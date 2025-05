Viceprimarul promovat tot mai intens de Ciprian Ciucu a câștigat peste 60.000 de euro din trei funcții publice. Paul Moldovan și soția, peste 100.000 de euro anual, de la bugetul de stat

11:00

Primarul Capitalei și candidat independent în alegerile prezidențiale este favorit în Republica Moldova. 53% dintre cetățenii români de peste Prut care au venit la vot l-au ales pe Nicușor Dan. George Simion, care are interdicție de a intra în Republica Moldova, a fost votat de doar 12% dintre alegători. Favorit în Republica Moldova. Au venit […]