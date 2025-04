„Încalci Constituția!” Gigi Becali, replică dură pentru Răzvan Burleanu

11:00

Dan Şucu nu are parte deloc de linişte la Rapid. După ce Marius Şumudică şi-a anunţat plecarea din Giuleşti, un alt jucător nu ar mai vrea să continue printre rapidişti. Asta după ce Rapid a ratat Cupa României şi mai are şanse mici de a merge în cupele europene. După ce a pierdut cu Hermannstadt, scor […] The post Ultimatum pentru cei de la Rapid! Jucătorul care poate pleca la final de sezon: „Vine vara, ce faceţi cu el?” appeared first on Antena Sport.