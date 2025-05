Golul marcat de România în meciul cu Italia, de la Campionatul Mondial de hochei Divizia I/A

20:10

Marius Măldărăşanu este dorit de Rapid, dar e la un pas să semneze prelungirea contractului cu Hermannstadt, echipă cu care e la un pas de cupele europene, ţinând cont că va evolua în fianala Cupei României, împotriva lui CFR Cluj. Măldărăşanu se află pe banca sibienilor din iulie 2021, fiind unul dintre antrenorii longevivi din […] The post Marius Măldărăşanu e aproape de prelungirea contractului cu Hermannstadt: „Toată conducerea clubului își dorește” appeared first on Antena Sport.