcat din cauza datoriilor pe care avea, deși se pare că ar fi avut de primit din partea autorităților locale o sumă importantă în urma unor lucrări efectuate cu utilajele sale pentru primărie. Tragedia a avut loc în comuna Codăești, județul Vaslui, unde un bărbat de […]
11:10
Finanțările AFIR devin mai accesibile pentru solicitanții de fonduri europene după ce Guvernul a adoptat, în ședința de joi, 5 martie 2026, Hotărârea pentru modificarea art. 16 alin. (2) și (3) din HG nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023–2027. Actul normativ a fost […]
09:50
Începând de joi, 5 martie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) eliberează adeverințe pentru beneficiarii intervenției DR 06 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) porcine sau pachetul b) păsări, care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și nebancare care au încheiat convenții pentru anul de angajament 2026. Potrivit convențiilor încheiate de […]
08:10
Deși majoritatea fermierilor au primit deja subvențiile acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), există încă producători agricoli ale căror dosare nu au fost autorizate la plată. Potrivit Ministerului Agriculturii, în multe cazuri este vorba despre criterii administrative sau despre nereguli care trebuie clarificate înainte ca banii să fie virați. Secretarul de […]
06:30
În timp ce costurile cu motorina continuă să crească, fermierii români spun că sprijinul oferit de stat prin rambursarea accizei este calculat pe baza unor norme depășite, care nu mai reflectă consumul real din fermele agricole. Potrivit agricultorilor, valoarea de 76 de litri de motorină la hectar, utilizată pentru calcularea accizei rambursate, a fost stabilită […]
5 martie 2026
21:10
Creșterea prețului motorinei, accentuată după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, provoacă îngrijorări serioase în rândul fermierilor români, care se pregătesc în aceste zile pentru campania agricolă de primăvară. În contextul unor costuri deja ridicate pentru inputuri și al unei perioade prelungite de neprofitabilitate în agricultură, orice majorare la prețul motorinei riscă să afecteze puternic activitatea fermelor […]
19:30
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus, joi, în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 51/348/59/765/285/14633/678/2025 pentru aprobarea Normelor tehnice privind completarea registrului agricol pentru perioada 2025-2029. În referatul de aprobare a noului proiect de act normativ se artă că modificarea Normelor tehnice privind completarea registrului agricol […]
18:00
Hotărâre de Guvern: 620 de milioane de lei, ajutor de stat dat fermierilor pentru motorină! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus joi în dezbatere publică, pe site-ul instituției, un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Noul act normativ prevede continuarea sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru motorina utilizată la efectuarea […]
17:10
Sclavie la o fermă de animale din Iași! Un minor și un adult, exploatați cu cruzime la doi pași de marginea orașului! # Agro-TV.ro
O anchetă de amploare a procurorilor DIICOT Iași scoate la iveală un nou caz de sclavie la o fermă de animale aflată chiar la marginea municipiului. Două persoane au fost reținute după ce, potrivit anchetatorilor, transformaseră ferma de animale într-un adevărat lagăr de muncă forțată, unde victimele – printre care și un copil de 15 […]
15:40
Firmă agricolă, amendă uriașă de la Garda de Mediu pentru proasta gestionare a deșeurilor! # Agro-TV.ro
Fermierii trebuie să știe că nu mai e deloc de joacă cu Garda de Mediu, iar amenzile pot ajunge până la multe zeci de mii de lei. Garda de Mediu Buzău desfășoară o campanie de controale în rândul societăților agricole din județ, iar primele verificări arată că nu toți fermierii respectă legislația de mediu. În […]
13:50
Polițiștii din județul Timiș au intrat în alertă după Poliția Orașului Făget a fost sesizată, miercuri, de un proprietar de oi că e posibil să fi avut o crimă la stâna pe care o deține pe un câmp din proximitatea localității Curtea, pe fondul unui conflict izbucnit între ciobani. „La data de 04 martie 2026, […]
11:20
Sunt zilele Babelor și iată că, aidoma lor, vremea nu e lipsită de toane, avertizează meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață o informare porivit căreia în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40-45 km/h, pe parcursul zilei de […]
08:10
Cultivatorii de struguri de masă și hamei ar putea beneficia, luna aceasta, de o linie dedicată de finanțare pentru achiziția de utilaje și modernizarea fermelor, prin intervenția DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă, inclusă în Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027. Spre deosebire de anii anteriori, când aceste culturi erau incluse în […]
06:30
DR-12: Finanțare pentru tinerii fermieri – Cine poate depune și ce documente trebuie pregătite # Agro-TV.ro
O nouă oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea fermelor ar putea fi lansată în curând prin intervenția DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, din cadrul Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027. Linia de finanțare vizează sprijinirea fermierilor aflați la început de drum, prin investiții de până la 200.000 de […]
4 martie 2026
19:00
Pesticidele i-au adus față în față pe legumicultorii din Glodeanu Sărat și reprezentanții ANF # Agro-TV.ro
