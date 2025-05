Festivalul lampioanelor în Parcul Titan, în luna iunie

08:50

Aproximativ 400.000 de alegători au votat în România și în diaspora, până duminică la ora 8:00, la primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. 55.000 dintre aceștia sunt din București, reprezentând 3% din totalul alegătorilor înscriși pe listele permanente în Capitală. 19.700 de persoane au votat în […] The post Prezența la vot 2025 | 55.000 de persoane au venit deja la urne în București. Ilfov, aproape de media pe țară appeared first on Buletin de București.