SpaceFEST 2025 la Politehnica Bucureşti, în acest weekend. Simulatoare de zbor, întâlniri cu astronauţi şi tehnologii aerospaţiale

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, în ședința de miercuri, 30 mai, introducerea de amenzi pentru cei care nu adăpostesc în condiții potrivite animalele de companie. De asemenea, a fost stabilită o amendă dacă hrăniți porumbeii. Noul regulament introduce obligații pentru salubrizarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, comportamentul în piețe, deținerea animalelor și activitățile comerciale și […]