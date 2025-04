Specialiştii au făcut anunţul! Durata medie a unui mandat de antrenor în Liga 1 + locul ocupat de România

17:30

Meciul dintre Damac și Al-Nassr va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 19:05. Partida contează pentru etapa cu numărul 29 din campionatul Arabiei Saudite. Al-Nassr se pregătește pentru sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. În această fază a competiției, echipa lui Cristiano Ronaldo […] The post Damac – Al-Nassr LIVE SCORE (19:05). Stanciu și Niță, față în față cu echipa lui Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.