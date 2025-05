Sector 3 | Se deschide sesiunea de înscrieri pentru școala și grădinița de vară

10:20

Cei mai buni burgeri din țară se vor găsi, în Capitală, în cea de-a doua săptămână din luna mai. Pe 9, 10 şi 11 mai 2025, are loc Burger Fest, la Verde Stop Arena, pe Strada Barbu Văcărescu 162 – 164. Anu acesta, festivalul face 10 ani. Burger Fest va desemna CEL MAI BUN BURGER, […]