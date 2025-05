Târgul Anticarilor, în Parcul Obor, la finalul lunii mai

08:30

Pasajul peste A0 de la Domnești, cunoscut și ca pasajul din Țegheș, va fi deschis circulației luni seară, a anunțat primarul comunei Domneşti, Ioan Adrian Ghiţă. Acesta pod a creat mari probleme constructorului grec Aktor. „De luni seară, putem circula pe pasajul peste autostradă din zona Țegheş, întrucât va fi dat în trafic. Această deschidere va permite […] The post Luni se deschide pasajul peste A0 de la Domnești. Când va fi deschisă circulația pe tot tronsonul de sud appeared first on Buletin de București.