Hotel al Armatei, vizavi de Moghioroș. Ciprian Ciucu: „Generalii sunt mai puternici decât primarii”

07:00

Nominalizările au fost anunțate de Fundația Friends for Friends, organizatoarea Premiilor Superscrieri, care a selectat 52 de materiale din presa scrisă, audio, video și foto, publicate în 2024. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Superscrieri, programată pentru luna mai. Redacția Buletin de București a fost nominalizată de patru ori la Premiile Superscrieri. Articolele redacției