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a demarat în această lună o serie de controale privind utilizarea pesticidelor. Îm acest context, directorul general al ANF, Romeo Șoldea, s-a întâlnit miercuri cu zeci de legumicultori din Glodeanu Sărat, județul Buzău) pentru a discuta despre folosirea responsabilă a pesticidelor și despre controalele aflate în desfășurare în această perioadă. În […]
17:50
ALERTĂ ECOLOGICĂ în județul Neamț: Sute de pești morți în aval de Barajul Reconstrucția! # Agro-TV.ro
ALERTĂ ECOLOGICĂ. O sesizare prin numărul unic de urgență 112 a pus în alertă autoritățile din județul Neamț marți după-amiază. Pompierii și inspectorii sanitar-veterinari au intervenit de urgență după ce localnicii au observat un fenomen de mortalitate piscicolă masivă în zona municipiului Piatra-Neamț. Alarma s-a dat în jurul orei 17:40, vizând sectorul de râu situat […]
16:20
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) transmite că joi, 5 martie, va demara o campanie națională de informare privind cererile de plată pe 2026. Potrivit unui comuncat al APIA remis miercuri redacției AgroTV, depunerea cererilor de plată se va desfășura anul acesta în perioada 16 martie-5 iunie 2026. În acest sens, centrele județene și […]
16:00
Agricultura nu poate rămâne competitivă fără investiții majore în gestionarea apei și fără mecanisme europene predictibile de intervenție în crize. Acesta a fost mesajul central transmis de Forumul APPR la cea de-a 9-a ediție a Global Food Forum. În cadrul celei de-a 9-a ediții a Global Food Forum, organizată de Farm Europe, dezbaterile au reunit […]
14:00
Veste bună pentru producătorii români de alimente: ANSVSA – buletine de analiză recunoscute oriunde în lume! # Agro-TV.ro
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV), instituție aflată în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a demarat procesul de acreditare conform standardului internațional SR EN ISO/IEC 17043:2023, prin care va putea susține produsele alimentare românești cu buletine de analiză recunoscute oriunde în lume, se arată într-un comunicat al ANSVSA remis […]
13:00
În România, cazurile de pensionări ilegale la CAP-uri sunt mai dese decât ne-am închipui. Dacă la începutul anului DNA aducea în atenția publică finalizarea unui dosar cu zeci de pensionări ilegale la CAP-uri în județul Brăila, iată că de această dată vorbim de un caz similar în județul Arad. Secretarul Primăriei Ghioroc a fost timis […]
10:20
Oficiul Fitosanitar a transmis o informare oficială către producătorii și cumpărătorii de cartofi după ce în ultimul an au fost aduse în țară cantități semnificative de cartof provenit din comerțul intracomunitar. Autoritățile din județul Suceava atrag atenția că nerespectarea regulilor de trasabilitate și înregistrare poate duce la sancțiuni și chiar la interzicerea comercializării produselor. Potrivit […]
08:10
Fermierii care exploatează ferme de mici dimensiuni pot beneficia de o finanțare în valoare de 50.000 de euro prin intervenția DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, prevăzută în Planul Național Strategic PAC 2023‑2027. Potrivit consultantului în fonduri europene Cosmin Măglaș, această linie de finanțare este una dintre cele mai accesibile pentru micii fermieri, […]
06:30
România gestionează în prezent un număr mult mai mare de scheme de plată în sectorul agricol decât alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce aduce atât oportunități pentru fermieri, cât și o complexitate administrativă ridicată. Potrivit declarațiilor făcute de Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la AGRO […]
3 martie 2026
17:40
Măsuri drastice de război: S-au interzis exporturile de produse alimentare și agricole! # Agro-TV.ro
Ca urmare a războiului în desfășurare cu Israelul și Statele Unite, guvernul iranian a anunțat marți că interzice exporturile de produse alimentare și agricole, transmite AFP, citată de AGERPRES. „Exportarea oricăror produse alimentare și agricole este interzisă până la noi dispoziții. Guvernul dă prioritate aprovizionării populației cu bunuri esențiale”, se arată într-un comunicat al executivului […]
16:40
Atenție, Garda de Mediu ia fermele la puricat! Amendă de 17.500 de lei pentru o societate agricolă din Buzău # Agro-TV.ro
O societate agricolă din comuna Movila Banului, una dintre cele mai cunoscute zone legumicole din județul Buzău, a fost sancționată de comisarii de la Garda de Mediu – Comisariatul Județean Buzău în urma unui control planificat. Firma are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și oleaginoase, însă în timpul verificărilor au fost […]
15:30
Într-un moment în care fermierii români așteaptă finanțări care întârzie tot mai mult, iar programul Rabla pentru tractoare nu s-a mai organizat, piața utilajelor agricole trece printr-o schimbare interesantă. Tot mai mulți agricultori care intenționau să cumpere un tractor second hand descoperă acum o alternativă neașteptată: tractor Solis nou la același buget. Pare greu de […]
15:10
Peste 1000 de specialiști din țară și din străinătate au participat la Agri Trade Summit 2026, eveniment care a confirmat rolul tot mai important al României în stabilirea prețului grâului în regiune. Cezar Gheorghe, fondator AGRIColumn și inițiator al Agri Trade Summit, a transmis un mesaj clar comunității prezente: „Doresc să mulțumesc tuturor celor care […]
13:50
În contextul acordului cu Mercosur, Uniunea Europeană ar putea introduce un nou sprijin cuplat pentru venit, care să-i ajute pe producătorii europeni dintr-un sector destul de încercat în ultima vreme, anunță europarlamentarul Daniel Buda. „Având în vedere decizia Comisiei Europene privind aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur, am solicitat Comisiei explicații suplimentare cu privire la […]
