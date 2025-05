Sector 6 | Se schimbă indicatoarele rutiere

10:10

Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 6‑8 mai. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: 6 mai CITEȘTE ȘI: VIDEO Cum arată ultimul lot din secțiunea sud a Autostrăzii de Centură, cu o lună înainte de darea în […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.