11:50
Prefectul județului Vrancea a convocat în ședință extraordinară Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), după ce pesta porcină africană (PPA) a fost confirmată în cazul a doi mistreți identificați în zona comunelor Răcoasa și Străoane. Potrivit informațiilor transmise de Prefectura Vrancea, cazurile au fost confirmate la doi porci mistreți vânați în Fondul de vânătoare nr. 27 Mărăști, […]
10:10
Plățile în sectorul zootehnic sunt într-un stadiu avansat, potrivit declarațiilor făcute de Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Oficialul a prezentat, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” de la AGRO TV, situația actualizată a autorizărilor la plată pentru principalele intervenții din sectorul zootehnic gestionate de Agenția de Plăți […]
09:00
Depunerea cererilor unice de plată pentru anul 2026 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va începe pe 16 martie și se va încheia la 30 mai, a anunțat Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la AGRO TV. Potrivit oficialului, calendarul este ușor întârziat față de […]
07:40
Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă trimestrului III și trimestrului IV din 2025, depinde de aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026, a declarat secretarul de stat Emil Dumitru, la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”. Oficialul din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a precizat […]
06:30
Plățile pentru eco-schema PD-28 au fost accelerate, după ce bugetul alocat a fost suplimentat cu 90 de milioane de euro, a declarat Emil Dumitru, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” de la AGRO TV. Potrivit oficialului MADR, ministerul a făcut „tot ceea ce a ținut de noi” pentru ca fermierii să primească mai devreme banii […]
2 martie 2026
17:40
Fermierii care vor să obțină sprijinul de urgență de 2000 euro/ha pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025 mai au la dispoziție doar o săptămână, până pe 9 martie 2026 inclusiv, pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 66/2026, publicate în Monitorul Oficial nr. 104 de luni, […]
16:40
Se scumpește motorina! Ce înseamnă pentru fermieri majorarea anunțată de Ministerul Energiei # Agro-TV.ro
Ministrul Energiei a declarat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, este posibilă o scumpire a carburanților cu 3-5 bani pe litru în perioada următoare, însă a respins scenariile potrivit cărora benzina sau motorina ar putea ajunge la 10 lei/litru. Oficialul a subliniat că România dispune de stocuri suficiente, inclusiv de gaze naturale, pentru a […]
14:20
În contextul războiului din Orientul Mijlociu, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor, românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună, avertizează analistul economic Adrian Negrescu. Acesta a explicat că, în România, prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de larg consum, iar cum barilul de petrol […]
12:40
Peste 1.600 de proiecte au primit finanțări AFIR pentru înființarea sau dezvoltare de unități de procesare și depozitare din sectorul agroalimentar, a anunțat directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. Prezent la sfârșitul săptămânii trecute la Agri Trade Summit, la Romexpo, Adrian Chesnoiu a vorbit despre influențele geopolitice în agricultură și în […]
11:10
O nouă oportunitate apare pentru fermieri printr-un proiect de amploare care va acoperi întreg lanțul valoric de la depozitarea și uscarea cerealelor până la procesarea și comercializarea produselor finite. Dezvoltarea proiectului urmează în comuna Cojocna, județul Cluj. Investiția este finanțată integral fără a necesita cofinanțare din bugetul local. „Este un proiect pe care nu l-am […]
09:00
Microîntreprinderile din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui pot accesa, în 2026, finanțări europene consistente pentru modernizare și dezvoltare, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Este vorba despre apelul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 2”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu un buget total de peste 20,3 milioane euro. Pentru mediul […]
07:40
Uniunea Europeană, prin vocea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat aplicarea provizorie a controversatului acord comercial cu blocul sud-american Mercosur – un tratat negociat timp de peste 25 de ani între UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) pentru crearea uneia dintre cele mai mari arii de liber schimb la […]
06:30
Prețul cerealelor prinde culoare – Cotații pentru grâu, orz și porumb în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Piața cerealelor începe să dea semne de revigorare în aceste zile, iar în Portul Constanța se văd deja primele mișcări mai consistente la grâu și orz. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, grâul „a căpătat un pic de culoare”, cererea pentru orz rămâne la cote ridicate, în timp ce porumbul este, deocamdată, […]
28 februarie 2026
11:10
Doi porci morți au fost descoperiți de autorități pe marginea drumului. În urma verificărilor, animalele au fost infectate cu virusul pestei pocine africane. Incidentul a avut loc pe marginea drum drumului dintre Șofronea și Sânpaul. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad (DSVSA Arad) a dispus mai multe măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolii. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.